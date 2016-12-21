21 декабря в офисе «БКС Премьер» по адресу: г.Казань, ул. Островского, 87 пройдет бесплатный семинар «Фондовый рынок 2016: текущая рыночная ситуация».
На фондовых рынках произошел перелом, и число индивидуальных инвесторов продолжает расти. Как правильно выбрать инвестиционные инструменты с оптимальными характеристиками? В каких случаях можно самостоятельно выбрать инвестиционную стратегию, а когда лучше довериться профессионалам? Подробности – на предстоящем семинаре.
Количество участников - ограничено.
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