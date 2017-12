X Международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»: Alex Sipiagin Moscow Quintet feat. Will Vinson

Alex Sipiagin Moscow Quintet, feat. Will Vinson (US) – новый проект одного из самых известных и прогрессивных трубачей мирового джаза, Алекса Сипягина. Трое блестящих музыкантов из Москвы (Александр Машин, Алексей Иванников, Дарья Чернакова) и невероятный альт-саксофонист из NY (Will Vinson) представят абсолютно новые и крайне интересные произведения лидера квинтета.

Алекс Сипягин (труба) – американский трубач русского происхождения, один из самых востребованных джазменов современности, обладатель трех премий Grammy, записавший более 200 альбомов! Работает с лучшими джазовыми музыкантами и оркестрами планеты, гастролирует по всему миру и регулярно презентует новые проекты.

Will Vinson (альт-саксофон) – крайне интересная личность в современном джазе. Will Vinson заслужил репутацию не только чуткого сайдмена, но и отличного лидера, при том что работает с такими именитыми исполнителями, как барабанщик Ari Hoenig, тромбонист Alan Ferber, басист Orlando le Fleming, гитарист Lage Lund и многими другими. Вместе с Алексом Сипягиным и знаменитым пианистом Gonzalo Rubalcaba на собственном лейбле последнего ('5 Passions') Will Vinson принял участие в записи потрясающего диска 'Suite Caminos', который в начале 2016-го года был номинирован на премию Grammy!

Саша Машин (ударные) – профессионализм этого музыканта уже оценили по достоинству лучшие джазмены многих стран мира. В рамках образовательной американской программы 'Open World' он играл в знаменитом клубе 'The Blue Note Jazz Club' вместе с такими легендами, как Clark Terry, Kenny Barron и Jimmy Heath. В 1998 году он участвовал в создании MosGorTrio в Москве, а сейчас постоянно гастролирует и выступает как с лучшими российскими, так и зарубежными музыкантами.

Алексей Иванников (фортепиано) – лауреат многочисленных международных конкурсов, в том числе одного из самых престижных –'Parmigiani Jazz Piano Competition', где пианист завоевал 2 место. О высоком уровне исполнительства Алексея Иванникова говорит его успешное сотрудничество со знаменитыми зарубежными джазовыми исполнителями (Charles Tolliver, JD Walter), а также с теми, кто занимает передовые позиции в российском джазе, – Игорь Бриль, Александр Осейчук, Александр Машин.

Дарья Чернакова (контрабас) – молодая исполнительница, которая уже громко заявила о себе на многочисленных конкурсах, включая «Большой джаз» на канале «Культура». Выступала в Москве с выдающимся Jerry Bergonzi, колоритной Paulette McWilliams, невероятным Michael «Patches» Stewart и другими. С 2013 года играет в знаменитом «Кадансе» Германа Лукьянова и сотрудничает с высококлассными джазовыми музыкантами России, среди которых – Яков Окунь, Алексей Кузнецов, Владимир Данилин, Алексей Беккер, Алевтина Полякова, Петр Востоков, Азат Баязитов.

Проекты Алекса Сипягина привлекают внимание и удивляют не только многогранностью его музыки, но и всегда неожиданным соединением в одном коллективе неординарных исполнителей.

Состав коллектива:

Will Vinson — альт-саксофон

Alex Sipiagin — труба

Алексей Иванников — фортепиано

Дарья Чернакова — контрабас

Александр Машин — барабаны

12+