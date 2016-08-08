Деловой форум «Татарстан – Япония: инвестиционное будущее»

8 августа в ГТРК «Корстон-Казань» в рамках визита делегации деловых кругов Японии в Республику Татарстан Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан запланировано проведение делового форума «Татарстан – Япония: инвестиционное будущее». В состав делегации входят руководители ведущих японских компаний и члены Правительства Японии.
В рамках форума запланированы презентации инвестиционного и промышленного потенциала Республики Татарстан, японских компаний, а также ряд двухсторонних встреч.
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