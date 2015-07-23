«Жесткие переговоры. Прыжок на миллион» Один из самых успешных тренингов России снова в Казани.
Знаете ли вы, что от результата 20% «тяжелых» встреч зависит 80% успеха бизнеса. Насколько успешно вы и ваши люди проводят такие сложные переговоры?
Вы теряете деньги, когда
Остановитесь. Зачем разбрасываться деньгами?
Приглашаем на тренинг «Жесткие переговоры. Прыжок на миллион» 23, 24 июля с 10.00 до 18.00 в Казани. Он создан специально для того, чтобы представители бизнеса умели отстаивать свои интересы даже с самыми трудными оппонентами.
Давление, манипуляции, грубость, наглость – мы на практике отработаем устойчивое и уверенное противодействие этим и другим приемам влияния и научимся получать свою выгоду. Всегда.
Ведет тренинг Игорь Рызов (Москва)
На сегодняшний день авторской технологией «Жесткие переговоры» пользуются такие гиганты как: Сбербанк, РЖД, Ростелеком, Газпромнефть, Яндекс, Мегафон и мн.др.
Узнайте подробности
на странице мероприятия
Задавайте вопросы: 8 843 226 22 33
Узнайте подробности на странице мероприятия
Задавайте вопросы: 8 843 226 22 33
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