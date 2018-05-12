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Государственная инспекция труда в РТ

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Общая информация

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан -территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Помимо Казани инспекторы труда работают в городах Набережные Челны, Альметьевске.

Руководитель — Костюшин Евгений Константинович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420103, г. Казань, пр. Ямашева, 48б, а/я 120
  • Телефон: (843) 525-20-23
  • Email: git016@yandex.ru
  • Сайт: http://git16.rostrud.ru/

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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