Казань Агро-2026

11-13 февраля в Казани на территории Kazan Expo состоится Восьмая специализированная сельскохозяйственная выставка агропромышленного комплекса России.
«Казань Агро» — крупнейшая площадка для агропромышленного комплекса России. Каждый год здесь собираются около 300 компаний из 30+ регионов, представляя животноводство, растениеводство, пищевую промышленность, сельхозтехнику, упаковку и переработку.
В 2025 году выставку посетили 12,5 тыс. специалистов из 78 регионов и 10 стран мира, из них более 60% — топ-менеджмент, принимающий решения о закупках и партнёрстве. «Казань Агро» — это новые деловые контакты, эффективное продвижение и доступ к инновационным решениям отрасли.
Тематические разделы выставки:
