Online-конференция с Рустемом Гариповым, начальником Управления Госавтоинспекции МВД по РТ

15 апреля в 13:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Рустем Гарипов, начальник Управления Госавтоинспекции МВД по РТ.



Вопросы к обсуждению:

• Дорожная обстановка в Татарстане и меры, предпринимаемые Госавтоинспекцией для профилактики и предупреждения нарушений ПДД;

• Наиболее характерные нарушения на дорогах Татарстана;

• Антирейтинг дорожной безопасности в республике;

• Нужна ли оценка эффективности автошкол — мнение Госавтоинспекции;

• Какую акцию приготовили в Госавтоинспекции ко Дню Победы?



— Какова ситуация на дорогах Татарстана сегодня?

— Ситуация кардинально поменялась. В 2025 году мы фиксируем снижение числа ДТП, погибших и пострадавших. Если говорить о погибших, за 3 месяца у нас снижение на 11 человек, 52 человека погибло. Но каждый погибший — это трагедия для семьи, для общества. Это нас никак не успокаивает, впереди год, у нас ежедневно эта работа ведется. Основной упор — на профилактику.

— Какие нарушения наиболее характерны для республики?

— Основной наш бич — выезд на встречную полосу с целью обгона. Водители переоценивают свои возможности, не успевают маневр закончить, и происходит ДТП. Тяжесть последствий намного выше, чем в других видах аварий. В ДТП на М-7 «Волга» водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу. В результате и сам он погиб, и ребенок, который находился на заднем сидении. Многие просто засыпают за рулем.



— Где в Татарстан чаще всего происходят ДТП? Может, это заставит водителей подстегнуться.

— Всегда нужно быть предельно осторожным, где бы ни был водитель. Только сегодня у нас проходила комиссия по безопасности дорожного движения в кабмине Татарстана. В этом году на федеральных и региональных дорогах наблюдается снижение ДТП, погибших и пострадавших в них. К сожалению, есть рост именно на местных дорогах. Аварийными стали Лаишевский, Тукаевский и Верхнеуслонский районы.

— Не раз замечал, что водители, сворачивая во дворы, меняются, позволяют себе «джигитовать». Насколько характерно для наших автомобилистов?

— В жилой зоне человек должен, наоборот, скорость снизить, чтобы предотвратить любое ДТП. Там дети играют, в любой момент может возникнуть опасность. Я призываю всех водителей, заезжая в жилую зону, ни в коем случае не нарушать ПДД. Мы должны в первую очередь думать о последствиях. Сотрудники Госавтоинспекции работают и на этих территориях, привлекают не только за превышение скорости, но и за другие нарушения, которые встречаются.

— Какие новации, которые облегчат работу автоинспекторов и позволят снизить число ДТП, ожидаются в ближайшие время?

— Основное, что помогает в этом, — это фото— и видеофиксация нарушений. Львиная доля ДТП происходят из-за превышения скорости. У каждого сотрудника имеется на вооружении планшет, посредством которого он может проверить, какие нарушения совершал водитель, не находится ли он в розыске. Все есть для несения службы.

— Некоторое время гремели случаи, когда у водителей было по 200-300 неоплаченных штрафов. Становится ли меньше злостных нарушителей?

— Да, становится меньше. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно работают над этим совместно с приставами.

— Недавно узнал, что совместно с Иннополисом реализуется проект по использованию БПЛА для фиксации превышения скорости и нарушений правил обгона. Раис Татарстана на совещании в декабре призвал ускорить процессы по реальному воплощению этого проекта.

— Мы презентовали его на Kazan Dogital Week. Аналогов этому проекту нет в России. В связи с обстановкой в стране мы пока не используем беспилотники. БПЛА, разработанные совместно с Иннополисом, находятся в процессе согласования. Мы их разрабатывали для профилактики. Не будем запускать их скрыто — будем публиковать, что выезжаем на ту или иную трассу.

— Понятно, что ребята за рулем питбайка без номеров нарушают ПДД. Детей задерживают, но наверняка виноваты и родители, которые их подарили. Есть ли наказание и для них?

— Для родителей предусмотрен административный штраф. Но в первую очередь я хотел бы сказать о здоровье детей. Мы рассказываем, к чему может привести использование питбайка. К сожалению, и в полях, и в лесу были трагические происшествия, в которых погибали дети. Питбайки же предусмотрены для езды на оборудованных площадках.

Мы поддерживаем мотосообщество, совместно проводим крупные мероприятия. Но все должно быть законно. Даже если на автомобиле нет номеров, водитель уже пытается нарушить. А у детей нет навыков управления, инстинкта самосохранения. Призываю всех родителей отказать от таких подарков для детей, чтобы они были в безопасности. Даже велосипеды не всегда безопасны, а какую скорость развивают мотоциклы?

— На 20% выросло число ДТП с участием неопытных водителей. Сейчас разгораются дебаты о том, нужно ли оценивать эффективность работы автошкол в том числе по количеству ДТП, в которые попадают их ученики. Нужен ли такой рейтинг?

— Мы всегда считаем, что должны работать с автошколами в одной связке. Да, это бизнес, но они должны обучать курсантов, чтобы они не попадали в ДТП. Конечно, есть форс-мажоры, мы это прекрасно понимаем. Но статистику по автошколам ведем. Уже есть рейтинг 197 школ по республике.

— Впереди майские праздники. Насколько сложна ситуация с водителями в состоянии опьянения в Татарстане? Есть ли связь между праздниками и числом задержанных водителей?

— Есть. В праздничные дни наблюдается рост числа водителей, которые управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии. Более 100 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения повторно, в этом году задержаны. Есть 5 погибших именно в ДТП с ними. Этот тот вид ДТП, о котором мы должны больше говорить, чтобы водители даже не думали о том, чтобы пьяными сесть за руль. Что касается праздников, автоинспекторы работают в усиленном режиме. В Казани усиливаются наряды, в районах отдельный батальон отрабатывает. Около 3 тыс. водителей в нетрезвом состоянии задержаны на сегодня.

— Думаю, многие запомнили акцию к 8 марту по всему Татарстану, когда инспекторы вручали автоледи цветы. Это было приятно и заряжало позитивом на весь день. На День Победы наверняка тоже Госавтоинспекция готовит акцию?

— Это великий праздник. Уже проводится ряд мероприятий. Нас посещают школьники, смотрят музей, где рассказывается не только о Госавтоинспекции, но и о ветеранах, которые работали в ее рядах. Только вчера ездили поздравлять бывшего начальника Управления Госавтоинспекции, Азата Гумеровича, которому исполнилось 80 лет. Мы будем посещать ветеранов, места захоронения. Ну и в честь Дня Победы нашими сотрудниками будут проводиться различные акции, которые, думаю, приятно удивят всех жителей.



