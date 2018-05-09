Панков Владимир Николаевич
Общая информация
Родился в с. Кадышево Высокогорского района ТАССР.
Образование:
Казанская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «экономист-организатор».
Трудовая деятельность:
1973 по 1977 гг. — столяр машиностроительного конструкторского бюро г. Казани.
1977 г. — слесарь, шофер СЭБ ДМ «Фрегат».
1977 по 1986 гг. — шофер, товаровед, директор, председатель правления районного производственного объединения с. Высокая Гора.
1986 по 1987 гг. — заместитель генерального директора ПО «Таткрахмалпатока».
1987 по 2007 гг. — заместитель генерального директора, первый заместитель генерального директора ОАО «Пивоваренная компания „Красный Восток“.
С 2007 г. — генеральный директор ООО „Управляющая компания Красный Восток Агро“.
С декабря 2009 г. — председатель Совета директоров ОАО „Красный Восток Агро“.
Заслуженный работник пищевой индустрии РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 5
- Телефон: +7(843) 278-90-04
- Email: vnp@krvostok.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018