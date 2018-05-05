Алексеев Алексей Петрович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт, лечебный факультет(1993 г.).
Трудовая деятельность
1986 — 1988 гг. — служба в вооруженных силах СССР.
1993 — 1994 гг. — интернатуру (терапия) в Зеленодольской ЦРБ.
1994 — 2001 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог Зеленодольского ЦРБ.
2001 — 2007 гг. — врач-эксперт Зеленодольского филиала Фонда Социального Страхования по РТ.
C 2007 по 2012 гг. — главный врач филиала ГАУЗ «РКПД» «Зеленодольский противотуберкулезный диспансер».
С декабря 2012 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Шаляпина, 20
- Телефон: +7(843) 277-13-13
- Email: Aleksey.Alekseev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018