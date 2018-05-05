Список персон

Алексеев Алексей Петрович

Медицина
Алексеев Алексей Петрович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский институт, лечебный факультет(1993 г.).

Трудовая деятельность

1986 — 1988 гг. — служба в вооруженных силах СССР.
1993 — 1994 гг. — интернатуру (терапия) в Зеленодольской ЦРБ.
1994 — 2001 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог Зеленодольского ЦРБ.
2001 — 2007 гг. — врач-эксперт Зеленодольского филиала Фонда Социального Страхования по РТ.
C 2007 по 2012 гг. — главный врач филиала ГАУЗ «РКПД» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер».
С декабря 2012 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, г. Казань, ул. Шаляпина, 20
  • Телефон: +7(843) 277-13-13
  • Email: Aleksey.Alekseev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам