Международный Форум по энергоэффективности и развитию энергетики ENES

ENES-2016 состоится 23-25 ноября 2016 года в г. Москве (Гостиный Двор). Мероприятие проводится при поддержке Министерства энергетики России и Правительства г. Москвы.

«Форум ENES является центральной площадкой страны для подготовки решений в области государственной политики по вопросам энергоэффективности и развития энергетики. В этом году главная задача - подготовка инициатив на 2018-2025 гг. Ключевые темы: повышение энергоэффективности экономики, устойчивое развитие городов, инновационное развитие инфраструктуры микро поселений, формирование независимых и научно-обоснованных сценариев развития энергетики и повышения надежности энергоснабжения потребителей. Мы ожидаем конкретных и проработанных предложений от всех участников деловой программы. Приглашаем всех присоединиться к этой работе», - отметил замминистра энергетики России Антон Инюцын.

Участие в мероприятиях ENES-2016 примут свыше 10 тыс. представителей федеральных и региональных органов государственной власти, национальных и иностранных отраслевых компаний, научного и экспертного сообщества, молодежи.

В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа, в том числе состоится встреча мэров российских и зарубежных городов по вопросам повышения энергоэффективности и устойчивого развития городов, встреча главных инженеров компаний ТЭК, Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.», Всероссийское совещание по вопросам энергоэффективности в ЖКХ и бюджетном секторе.

На площадке форума также состоится награждение победителей Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016, а также Всероссийской премии «МедиаТЭК-2016».

Программа форума опубликована на официальном сайте ENES-2016 enes-expo.ru.