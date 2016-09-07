07 сент. 2016

Татарстанский нефтегазохимический Форум Нефть, Газ. Нефтехимия

Татарстанский нефтегазохимический Форум Нефть, Газ. Нефтехимия

Преимущества:

  • ведущая международная специализированная выставка Приволжского федерального округа;
  • возможность продвижения современных технологий и оборудования на нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия Республики Татарстана;
  • расширение и укрепление межрегионального и международного делового сотрудничества профессионалов отрасли;
  • деловая программа выставки - активная площадка, содействующая развитию науки и бизнеса.

Тематические разделы выставки:

  • Добыча нефти и газа
  • Проектирование и строительство объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности
  • Нефтехимия и нефтепереработка: современная продукция, технологии, оборудование и материалы
  • Сбор, транспортировка и хранение нефти, нефтепродуктов и газа
  • Трубы и трубопроводная арматура
  • Автоматизированные системы управления технологическими процессами и производством
  • Контрольно-измерительное оборудование; оборудование неразрушающего контроля

Деловая программа

В 2016 году в рамках Форума запланированы:

  • Международная научно-практическая конференция по вопросам развития и внедрения современных методов увеличения нефтеотдачи
  • Международная научно-практическая конференция о тенденциях развития нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей
  • XI Межрегиональная конференция "Промышленная экология и безопасность"
  • V Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»
  • IV Международная метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов»
  • Круглые столы по вопросам расширения использования нефтехимической продукции республиканского производства в капитальном и дорожном строительстве
  • Бизнес-встречи главных специалистов предприятий нефтегазохимической отрасли, организованные по принципу мэтчмейкинга
  • Конкурс "Лучший экспонат, проект или техническое решение"
Подробности на официальном сайте

Место проведения: ВЦ "Казанская ярмарка"

Календарь

Все мероприятия