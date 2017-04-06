Форум «B+S. Технологичный банкинг»

6 апреля в Казани в отеле «Казанская Ривьера» состоится форум «B+S. Технологичный банкинг».

На ежегодном форуме банковские руководители обсудят главные вызовы: инновации, финтех, целевые атаки и информационную безопасность, развитие клиентского сервиса и оптимизацию внутренних процессов.

Форум в Казани - это ключевые технологии, реальные кейсы применения инноваций, в том числе, блокчейна и робо-эдвайзинга, невероятные превращения банков в ИТ-компании и многое другое. Все, для того, чтобы испытать «эффект погружения» в тему и получить инсайты для развития своего банка.

Форум откроет сессия о главных трендах отрасли под модерацией директора по ИТ и технологиям города Иннополиса Михаила Свердлова, экс-директора по стратегическому развитию ИТ банка УБРиР.

Компанию ему составит целое созвездие банковских экспертов из Москвы и Казани: Илья Вельдер («АК Барс» Банк), Александр Новиков (Банк «Открытие»), Андрей Щенников (Банк «Уралсиб») и др.

Из года в год Форум «B+S» ежегодно собирает главных экспертов отрасли в ИТ-столицах - Казани и Екатеринбурге, а также в Санкт-Петербурге. В числе постоянных участников форума эксперты ведущих разработчиков в отрасли: iDSystems, iSimpleLab, BSS, BIFIT, Group IB, Лаборатория Касперского, УЦ «Информзащита», Фродекс, ELMA и др.

По прогнозам организаторов, на конференцию съедутся банковские ТОПы и CIO не только из Поволжья, но и из соседних регионов. Следует отметить, что в Казани Форум проходит уже третий год подряд. В этом году «B+S» уже прошел в Екатеринбурге и собрал более 120 участников, а после столицы Татарстана посетит Санкт-Петербург.

Участие банковских руководителей и специалистов, а также представителей СМИ - без оплаты. Регистрация и аккредитация на сайте.