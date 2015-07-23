Тренинг «Жесткие переговоры. Прыжок на миллион»

«Жесткие переговоры. Прыжок на миллион» Один из самых успешных тренингов России снова в Казани.

Знаете ли вы, что от результата 20% «тяжелых» встреч зависит 80% успеха бизнеса. Насколько успешно вы и ваши люди проводят такие сложные переговоры?

Вы теряете деньги, когда

даете необоснованные скидки;

уступаете в условиях;

теряетесь в переговорах с напористыми и наглыми оппонентами;

Остановитесь. Зачем разбрасываться деньгами?

Приглашаем на тренинг «Жесткие переговоры. Прыжок на миллион» 23, 24 июля с 10.00 до 18.00 в Казани. Он создан специально для того, чтобы представители бизнеса умели отстаивать свои интересы даже с самыми трудными оппонентами.

Давление, манипуляции, грубость, наглость – мы на практике отработаем устойчивое и уверенное противодействие этим и другим приемам влияния и научимся получать свою выгоду. Всегда.

Ведет тренинг Игорь Рызов (Москва)

На сегодняшний день авторской технологией «Жесткие переговоры» пользуются такие гиганты как: Сбербанк, РЖД, Ростелеком, Газпромнефть, Яндекс, Мегафон и мн.др.

Узнайте подробности на странице мероприятия



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