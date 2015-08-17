III Форум деловых женщин Республики Татарстан

Тема: «Активность женщины и ее роль в экономическом и социокультурном развитии Республики Татарстан».
Цель: Активизация политических, социальных, экономических инициатив и повышения их значимости, сплочение женского движения в социальной направленности бизнеса, формирование здорового делового климата нашей Республики, позитивно сказывающегося на ее процветании.
Программа включает тематические секции, выставочные мероприятия, благотворительные скачки и акцию для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Круглые столы Форума:
Секция №1. Поддержка предпринимательских инициатив женщин Татарстана в социальной интеграции.
Секция №2. Общественные организации Республики Татарстан в сфере реализации социокультурных и образовательных проектов.
Секция №3. Семья, общество и государство. Реальность, проблемы, решения.
Приглашаем принять участие в Форуме женщин-лидеров, владельцев и топ-менеджеров компаний, представляющих различные сферы бизнеса, женщин-депутатов всех уровней, руководителей органов государственной власти, руководителей фирм, фондов и общественных организаций.
Место проведения: Международный конноспортивный комплекс «Казань».
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно у исполнительного директора общества Самолдиной Ирины Анатольевны тел. 8-927-414-44-68.
Программа Форума - скачать.
Заявка на участие - скачать.
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