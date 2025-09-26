26 сен 2025

Online-конференция с Ольгой Манидичевой, заместителем министра экологии и природных ресурсов РТ

Смотреть видеозапись

26 сентября в 10:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Ольга Манидичева — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Обсудим вопросы интеграции науки в деятельности Министерства экологии РТ, актуальные экологические проекты, вопросы качества окружающей среды, работу с нарушителями природоохранного законодательства.

Календарь

Все мероприятия