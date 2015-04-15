15 апр. 2015

Индивидуальные инвестиционные счета

Индивидуальные инвестиционные счета

С 2015 года гражданам доступны льготы при инвестирования в акции, облигации, пифы, валюту и фьючерсы на организованной торговой площадке. Условия открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС) от АО "ФИНАМ" признаны самыми выгодными на российском рынке по данным исследования журнала Financial One. В рейтинге брокеров, представленном изданием, АО "ФИНАМ" занял первое место, предложив клиентам такие условия по ИИС, которые не может предоставить ни один участник рынка. При открытии ИИС в "ФИНАМе" клиент получает бонус 8% от суммы счета на свободный остаток. Как работает эта услуга и какую льготу выбрать клиенту - все это вы узнаете на бесплатном семинаре.

Стоимость бесплатно
Уровень Для начинающих
Рынок Рынок РФ
Когда
  • 15 апреля 2015
  • 16 апреля 2015
  • 17 апреля 2015
  • 20 апреля 2015
  • 21 апреля 2015
  • 22 апреля 2015
  • 23 апреля 2015
  • 24 апреля 2015
  • 27 апреля 2015
  • 28 апреля 2015
  • 29 апреля 2015
  • 30 апреля 2015
Во сколько 18:00
Адрес Казань, офис на Спартаковской, ул. Спартаковская, д. 6, оф. 1216
Длительность 1,5 часа (1 день)

Подробности на сайте ИХ "ФИНАМ"

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