«Это как прийти в ресторан и услышать: ваша уха из петуха будет готова через 6 часов»

Коллегия АИР: федеральные инвестиции на минимуме, собственная выручка в 4,5 трлн рублей, промпарки нужно готовить заранее

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан снова опередил другие регионы по объему привлеченных в экономику инвестиций, заняв первое место в ПФО и пятое в стране. Прогнозная цифра по году — 800 млрд рублей частного капитала, а если брать в динамике нескольких лет, то с плюсом на 30%. Зато федеральные госинвестиции в экономике республики наоборот упали до минимума — их доля всего 14%. «В 2023 году сильнее любили Нижегородскую область, так что сейчас у Татарстана (в борьбе за федеральные деньги) конкурентов прибавилось, и рассчитывать на многое не стоит», — предупредила профессор МГУ Наталья Зубаревич на итоговом заседании коллегии Агентства инвестиционного развития РТ. Какую политику поведет АИР в новой реальности, в репортаже «Реального времени».

Без «розовых» очков

Лучезарный оптимизм по поводу «жаркого» инвестиционного климата прошлых лет окончательно сменился на реалистичную оценку возможностей в новых российских условиях. Накануне вечером на годовой коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана подвели итоги за 2023 год — второго по счету года в условиях международных санкций и изменившихся логических маршрутов. И хотя результаты вновь оказались впечатляющими — свыше 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал республики, но, как говорится, в «литавры» больше не бьют. Причина сдержанности проста: источник инвестиционного роста республики — это больше не зарубежный капитал, подпитывающий региональную экономику извне, а внутренние ресурсы предприятий (прибыль, займы и кредиты).

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Скромность просматривалась и в месте проведения. Высокопоставленные чиновники и бизнесмены впервые собрались в камерной обстановке резиденции «Института пространственного планирования РТ», разместившегося в бывшем клубе «Штат 51» на берегу Казанки. Зато приехал премьер-министр РТ Алексей Песошин, что придало особый статус коллегии. А вот предпринимателей, по наблюдению «Реального времени», в зале оказалось мало. Среди них — гендиректор «ГК «Красный Восток» Адель Хайруллин, вице-президент по коммерческой деятельности уральского холдинга ВМП Ольга Субботина (выкупил американский завод 3М в ОЭЗ «Алабуга»), гендиректор «Клиники Нуриевых» Ильяс Нуриев (на следующей неделе открывает новый медцентр в Казани).

Не верить на слово

С самого начала коллегии глава АИР Талия Минуллина призналась, что в турбулентной обстановке ей «сложно распознать инвестора, который способен реализовать проект».

— Вот что интересно, у кого денег нет, все время делают вид, как будто они у них есть. А у кого много денег, наоборот делают вид, как будто их нет», — философски заметила она, давая, видимо, понять, что отныне не верит на «слово» будущим инвесторам. Позже она рассказала, что с этого года специалисты АИР начали самостоятельно проводить независимую экспертизу инвестпроектов, разрабатывая несколько финансовых моделей (включая план «Б»). Так, в прошлом году экспертизу проводили 167 раз, что «полезно и для инвестора», добавила она. В дополнение с этого года власти намерены ужесточить контроль за целевым использованием земельного участка, который передается инвестору без торгов. Такое поручение прямо на коллегии дал премьер-министр РТ Алексей Песошин. В прошлом году правительство РТ заключило 26 инвестсоглашений на 162,9 млрд рублей, в рамках которых предусмотрено предоставление земельных участков без торгов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Некоторые инвесторы хотят зайти в Татарстан, но сталкиваются с непреодолимой конкуренцией, — отметила Талия Минуллина. Ее волнует и то, что оставшиеся западные активы скупаются непрофильными инвесторами. «С уходом западных компаний в стране происходит передел собственности, многие скупают непрофильные активы. Смогут ли предприниматели эффективно управлять ими, покажет время», — рассудила она.

Первые в ПФО и пятые в России

Перейдя к отчету, она сообщила, что инвестиции в основной капитал превысили 1 трлн руб. «По объему инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2023 года Татарстан занял 5 место в России и 6 место по частным инвестициям. Прогнозные (частные) инвестиций за исключением бюджетных средств составят более 800 млрд рублей», — прогнозирует она. Для сравнения, в прошлом году они составили около 650 млрд рублей, т.е. рост около 30%. Почти половина пришлась на обрабатывающий сектор промышленности и была реинвестирована из прибыли крупных предприятий. Объем отгруженной продукции составил 4,5 трлн рублей, ВРП — 4 трлн рублей.

От люксовой гостиницы на берегу Казанки до зернового элеватора: куда вкладываются местные инвесторы

Непосредственно через АИР прошло свыше трети инвестиционного потока — 364 млрд рублей. Чтобы получить землю для реализации проекта, претенденты подают заявку, а затем защищают на Инвестсовете РТ. По словам главы АИР, по этой схеме было одобрено 62 проекта на 364 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Далее она перечислила наиболее громкие проекты. В Казани самым ярким проектом станет возведение гостиничного комплекса класса люкс на берегу реки Казанки «Яр Парк» вблизи отеля Ривьера. Инвестиции составят 28,7 млрд рублей, а ввод в эксплуатацию в 2028 году. В Лаишево спроектирована набережная в 5 км и 73 га яхтенной инфраструктуры в рамках проекта «ТуризмРФ». Сформировано 9 лотов для инвесторов, из них 6 предварительно распределены. Их взяли инвесторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Турции. Определен инвестор строительства молочного комбината в Кукморском районе, где давно назрела переработка молока. ГК «Красный Восток» начала строить в Зеленодольском районе элеватор на 600 тысяч тонн единовременного хранения зерна. Видимо, с тем, чтобы закрыть на Портовой в Казани. А также строительство двух кормовых центров на 25 тысяч голов дойного стада и 8-ми животноводческих комплексов. Общая сумма инвестиций — 7,7 млрд рублей. 46,8 млрд инвестиции привлечено в ОЭЗ «Иннополис», в индустриальном парке «Лаишево» заработали 4 новых резидента, привнеся в копилку еще 9,5 млрд рублей инвестиций.

А на Саратовскую область не равняйтесь

Оценить результаты инвестиционного подъема предоставили авторитетному профессору МГУ Наталье Зубаревич. И она обошлась без восторгов, призвав не сравнивать итоги Татарстана с Саратовской областью (бурный рост). «Вроде у вас все хорошо — динамика за 3 квартала с ростом почти на 30%. Но и у всей страны неплохо. Причина известна: в 2022 году бизнесмены со страшной силой закупали оборудование и комплектующие. В 2023 году импульс еще больше вырос. А на Саратовскую область, пожалуйста, не смотрите. Там инвестиции и не водились долгое время, поэтому темпы роста от плинтуса всегда несколько выше», — заметила она.

При этом она указала, что доля федеральных госинвестиций в экономике Татарстана упала до минимума в 14%, а в экономике Нижегородской области выросла до 34%. «В 2023 году сильнее любили Нижегородскую область. Почему? Все понимают, что это связано с юбилейными мероприятиями. А это деньги в строительство метро и проч», — пояснила она. По ее мнению, сейчас Татарстану не стоит рассчитывать на «многое», так как конкурентов из числа других регионов прибавилось.

Тут же она предложила подумать над расширением собственного бюджетного ресурса, который составляет всего 5%. «У вас невысокая кредитная нагрузка. Может стоит немножко подразогнать?», — спросила она. Но ей никто не ответил из зала.

И напоследок, она высказала пессимистичный прогноз по поводу трудовых ресурсов. Проблема рабочей силы не решится как минимум до конца 2020 годов, что осложнит положение инвестиционных регионов. «Сейчас на рынок труда выходит крошечное поколение, которое на треть меньше поколения 30-летних. Бабы новых не нарожают, а вам нужна рабочая сила. Ее нету. Поэтому новые проекты должны рассматривать не с точки зрения новых рабочих мест, а максимальной автоматизации производства», — посоветовала она сменить приоритеты. И предложила устроит чес по Узбекистану, так как у узбекского и татарского народов схожие языки.

realnoevremya.ru/Луиза Игнатьева

Про «уху из петуха», или почему промпарки не торопятся ремонтировать площади

«Вечная» тема заполняемости промпарков снова всплыла, но в новом ракурсе. Глава АИР попеняла УК в том, что они не хотят заранее готовить и проводить ремонт производственных помещений, ожидая прихода конкретного резидента. «Сейчас готовые помещения заполнены, а свободные нуждаются в капремонте. Потенциальные арендаторы к нему не готовы, когда на рынке есть «прекрасные помещения по доступной цене».

«На рынке-то они есть, но не в Татарстане. Попробуйте сегодня найти свободные производственные помещения на 10, 20 или 30 тыс. квадратных метров под аренду! Любой запрос в управляющую компанию или муниципалитет республики дает один ответ — „Мы быстро построим“. Это как прийти в ресторан и услышать от официанта: „Ваша уха из петуха будет готова через 6 часов, ведь мы уже его поймали“, — съязвила она. По ее словам, в скором времени будет внедряться автоматизированная система учета всех площадей в муниципалитетах с обновлением данных о наличии свободных помещений под аренду или выкуп. Под патронажем АИР находится 17 промпарков, но не всем программы поддержки подходят, так как многие из них частные. «Бюджетные средств на создание дополнительной инфраструктуры либо не могут быть применены юридически к частным площадкам, либо требует залогового имущества, что невозможно для закредитованных УК». Тем не менее, в промпарках работает 1160 резидентов, оборот 337 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отдельный канал «возвратных» инвестиций — ГЧП-проекты, но их не так много. «В прошлом году в Татарстане на условиях ГЧП-соглашений было построено 3 школы, оператором выступила «Прошкола». Инвестиции — 6,7 млрд рублей, сообщила Талия Минуллина. — Новый ГЧП — проект — строительство футбольных манежей, начавшееся в Набережных Челнах и Альметьевске, продолжится в Казани и Зеленодольске по федеральной программе «Бизнес-спринт». В результате Татарстан поднялся в федеральном рейтинге ГЧП с 6 на 4 место. «Опережают те, у кого есть программы с бюджет финансированием», — как бы оправдывалась глава АИР. «ГЧП не получило широкого применения из-за сложностей с закреплением взаимных обязательств. Особенно, когда привлекаются банковские средства», — пояснил позже премьер-министр Алексей Песошин. И поручил о представить предложение по ГЧП-проектам, а также завершить разработку регламентов по взаимодействию по концессии.

Зачем уральцы купили американский завод ЗМ

Вице-президент по коммерческой деятельности уральского холдинга ВМП Ольга Субботина приехала в Казань, чтобы обсудить вопрос с получения налоговых льгот. В прошлом году научно-производственный холдинг ВМП приобрел американский завод 3М, став резидентом ОЭЗ «Алабуга». Холдинг ежегодно производит 25 тысяч тонн лакокрасочной продукции в год. Имеет несколько заводов в стране.В Татарстане обеспечивает материалами 120 предприятий, среди которых Зеленодольский завод Горького, челнинский Тэмпо, Казанькомпрессоомаш. Выручка по году — около 300 млн рублей, рассказала Субботина.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

«В 2023 году выкупили американский завод. Почему сделали? Во-первых, высокий спрос в Татарстане. Во-вторых, с уходом 3м возник дефицит в материалах, и понимаем, что наши производственные мощности не покроют дефицит», — комплиментарно высказалась она. Но главное, что став резидентом ОЭЗ, компания так не получила налоговых льгот. «Интерес работы в особых экономических зонах, но мы до конца не разобрались, но надеемся, что это даст свой эффект», — выразила она свое пожелание.