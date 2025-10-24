24 окт 2025

Бизнес-бранч «Инвестиции в недвижимость 2025–2026: где искать устойчивую доходность в эпоху перемен?»

24 октября редакция интернет-газеты «Реальное время» организует бизнес-бранч «Инвестиции в недвижимость 2025–2026: где искать устойчивую доходность в эпоху перемен?».

В рамках встречи обсудим следующие темы:

  • Долгосрочная аренда жилой недвижимости VS краткосрочная аренда
    — Как изменилась стратегия инвесторов в недвижимости за последнее время?
    — Какие инструменты сейчас приносят реальную доходность выше инфляции?
    — Есть ли альтернатива классическим квартирам под сдачу?
  • Альтернативные форматы инвестиции в недвижимость. Что кроме квартир?
  • Коммерческая недвижимость (стрит ритейл)
    — Что выбирают представители бизнеса: аренда или покупка
    — Основные параметры при выборе коммерческой недвижимости инвестором?
    — Центр или пригород: перспективные локации?

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

