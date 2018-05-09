Хусаинова Дина Камилевна

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ»

Образование:

Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2000 г.), Клиническую ординатуру КГМА по специальности «терапия» (2002 г.), Казанский государственный университет им В.И. Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция» (2010 г.), прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО КГМА «организация здравоохранения и общественное здоровье» (2008 г.).

Трудовая деятельность:

2004 — 2005 гг. — старший лаборант кафедры госпитальной терапии КГМУ.

2005 — 2008 гг. — ассистент кафедры госпитальной терапии КГМУ.

2005 — 2018 гг. — заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».

С 2012 г. — доцент кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА.



С апреля 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница МЗ РТ».

Дата последнего обновления: