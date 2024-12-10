Степанов Евгений Витальевич
Общая информация
Родился 18 июня 1965 г. в г. Казани.
Образование:
— 1988 г. — Казанский авиационный институт по специальности «Электронные вычислительные машины»,
— 2002 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования».
Трудовая деятельность:
— C апреля по декабрь 1988 г. — инженер-стажер цеха №31 Казанского завода электронных вычислительных машин.
— 1989 — 1992 гг. — инженер-электроник Казанского завода электронных вычислительных машин.
— 1992 — 1994гг. — инженер Совместного предприятия «ICL-КПО ВС».
— 1994 — 1995 гг. — руководитель группы поставок и бартерных операций Совместного предприятия
«ICL-КПО ВС».
— 1995 — 1996 гг. — руководитель группы поставок и бартерных операций ОАО «АйСиЭл — КПО ВС».
— 1997 — 2000 гг. — руководитель отдела поставок и бартерных операций ОАО «АйСиЭл — КПО ВС».
— 2000 — 2004 гг. — директор производственно-коммерческого центра ОАО «АйСиЭл — КПО ВС».
— 2004 — 2019 г. — директор производственно-коммерческого центра, заместитель генерального директора по логистике, производству и реализации оборудования ОАО «АйСиЭл — КПО ВС»
(с 2016 г. АО «АйСиЭл — КПО ВС»).
— 2016 г. — Генеральный директор ООО «АйСиЭл Техно» (совместительство).
— 2019 г. — Генеральный директор АО «АйСиЭл — КПО ВС».
Награды и звания:
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Министерства информатизации и связи РТ (2007 г.), благодарственным письмом Премьер-министра РТ (2009 г.), почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (2015 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.). Неоднократно награждался Почетными грамотами предприятия, премиями и благодарностями от руководства предприятия.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34
- Телефон: (843) 514-90-15
- Сайт: https://icl-services.com/
Дата последнего обновления: 10.12.2024