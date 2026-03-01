27 мар 2026

Бизнес-бранч «Кто поможет фермеру в Татарстане»

Бизнес-бранч «Кто поможет фермеру в Татарстане»

27 марта редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч на тему «Кто поможет фермеру в Татарстане». К участию приглашаются руководители фермерских хозяйств из разных районов республики, работающие в разных отраслях сельского хозяйства: растениеводы, овощеводы, животноводы, переработчики собственной продукции. В разговоре поучаствуют и представители банковского сообщества, и профильных органов власти (Министерства сельского хозяйства и продовольствия).

Поговорим о первоочередных проблемах, которые стоят перед фермерами Татарстана и о возможностях их решения, о динамике развития рынка малых сельхозпроизводителей в 2026 году.

Темы к обсуждению:

  • Общие болевые точки татарстанского фермерства: кадры, сбыт продукции, недоступность кредитов на развитие и т.д.;
  • Проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, занимающиеся растениеводством: семенной фонд, хранение продукции, средства защиты растений;
  • Вопросы, волнующие животноводов: ветеринарная помощь и препараты, кормовые добавки, чипирование животных и т.д.;
  • Пути решения назревших проблем: какая помощь от государства уже оказывается, в каких еще мерах поддержки нуждаются фермеры;
  • Чего ждут татарстанские фермеры от 2026 года: прогнозы на год, планы развития.

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

