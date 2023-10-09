Житель Набережных Челнов засудил Роспотребнадзор по делу о навязанных банком допуслугах

Татарстанец добился через суд признания незаконной «отписки» учреждения по жалобе на действия банка «Открытие»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», житель Набережных Челнов сумел засудить татарстанский Роспотребнадзор за то, что тот не встал на его сторону. Надзорное ведомство отказалось возбуждать административное дело против банка «Открытие», который навязал челнинцу дополнительные условия по кредиту при покупке машины. Управление мотивировало свой отказ тем, что для этого нет оснований и поэтому никакого дела не будет. Мужчина не отчаялся и пошел в Арбитражный суд Татарстана. Причем иски подал как на Роспотребнадзор, так и на банк.



Возбудить дело помешало правительство России?

Житель Набережных Челнов подал заявление в Арбитражный суд Татарстана в отношении республиканского Роспотребнадзора. Причиной иска стало то, что управление не стало возбуждать дело против банка «Финансовая корпорация «Открытие», который навязал мужчине дополнительные платные услуги. Как говорится в материалах дела, челнинец сначала обратился в Управление Роспотребнадзора. Он попросил надзорное ведомство возбудить дело об административном правонарушении по ч. 2 ст.14.8 КоАП РФ в отношении банка по факту навязывания дополнительных услуг. Оказалось, что челнинец хотел взять кредит на автомобиль, но в процессе его получения татарстанцу навязали дополнительные условия. Спустя некоторое время из Роспотребнадзора пришел отказ.

В ведомстве объяснили, что факты, изложенные мужчиной в обращении, не являются основанием для проведения контрольного (надзорного) мероприятия и исключают возможность привлечения банка к административной ответственности. После этого все и перетекло в судебное разбирательство. Между сторонами оно уже не первое. Первый же иск был подан в июне текущего года. Тогда Арбитражный суд встал на сторону жителя Челнов, приняв решение признать определение Роспотребнадзора незаконным и отменить его. В сентябре стороны вновь встретились на судебной скамье, и суд свое решение менять не стал. В октябре прошло еще одно заседание. Суд подчеркнул, что мужчина правомерно обратился к Фемиде с заявлением об оспаривании определений административного органа, так как гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом России. В инстанции добавили, что правоотношения в сфере кредитования физических лиц и открытия ими банковских счетов регулируются в том числе законом о защите прав потребителей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

На заседании Роспотребнадзор пытался сослаться на то, что основанием для отказа в возбуждении дела об административном правонарушении в отношении банка был введенный в России мораторий в отношении проведения проверок, установленный постановлением правительства РФ. В управлении добавили, что дело в отношении банков может быть возбуждено только по результатам контрольного мероприятия, проведенного в рамках федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Однако же эти доводы для суда оказались неубедительными. Решение было вынесено в пользу жителя Набережных Челнов. Определение республиканского Роспотребнадзора было признано незаконным.

«Реальное время» отправило запрос в адрес Роспотребнадзора и в банк «Открытие» с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако ответов на момент публикации не поступило.

Татарстанцы регулярно подают в суд на Роспотребнадзор

Как объяснял директор казанского юрцентра «Ваш адвокат» Булат Макаров, навязывание дополнительных кредитных услуг переживает свое очередное перерождение. Люди прибегают к помощи кредитов на определенные потребительские нужды. Например, покупку автомобиля и т. п. Возможности купить за наличные деньги нет, а желание приобрести «железного коня» не пропадает. Да и мало ли на что могут срочно понадобиться средства. Банки этим активно пользуются.

— К ним пришел человек, желающий утолить жажду денег. Они ставят перед ним бутылку с водой в виде кредита: пей, но вдобавок купи еще и это. И в итоге ставят заемщика в безвыходное положение, — прокомментировал ситуацию Макаров.

Юрист считает, что у нас относительно хорошее законодательство, но лазейки есть всегда: «По действующим нормам, при предложении допуслуг у заемщика должен быть выбор: «два квадратика», чтобы ответить «да» или «нет».

Человек, если он действительно этого хочет, должен своей рукой поставить отметку «да». Даже более того: должно быть место для подписи, где бы он расписался. Такого, когда сотрудник банка заполнил все анкеты и дал заемщику завизировать лишь сам договор, быть не должно. Нет или да: отметка — подпись и т. д.». Однако на практике зачастую все происходит иначе. К тому же, как выяснилось, и личная подпись может быть проставлена добровольно-принудительно.

Например, в 2021 году арбитраж рассмотрел заявление Виктории Гимадиевой к Управлению Роспотребнадзора по Татарстану. Она оспаривала отказ в возбуждении административного дела по ч. 1, 2 ст. 14.8 КоАП РФ (наличие условий, ущемляющих права потребителей) в отношении АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гимадиева заключила с банком кредитный договор на общую сумму 844 тысячи рублей. А на оплату ее автомобиля Renault было перечислено лишь 594 тысячи рублей из этой суммы. Согласно заявлению, женщина оформила также в кредит ряд дополнительных и недешевых услуг: договор поручительства (услуга «Гарант Контракт») на 149 тысяч рублей. Ей выдали сертификат на квалифицированную поддержку при потере работы, страхование на случай потери работы на 40 тысяч рублей с АО «Московская акционерная страхования компания», а также на СМС-информирование за счет собственных средств.

Заемщица заявляла, что банк вынудил ее «взять» дополнительные услуги. Но суд первой инстанции ее мнение не разделил, так как под условиями о согласии на заключение дополнительных услуг потребитель расписалась собственноручно. Да и при подписании договора Гимадиева присутствовала лично, а значит, могла оценить условия предоставления кредита.

Арбитражный суд не выявил условий, ущемляющих права потребителя, оснований для привлечения банка к административной ответственности нет. Татарстанский арбитраж согласился с Роспотребнадзором. Но позже 11-й Арбитражный апелляционный суд принял по делу новое решение — в пользу потребителя.



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