Online-конференция с Ольгой Манидичевой, заместителем министра экологии и природных ресурсов РТ

26 сентября в 10:00 на вопросы редакции интернет-газеты «Реальное время» в прямом эфире ответит Ольга Манидичева — заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
Обсудим вопросы интеграции науки в деятельности Министерства экологии РТ, актуальные экологические проекты, вопросы качества окружающей среды, работу с нарушителями природоохранного законодательства.
