Степанов Евгений Витальевич

Общая информация

Родился 18 июня 1965 г. в г. Казани.

Образование:

— 1988 г. — Казанский авиационный институт по специальности «Электронные вычислительные машины»,

— 2002 г. — Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «Мастер делового администрирования».



Трудовая деятельность:

— C апреля по декабрь 1988 г. — инженер-стажер цеха №31 Казанского завода электронных вычислительных машин.

— 1989 — 1992 гг. — инженер-электроник Казанского завода электронных вычислительных машин.

— 1992 — 1994гг. — инженер Совместного предприятия «ICL-КПО ВС».

— 1994 — 1995 гг. — руководитель группы поставок и бартерных операций Совместного предприятия

«ICL-КПО ВС».

— 1995 — 1996 гг. — руководитель группы поставок и бартерных операций ОАО «АйСиЭл — КПО ВС».

— 1997 — 2000 гг. — руководитель отдела поставок и бартерных операций ОАО «АйСиЭл — КПО ВС».

— 2000 — 2004 гг. — директор производственно-коммерческого центра ОАО «АйСиЭл — КПО ВС».

— 2004 — 2019 г. — директор производственно-коммерческого центра, заместитель генерального директора по логистике, производству и реализации оборудования ОАО «АйСиЭл — КПО ВС»

(с 2016 г. АО «АйСиЭл — КПО ВС»).

— 2016 г. — Генеральный директор ООО «АйСиЭл Техно» (совместительство).

— 2019 г. — Генеральный директор АО «АйСиЭл — КПО ВС».

Награды и звания:

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетной грамотой Министерства информатизации и связи РТ (2007 г.), благодарственным письмом Премьер-министра РТ (2009 г.), почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ (2015 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2020 г.). Неоднократно награждался Почетными грамотами предприятия, премиями и благодарностями от руководства предприятия.

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