Семинар «Фондовый рынок 2016: текущая рыночная ситуация»

21 декабря в офисе «БКС Премьер» по адресу: г.Казань, ул. Островского, 87 пройдет бесплатный семинар «Фондовый рынок 2016: текущая рыночная ситуация».

На фондовых рынках произошел перелом, и число индивидуальных инвесторов продолжает расти. Как правильно выбрать инвестиционные инструменты с оптимальными характеристиками? В каких случаях можно самостоятельно выбрать инвестиционную стратегию, а когда лучше довериться профессионалам? Подробности – на предстоящем семинаре.

Эксперт – начальник отдела инвестиционных стратегий БКС Ильдар Сафин

Начало семинара в 12:00

в 12:00 Регистрация и подробная информация по телефону : 8 (800) 500 70 85

Количество участников - ограничено.

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