"Бизнес-клуб" на 105,8 fm

"Бизнес-клуб" - совместный проект интернет-газеты "Реальное время" и радиостанции Эхо Москвы в Казани . Руководители двух СМИ приглашают на интервью известных, успешных, влиятельных людей РТ. Программа выходит в прямом эфире каждый вторник в 13.05. Ведущие программы Анна Саушина, директор интернет-газеты "Реальное время", и Венера Баговиева, директор радиостанции "Эхо Москвы" в Казани".

24 мая гостем программы "Бизнес-клуб" станет директор Международной школы Казани Гафиятуллин Нияз Мансурович.

Участники программы обсудят в прямом эфире :

Кючевые отличия в методике обучения и какие результаты это должно дать по итогам?

Как реагируют татарстанские родители на принципиально новые стандарты обучения, заявленные Международной школой, много ли среди них консерваторов?

Сколько детей сегодня обучается в школе, как их выбирали?

Скольким детям, по Вашей оценке, в принципе так необходим идеальный английский? Есть ли статистика, сколько детей поступает в иностранные вузы из Татарстана?

Как контролируется качество обучения, и будет ли в конце тоже ЕГЭ? Каково Ваше отношение к продвигаемой инициативе в последнее время – отменить ЕГЭ. Как минимум в Татарстане в качестве эксперимента?

Слушайте программу "Бизнес-клуб" в прямом эфире на радиостанции "Эхо Москвы" в Казани" на частоте 105,8 fm





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