III Форум деловых женщин Республики Татарстан

Тема: «Активность женщины и ее роль в экономическом и социокультурном развитии Республики Татарстан».

Цель: Активизация политических, социальных, экономических инициатив и повышения их значимости, сплочение женского движения в социальной направленности бизнеса, формирование здорового делового климата нашей Республики, позитивно сказывающегося на ее процветании.

Программа включает тематические секции, выставочные мероприятия, благотворительные скачки и акцию для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Круглые столы Форума:

Секция №1. Поддержка предпринимательских инициатив женщин Татарстана в социальной интеграции.

Секция №2. Общественные организации Республики Татарстан в сфере реализации социокультурных и образовательных проектов.

Секция №3. Семья, общество и государство. Реальность, проблемы, решения.

Приглашаем принять участие в Форуме женщин-лидеров, владельцев и топ-менеджеров компаний, представляющих различные сферы бизнеса, женщин-депутатов всех уровней, руководителей органов государственной власти, руководителей фирм, фондов и общественных организаций.

Официальный сайт мероприятия

Место проведения: Международный конноспортивный комплекс «Казань».



Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно у исполнительного директора общества Самолдиной Ирины Анатольевны тел. 8-927-414-44-68.

Программа Форума - скачать.

Заявка на участие - скачать.