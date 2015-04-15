Индивидуальные инвестиционные счета

С 2015 года гражданам доступны льготы при инвестирования в акции, облигации, пифы, валюту и фьючерсы на организованной торговой площадке. Условия открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС) от АО "ФИНАМ" признаны самыми выгодными на российском рынке по данным исследования журнала Financial One. В рейтинге брокеров, представленном изданием, АО "ФИНАМ" занял первое место, предложив клиентам такие условия по ИИС, которые не может предоставить ни один участник рынка. При открытии ИИС в "ФИНАМе" клиент получает бонус 8% от суммы счета на свободный остаток. Как работает эта услуга и какую льготу выбрать клиенту - все это вы узнаете на бесплатном семинаре.
|Стоимость
|бесплатно
|Уровень
|Для начинающих
|Рынок
|Рынок РФ
|Когда
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|Во сколько
|
18:00
|Адрес
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Казань, офис на Спартаковской, ул. Спартаковская, д. 6, оф. 1216
|Длительность
|1,5 часа (1 день)
Подробности на сайте ИХ "ФИНАМ"
Справки по телефону 8 (843) 2401-901
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