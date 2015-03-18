Тренинг Радислава Гандапаса «Крест Лидера»

Власть может быть тяжким бременем для тех, кто к ней не готов. Не готов идеологически, психологически; не уверен в знаниях, в умениях. Она может стать тяжкой ношей, крестом для человека, поставленного жизнью в обстоятельства, где нужно проявлять лидерство. И речь здесь не только о роли руководителя, но и о роли родителя, супруга, активного члена социума.
Для других людей лидерство есть суть и смысл их существования. Лидерство — то, что наполняет их энергией, дает возможность реализовать самые смелые замыслы, вдохновляет тех, кто идет за ними. Измениться личностно, сформировать адекватные жизненные установки, овладеть необходимыми знаниями и навыками — значит сделать первые шаги к лидерству как жизненной стратегии. А следствием этого станет способность управлять собой, своей жизнью, управлять группами людей, для чего бы они ни были созданы.
Программа
Делегирование и контроль
Инициатива и ответственность
Место проведения: Зал "Достоевский" отеля "Корстон" ул. Н. Ершова, 1А
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Место проведения: Зал "Достоевский" отеля "Корстон" ул. Н. Ершова, 1А
Подробнее на сайте мероприятия
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