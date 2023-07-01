«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 57-я: «Практика»

Результат многолетней работы челнинских энтузиастов

Фото: Скриншот realnoevremya.ru из видео «Практика» ("Күкәйле гөл")/youtube.com, аккаунт «Татленд»

Внезапно в Сети появился фильм с печальной продакшн-судьбой «Күкәйле гөл» (нынешнее название — «Практика»), который начали снимать в 2017 году. По сути, это первая полнометражная челнинская лента, история о трех студентах: они учатся в сельскохозяйственном институте и едут на практику в деревню. Деньги на картину выделяло Министерство культуры, режиссер, по его словам, так их и не увидел. А завершив работу, презентовал в родном городе — и теперь выложил в интернет.

Комедия о недотепах

Информация о картине появилась в августе 2017 года. Странное название обозначает этакого нерадивого мужчину, недотепу (буквально — цветок с яйцами). Также это похоже на выражение «Окей, Гугл». Правда, потом выражение из дедовского жаргона пришлось заменить на нейтральное.

Шесть лет назад комментарии давали два двигателя проекта — режиссер Рамиль Тазиев и продюсер Фанис Фархеев. Музыку написал Марат Валиев. Вместе они придумали сценарий комедии. Сейчас Фархеева в титрах нет. И это объяснимо. В 2018 году съемочная группа в лице Региональной молодежной общественной организации «Центр культур и диалога Республики Татарстан» получила субсидию Минкульта РТ в один миллион на «фильм, направленный на пропаганду общечеловеческих ценностей». В интервью «Интертат» Тазиев рассказал, что значительную часть денег потратил упомянутый продюсер. А поскольку миллионов режиссер не увидел, то и фильм он в итоге просто презентовал в челнинском ДК «Энергетик» и выложил в Сеть.

Работала группа на энтузиазме, во всяком случае, актеры за съемки гонорары не получали. Нашлись и спонсоры, содействовало и «Татаркино». Получился локальный продукт — задействован здесь в первую очередь Челнинский драматический театр. К примеру, участкового играет Фанис Сахабутдинов (в декабре 2018 года он покончил с собой в возрасте 35 лет). Среди актеров оказался и челнинский бизнесмен Айрат Тагиров, известный по юмористическому «Татарскому проекту».

Фильм начинается кадрами со съемок и самоироничной реплики: «Какое нормальное кино можно снять в Челнах?» И действие переносится в Казань — с обязательными проездами по улицам и пролетом на квадрокоптере. После длинного вступления машина останавливается у сельскохозяйственной академии. Отец (между прочим, по профессии режиссер) требует, чтобы сын Ильдус (Ильгиз Исламгараев) его окончил. Вообще, многие наши авторы любят снимать такие длинные диалоги в машинах, с красивыми репликами.

В вузе Ильдус объединяется с толстяком Шарипом (Айнур Фахертдинов) и очкариком Галимзяном (Альберт Шайхутдинов). Их отправляют на практику в деревню под Челнами. Правда, перед этим Ильдус спасет ветеринара Гульназ (Зульфия Гильмутдинова) от прыжка с многоэтажки (аллюзия на игру «Синий кит») и оценит продукт советского автопрома. Выглядит как экшн, но это не так.

При чем тут Иван Грозный

Вот, наконец, деревня Биклянь Тукаевского района. Много натурных съемок, звука с площадки, солнца, облаков. У каждого героя вырисовывается романтическая линия — возникает соседская девушка Лилия (Алсу Гильманова), подруга бандита Альбина (Зульфия Галиуллина). Есть тут и продавщица, и колдунья, и местные пацаны, которые вместо разборок устраивают борьбу на поясах. Основной сюжет вертится вокруг карты, которая ведет к кладу времен Пугачева. За ней охотятся бандиты, знают о ней и в министерстве культуры. И длится фильм 104 минуты, причем намеки на практику возникают в конце первого часа. За сюжетом то и дело приходится следить повнимательнее, длинноты утомляют, диалоги поражают литературностью при стремлении авторов писать попроще.

Финальную песню поет группа «Ике яр», созданная по инициативе Валиева в челнинской второй гимназии. Оттуда же и Тазиев, да и, что греха таить, автор статьи. Так что отблагодарим создателей, что они сняли комедию с понятным юмором, на доступном языке, с объяснимыми, с учетом бюджета и достойной отдельного фильма истории появлении картины, недочетами. Но, вероятно, от жесткого перемонтажа и редактуры «Практика» только выиграла бы.

