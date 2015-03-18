Тренинг Радислава Гандапаса «Крест Лидера»

Власть может быть тяжким бременем для тех, кто к ней не готов. Не готов идеологически, психологически; не уверен в знаниях, в умениях. Она может стать тяжкой ношей, крестом для человека, поставленного жизнью в обстоятельства, где нужно проявлять лидерство. И речь здесь не только о роли руководителя, но и о роли родителя, супруга, активного члена социума.

Для других людей лидерство есть суть и смысл их существования. Лидерство — то, что наполняет их энергией, дает возможность реализовать самые смелые замыслы, вдохновляет тех, кто идет за ними. Измениться личностно, сформировать адекватные жизненные установки, овладеть необходимыми знаниями и навыками — значит сделать первые шаги к лидерству как жизненной стратегии. А следствием этого станет способность управлять собой, своей жизнью, управлять группами людей, для чего бы они ни были созданы.

Участники научатся более продуктивному использованию управленческих ресурсов .

. Усилят влияние на людей , умение объединять их и вовлекать их в достижение совместных целей.

, умение объединять их и вовлекать их в достижение совместных целей. Достигнут большей личной эффективности в различных сферах социальной реализации.

в различных сферах социальной реализации. Высвободят время, занятое оперативным управлением, дляформирования стратегий.

Программа

Делегирование и контроль

Две стратегии лидерства в делегировании Делегирование и эффективность команды Профессиональный и личностный рост как эффекты делегирования Что делегировать стоит, а что — нет Обучение и развитие членов группы как неотъемлемая функция лидера Эффективное управление: от принуждения к партнерству

Инициатива и ответственность

Введение понятия «моя команда». Зона ответственности и функция лидера. Инициатива без ответственности и ответственность без инициативы. Инициатива и ответственность как факторы развития и эффективности. Взаимосвязь делегирования, контроля, инициативы и ответственности.

Место проведения: Зал "Достоевский" отеля "Корстон" ул. Н. Ершова, 1А

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