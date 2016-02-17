Поволжский агропромышленный Форум 2016

Экспозиция выставки охватывает все сферы агропромышленного комплекса и будет представлена в 2-х павильонах и на открытой площадке. Общая экспозиционная площадь – 10 700 кв.м. Количество участников - более 160 предприятий из 42 городов России, а также зарубежные фирмы и представительства компаний из 13 стран мира.

C 2001 года выставка имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), что подтверждает высокий профессиональный уровень организации данного проекта.

Агропромышленный Форум является одним из значимых и представительных мероприятий аграрного комплекса Республики Татарстан и Поволжского региона, ежегодно собирающий представителей агробизнеса, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, в приобретении новых деловых контактов, в презентации собственной продукции и разработок, а также в привлечении внимания инвесторов.

В ПРОГРАММЕ ФОРУМА:

17 февраля 2016г. в 12:00 расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова;

Коллективная экспозиция министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по разделам: «Экономика», «Наука и кадры», «Растениеводство», «Животноводство», «Механизация», «Малые формы» и «Подведомственные организации»;

Координационный совет научно-образовательных кластеров ФГОУ ВПО «Казанский государственный аграрный университет» и ФГБУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины»;

Участие отраслевых объединений: Ассоциация фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана, Региональное отделение Всероссийской политической партии "Аграрная партия России" Республики Татарстан, Аграрное молодежное объединение Республики Татарстан

Тематические круглые столы и семинары на актуальные темы для специалистов АПК;

Традиционная Ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции, выращенной производителями регионов Поволжья.

Подробная информация о форуме представлена на официальном сайте.

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"