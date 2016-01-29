29 янв. 2016

Online-конференция с Талией Минуллиной, руководителем Агентства инвестиционного развития РТ

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29 января в 16.00 в прямом эфире в студии интернет-газеты «Реальное время» состоится online-конференция с руководителем Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талией Минуллиной.

Тезисы встречи:

  • Сколько средств было инвестировано в экономику республики в 2015 году?
  • Какие социальные проекты привлекают инвесторов?
  • Что будет с турецкими инвестициями в татарстанскую экономику?
  • Станет ли Китай стратегическим партнером РТ?
  • Кому выгоден запуск проекта ранжирования органов власти?

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