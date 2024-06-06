Челнинский дзюдоист Нияз Билалов претендует на золото Игр стран БРИКС

Схватка нататами . Фото: Ринат Назметдинов

В состав сборной России для участия в Играх стран БРИКС вошел челнинский дзюдоист Нияз Билалов. Состав команды можно назвать дублирующим, поскольку сильнейшие спортсмены пробились в число кандидатов на участие в Олимпийских играх в Париже. Тем не менее окончательное решение о поездке российских спортсменов на Олимпиаду пока не принято, а Нияз Билалов на Играх стран БРИКС стартует уже на этой неделе. Подробнее о перспективах его выступления — в материале «Реального времени».

Нияз Билалов претендовал на участие в ЧЕ

В апреле в хорватском городе Загребе прошел чемпионат Европы по дзюдо, на участие в котором претендовал и Нияз Билалов. Но выступить в этом турнире челнинскому спортсмену не удалось. Возможно, на выбор тренерского штаба сборной повлияло поражение дзюдоиста в первом круге Большого шлема в Грузии. Правда, тогда в стартовой схватке Билалову попался олимпийский чемпион Аарон Вольф. Этот спортсмен из Японии второй раз подряд встретился Ниязу Билалову на международных стартах, победив его и не позволив бороться дальше.

Среди татарстанских кандидатов в расширенном составе сборной страны есть еще одна участница Большого шлема в Грузии — Екатерина Минкина. Кроме того, в команду вошел Адам Цечоев, который в прошлом году стал победителем Кубка Европы. Плюс чемпионки России прошлого года Ксения Задворнова и Залина Зураева, победители молодежных первенств Анна Петрунина и Антон Федин. Всего 16 человек, членов сборной России различных возрастов.

С перспективной молодежью Федерация дзюдо работает сразу по двум направлениям. Одно из них — развитие массового спорта. В единоборствах это необходимо для подбора сильных спарринг-партнеров во время тренировок лидера. Существующая система учебных заведений — от училища олимпийского резерва до Поволжского университета спорта — позволяет пополнять резерв за счет приезжающих перспективных спортсменов.

В апреле в хорватском городе Загребе прошел чемпионат Европы по дзюдо, на участие в котором претендовал и Нияз Билалов. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В Казани сформирована женская команда по дзюдо

По лидерам сборной Татарстана необходимо оговориться, что Ксения Задворнова, Залина Зураева и братья Цечоевы приехали в нашу республику из других регионов. Но до самых больших высот в спорте они дошли, уже будучи татарстанскими дзюдоистами и выступая только в составе сборной республики, поскольку у нас нет параллельного зачета, как в других регионах. Правда, эта инициатива Татарстана не была массово поддержана в других субъектах страны. Если посмотреть итоги чемпионата России прошлого года, можно увидеть много чемпионов и призеров, представляющих по два региона сразу.

В татарстанском дзюдо такой практики нет, что лишает спортсмена права на получение выплат от другого региона, и это стало дополнительной статьей расходов для республики, поскольку необходимо качественно обеспечивать сильных спортсменов. К счастью, сформирован попечительский совет, сильный пул спонсоров, который помогает, в том числе с командированием дзюдоистов на международные соревнования, как это сейчас зачастую происходит. Речь идет о соревнованиях для молодых спортсменов, для которых был создан еще и Russian Judo Tour — коммерческие соревнования для борцов второго эшелона национальной сборной, которые еще не достигли 23-летнего возраста. В текущем году хозяевами стартов были Москва, Калининград и Казань, которая по итогам турнира плавно перешла к подготовке к Играм стран БРИКС.

Сейчас Россию не допускают к официальным командным соревнованиям, поэтому она пропустила в прошлом году командный чемпионат Европы в рамках третьих Европейских игр в Польше. Дефицит международной практики сказывается, хотя в прошлом году татарстанцы участвовали в Играх СНГ, когда Диана Фрикк победила, а Карим Ягафаров занял 2-е место, затем олимпийская сборная Беларуси приезжала к нам на учебно-тренировочный сбор.

Помимо этого, в Казани отреагировали на количественный и качественный рост женской части сборной Татарстана (Задворнова, Зураева, Минкина, Петрунина, Фрикк и т. д.). Создали команду «Батыр», куда вошли наши лучшие спортсменки. В прошлом году на командном чемпионате России в Грозном наша сборная заняла 3-е место. Сейчас планируется создание мужской клубной команды.

В Казани отреагировали на количественный и качественный рост женской части сборной Татарстана, создав команду «Батыр», куда вошли наши лучшие спортсменки. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Мой первый белый пояс»

Искусство дзюдо активно применяется в подготовке сотрудников силовых структур. Поэтому неудивительно, что Федерация дзюдо Татарстана совместно с силовиками республики проводит два турнира — памяти Артема Айдинова и Леонида Штейнберга. Дело Леонида Даниловича теперь поддерживает его дочь, которая активно помогает в проведении соревнований памяти отца. Турнир также посвящен памяти боевой комсомольской дружины (БКД), созданию которой в Набережных Челнах активно способствовал Леонид Штейнберг. Артем Айдинов погиб, будучи членом БКД.

Помимо проведения соревнований — это повод для того, чтобы собрать ветеранов силовых структур, многие из которых сами проходили через дежурства в БКД. В прошлом году турнир получился очень сильным за счет большого количества участников уровня мастеров спорта, что позволяло конкурировать с турнирами всероссийского уровня.

Федерация дзюдо России сегодня предлагает несколько программ развития дисциплины, самые популярные среди них — «Мой первый белый пояс» и «Семейное дзюдо». Часть реализуют на базе общеобразовательных школ. В рамках программы «Мой первый белый пояс» тренер по дзюдо взаимодействует с учителем физкультуры, выделяется 10 часов для обучения базовым приемам. По окончании учебы участникам выдают пояс дзюдо белого цвета, они могут отправиться в секцию или продолжить сотрудничество с тренером школы.

