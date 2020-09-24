Акберов Олег Закариевич

Общая информация

Родился 01 октября 1976 года в городе Арск Арского района ТАССР.

Образование

1998 г. — окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «стоматолог».

2001 г. — окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономист».

Трудовая деятельность

2002-2005 гг. — генеральный директор ГУП «Челныфармация».

2005-2009 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

С 2009 г. — генеральный директор ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана».

Награды и звания

Заслуженный работник здравоохранения РТ (2012 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), почетными грамотами Министерства здравоохранения РТ (2005, 2010 гг.), Министерства здравоохранения РФ (2013 г.), благодарностью Президента РТ (2013 г.), нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» РФ (2014 г.), памятной медалью Министерства спорта РФ «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), грамотой Президента РФ к памятной медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.), памятной медалью «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.), грамотой Президента РФ к памятной медали XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских игр в г. Сочи в 2014 году (2014 г.), благодарностью АНО Оргкомитета «Сочи 2014» (2014 г.), сертификатами FINA XVI Чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани и XVI Чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» (2015 г.), FIFA Кубка Конфедераций 2017 года в г. Казани (2017 г.), благодарственными письмами Министра здравоохранения РТ за содействие в проведении Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 20172018 годов (2018 г.), Службы безопасности Президента РТ (2018 г.).

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