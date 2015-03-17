Тренинг Радислава Гандапаса «Ораторское искусство 1.0»

Сейчас, в начале XXI века, ораторское искусство переживает период упадка. Трудно назвать блестящего оратора, который был бы нашим современником. Трудно вспомнить хоть одно выступление, на котором не было бы скучно.
Однако, именно это и является отличной стартовой площадкой обновленного ораторского искусства, Ораторского искусства 2.0. Сегодняшние ораторы, осознающие ситуацию и знающие, как в ней действовать, приобретают несокрушимое преимущество перед другими ораторами, выступающими по изжившим себя законам ораторского искусства прошлого, — Ораторского искусства 1.0.
Программа
Ораторское искусство 1.0
Тренды современного ораторского искусства
От теории к действию
Место проведения: г.Казань, Отель "КОРСТОН", ул.Н.Ершова, 1А
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