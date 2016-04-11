Фестиваль «BE IN RUSSIA - 2016»

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан организует 11 апреля 2016 года презентацию международного коммуникационного проекта «Фестиваль лучших мероприятий, проведенных на территории Российской Федерации «BE IN RUSSIA - 2016».
Международный коммуникационный проект «Фестиваль лучших мероприятий, проведенных на территории Российской Федерации «BE IN RUSSIA - 2016» проводится под патронажем Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации с целью содействия импортозамещению в сфере выездных корпоративных мероприятий, конференций и других типов, организуемых российскими заказчиками событий и привлечение в Россию зарубежных заказчиков и организаторов.
В основу проекта «BE IN RUSSIA» заложена идея замещения зарубежных направлений и площадок для проведения мероприятий – российскими площадками и направлениями. Задача проекта – взрывное повышение осведомленности зарубежных и российских заказчиков и организаторов об уникальных возможностях России как MICE направления. И, как следствие, привлечение в Россию этих заказчиков и новых финансовых потоков.
На мероприятие приглашаются:
Презентация состоится в конгресс-зале ТПП РТ, начало в 10.00.
Направить заявку на участие необходимо в срок до 9 апреля 2016 г. по факсу (843)2360804 или на e.mail: tpprt15@yandex.ru
Контактное лицо в Казани: Дмитрий Шевелев (тел. 2360804)
Презентация состоится в конгресс-зале ТПП РТ, начало в 10.00.
Контактное лицо в Казани: Дмитрий Шевелев (тел. 2360804)
e-mail: tpprt15@yandex.ru
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