Государственная инспекция труда в РТ
Общая информация
Государственная инспекция труда в Республике Татарстан -территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости по государственному надзору и контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Помимо Казани инспекторы труда работают в городах Набережные Челны, Альметьевске.
Руководитель — Костюшин Евгений Константинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420103, г. Казань, пр. Ямашева, 48б, а/я 120
- Телефон: (843) 525-20-23
- Email: git016@yandex.ru
- Сайт: http://git16.rostrud.ru/
Дата последнего обновления: 12.05.2018