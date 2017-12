X Международный фестиваль "Jazz в усадьбе Сандецкого": MIGGUEL ANGGELO & IMMIGRANTS

Фестиваль откроется выступлением Мигеля Ангело (США) и бэнда «Immigrants» (США). Гостей первого вечера ждет настоящая латиноамериканская феерия — сногсшибательное театрализованное шоу, составленное из ритмов болеро и сальсы, оперного вокала и поп-музыки, латинского фолка, приправленного электронным саундом, и оригинальных авторских композиций на английском и испанском языках. Шоу Мигеля Ангело стирает грань между импровизационной музыкой и театром: певец и музыканты его группы много двигаются и танцуют, вступая в коммуникацию с аудиторией, не оставляя зрителей равнодушными. Отзывы критиков о том, что делает этот обаятельный американец венесуэльского происхождения, более чем восторженные: «Впечатляющее представление, оригинальная, совершенно исключительная личность» (Miami Beach News), «Мигель Ангело – не тот, кто работает ради денег или карьеры. Он сфокусирован на том, чтобы донести до публики свое собственное видение мира» (The Huffington Post).

Мигель Ангело (Migguel Anggelo) – музыкант, актер, смело ломающий всевозможные барьеры. Будучи 13-летним подростком, он с успехом исполнял роль Пиноккио в одноименном мюзикле, объездив всю Южную Америку. Позже, перебравшись в Германию, Мигель обосновался в Кельне, где, когда у него закончились деньги, пел на площади перед Кельнским Собором. Там-то его и услышал профессор консерватории, который пригласил талантливого юношу в свой класс. Ангело четыре года учился классическому вокалу, а кроме того серьезно занимался танцем и записал два диска, один из которых несколько месяцев держался в топ-20 CMJ New World music chart.

Но настоящую славу Ангело принесли его шоу, такие как Another Son of Venezuela, I, Inmigrante и Between Dreams. Осев в Бруклине, певец гастролирует вместе со своей командой в разных странах, неизменно завоевывая симпатии зрителей. Выступления музыкантов потрясают публику неуемной энергией и динамикой; каждое их шоу – незабываемое представление, стильное и мастерски отточенное.

Состав коллектива:

MIGGUEL ANGGELO (вокал)

« Immigrants» (band)

12+