Список персон

Панков Владимир Николаевич

Промышленность, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился в с. Кадышево Высокогорского района ТАССР.

Образование:

Казанская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономист-организатор».

Трудовая деятельность:

1973 по 1977 гг. — столяр машиностроительного конструкторского бюро г. Казани.

1977 г. — слесарь, шофер СЭБ ДМ «Фрегат».

1977 по 1986 гг. — шофер, товаровед, директор, председатель правления районного производственного объединения с. Высокая Гора.

1986 по 1987 гг. — заместитель генерального директора ПО «Таткрахмалпатока».

1987 по 2007 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“.

С 2007 г. — генеральный директор ООО „Управляющая компания Красный Восток Агро“.

С декабря 2009 г. — председатель Совета директоров ОАО „Красный Восток Агро“.

Заслуженный работник пищевой индустрии РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
  • Телефон: +7(843) 278-90-04
  • Email: vnp@krvostok.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам