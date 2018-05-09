Хусаинова Дина Камилевна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ»
Образование:
Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2000 г.), Клиническую ординатуру КГМА по специальности «терапия» (2002 г.), Казанский государственный университет им В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2010 г.), прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО КГМА «организация здравоохранения и общественное здоровье» (2008 г.).
Трудовая деятельность:
2004 — 2005 гг. — старший лаборант кафедры госпитальной терапии КГМУ.
2005 — 2008 гг. — ассистент кафедры госпитальной терапии КГМУ.
2005 — 2018 гг. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
С 2012 г. — доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.
С апреля 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, 14
- Телефон: +7(843) 528-01-01
- Email: Husainova.Dina@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018