28 янв 2026

Бизнес-бранч «Выживание 2026: исчерпание льготных программ, распродажи земельных банков и недоступные кредиты»

Бизнес-бранч «Выживание 2026: исчерпание льготных программ, распродажи земельных банков и недоступные кредиты»

28 января редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Выживание 2026: исчерпание льготных программ, распродажи земельных банков и недоступные кредиты» и приглашает к участию представителей рынка недвижимости.

Вопросы к обсуждению:

  • Как продолжающийся длинный период высокой ключевой ставки меняет поведение заёмщиков и девелоперов: удорожание ипотеки, рост роли собственных средств, пауза в инвестиционных решениях.
  • Льготные программы как нагрузка на бюджет: объёмы субсидирования, почему государство сворачивает «широкую» льготу и оставляет только приоритетные категории (семьи, IT, отдельные регионы). Как будет выглядеть более адресная поддержка: примеры форматов (семейная, региональная, для небольших городов, профессий) и какие группы заёмщиков рискуют выпасть из поля льгот.
  • Почему доступность нового жилья падает: высокая ставка, рост стоимости строительства, стагнация доходов, а не только «жадность девелоперов».
  • На форуме Domclick Digital вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что количество новых разрешений на строительство сократилось на 22%, а примерно четверть уже выданных разрешений так и не превращается в реальные стройки. Означает ли это для рынка, что, запуская меньше новых проектов сегодня, завтра это выльется в дефицит предложения и дополнительное давление на цены при любом оживлении спроса. Нереализованные разрешения — это маркер осторожности застройщиков, из-за чего часть проектов откладывают «до лучших времён.
  • Последствия отмены моратория на начисление неустоек за просрочку сдачи домов.
  • Микрозаймы как «заплатка» по ипотеке: риски роста долга и полной неплатежеспособности.
  • Реальная разница новостройка/вторичка: при честном сравнении возрастом, без хрущёвок.
  • Распродажа земельных банков застройщиками: чистка портфеля или вынужденная мера.


Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

Календарь

Все мероприятия