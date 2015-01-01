11 фев 2026

Казань Агро-2026

11-13 февраля в Казани на территории Kazan Expo состоится Восьмая специализированная сельскохозяйственная выставка агропромышленного комплекса России.

«Казань Агро» — крупнейшая площадка для агропромышленного комплекса России. Каждый год здесь собираются около 300 компаний из 30+ регионов, представляя животноводство, растениеводство, пищевую промышленность, сельхозтехнику, упаковку и переработку.

В 2025 году выставку посетили 12,5 тыс. специалистов из 78 регионов и 10 стран мира, из них более 60% — топ-менеджмент, принимающий решения о закупках и партнёрстве. «Казань Агро» — это новые деловые контакты, эффективное продвижение и доступ к инновационным решениям отрасли.

Тематические разделы выставки:

  • Техника и запчасти;
  • Животноводство;
  • Растениеводство;
  • Цифровизация;
  • Пищевая промышленность;
  • Упаковка, переработка, хранение.

