"Бизнес-клуб" на 105,8 fm

"Бизнес-клуб" - совместный проект интернет-газеты "Реальное время" и радиостанции Эхо Москвы в Казани . Руководители двух СМИ приглашают на интервью известных, успешных, влиятельных людей РТ. Программа выходит в прямом эфире каждый вторник в 13.05. Ведущие программы Анна Саушина, директор интернет-газеты "Реальное время", и Венера Баговиева, директор радиостанции "Эхо Москвы" в Казани".
24 мая гостем программы "Бизнес-клуб" станет директор Международной школы Казани Гафиятуллин Нияз Мансурович.
Участники программы обсудят в прямом эфире :
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