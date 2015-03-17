Тренинг Радислава Гандапаса «Ораторское искусство 1.0»

Сейчас, в начале XXI века, ораторское искусство переживает период упадка. Трудно назвать блестящего оратора, который был бы нашим современником. Трудно вспомнить хоть одно выступление, на котором не было бы скучно.

Однако, именно это и является отличной стартовой площадкой обновленного ораторского искусства, Ораторского искусства 2.0. Сегодняшние ораторы, осознающие ситуацию и знающие, как в ней действовать, приобретают несокрушимое преимущество перед другими ораторами, выступающими по изжившим себя законам ораторского искусства прошлого, — Ораторского искусства 1.0.

Программа

Ораторское искусство 1.0

Краткая история риторики без мифов и пиетета. От античности до наших дней. Примеры речей 1.0 в контексте своего времени. Крах ораторского искусства 1.0. Судьба ораторов 1.0 в изменившейся реальности. Превращаем пассивы в активы: что из многовекового наследия может быть с успехом использовано в наши дни.

Тренды современного ораторского искусства

Новые форматы публичной речи. Примеры публичных речей 2.0. Приемы и уловки, немыслимые в прошлом, без которых не обойтись сегодня.

От теории к действию

Законы Ораторского искусства 2.0 Алгоритм подготовки современной публичной речи. Законы привлечения и удержания внимания аудитории. Инструкция для Оратора 2.0.

Место проведения: г.Казань, Отель "КОРСТОН", ул.Н.Ершова, 1А

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