Татарский тюльпан: древнее наследие и современная айдентика

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 27-я

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru ( с выставки татарского орнамента Фуада Валеева)

Стилизованное изображение тюльпана прочно «окопалось» в современной татарской айдентике. За последние пару десятилетий тюльпан, кажется, выдавил на периферию другие цветочно-растительные символы из татарского орнамента — гвоздику, ромашку, розу, лотос. Он красуется и на гербе Татарстана, и на эмблеме хоккейного клуба «Ак Барс», и в символике казанской Универсиады, и в архитектурных композициях, и на логотипах десятков компаний... В общем, сегодня в России тюльпан в графике — то же самое, что тюбетейка в наряде. Стопроцентный татарский бренд, бессменный визуальный код. Сегодня в еженедельной рубрике «Реального времени» пытаемся разобраться, откуда взялась повышенная любовь приволжских жителей к степному цветку, который отродясь не рос в наших лугах.

Следы архаики в современной культуре

Как отмечает большинство исследователей, современный орнамент татарского народа — своеобразный синтез традиций булгарских земледельцев и степняков-кочевников. В той ветви орнамента татар, которая представляет растительно-цветочные мотивы, широко представлены три направления. Луговые цветы — например, ромашка и василек — наследие местных, приволжских предков современных татар. Степные мотивы — тюльпан, мак, гвоздика — наследие «скотоводческо-кочевого» кластера. Садовые цветы — астры, георгины, розы, больше характерные для городских татар, — более современная, но не менее декоративная ветвь орнаментального искусства.

Если говорить конкретно о тюльпане, то его использовали еще булгары — ученые считают, что эта традиция исходит из архаических мотивов, берущих начало в древнетюркской культуре. Биологи считают, что прародина тюльпана — где-то в районе современной казахстанской степи. Значит, те наши предки, которые откочевывали из Сибири в Европу, с севера на юг, с Алтая и Урала на Волгу, с ним точно встречались — там, почти в полуторатысячелетнем далеке Великого переселения народов, и растут корни современного татарского тюльпана.

Фото: Олег Тихонов

Академик Фуад Валеев, который досконально исследовал татарский орнамент в середине XX века, писал:



«По своему характеру татарский орнамент глубоко связан с древней земледельческой культурой, начало которой было положено еще задолго до образования Волжской Булгарии. Однако в отдельных его проявлениях ощущаются и весьма древние корни, уходящие к отдаленной скотоводческой культуре кочевых предков казанских татар».



Булгарская орнаментальная традиция использовала тюльпан весьма активно, причем, судя по археологическим данным, еще до принятия ислама. Изображение тюльпана было популярно не только в период расцвета Золотой Орды, но и в домонгольском периоде. Его можно видеть в украшении бронзовых зеркал, декоративных топориков и ювелирных изделий. Но посольство Ибн Фадлана и события, происходившие позже, укрепили позиции тюльпана, который из архаичного «символа предков» превратился чуть ли не в официальный религиозный символ. Как?

«Цветок Всевышнего»

По-татарски «тюльпан» — «лалә», пришло это слово из персидского языка. В арабском, чтобы написать имя Аллаха и название цветка, используется один и тот же набор из четырех букв. Отличается только порядок расположения первых двух. Поэтому в исламском мире тюльпан считается «цветком Всевышнего».

Орнамент на его основе украшает стены культовых сооружений булгар после принятия ислама — лучше всего сохранились памятники ордынского периода. К примеру, тюльпан нашли в орнаментации Малого минарета и Соборной мечети во время археологических изысканий в Болгаре. Булгарские надгробия эпохи Золотой орды тоже содержат этот символ. Ряд исследователей предполагают, что это связано как раз с сакральным исламским толкованием значения тюльпана. Кстати, еще один популярный среди мусульман цветок — роза — считается «цветком пророка Мухаммеда». Так что и по сей день букеты, составленные из тюльпанов и роз, имеют среди приверженцев ислама особое значение.

В виде тюльпана выполнены окна мечети Кул Шариф. Фото: wikipedia.org

С течением времени под влиянием ислама исконные орнаментальные основы булгар и предков-кочевников претерпели сильные изменения. Так, из них практически исчезли зооморфные мотивы: ислам запрещает изображение животных и людей. Поэтому растительно-цветочные орнаменты развивались глубже, ярче и сильнее.

В Татарстане последних десятков лет тюльпан как визуальный символ обрел особенно большое значение — и в светской айдентике, и в религиозной. Тюльпан мы встречаем в виде кованого орнамента, которым украшается ограда мечети, в виде тюльпана выполнены витражные окна мечети Кул Шариф, есть этот цветок и в отделке других татарстанских мечетей, тюльпаноподобные орнаментальные мотивы часто встречаются в декоре одежды духовенства.

Тюльпан в узоре

Фуад Валеев пишет, что в традиции татарского орнамента тюльпан в профиль обычно изображался или трех-, или шестилепестковым. В развернутом виде он мог иметь пять или восемь лепестков. Лепестки — чаще всего остроконечные, но изредка можно встретить и закругленные. Цвет — как правило, красный, но мог в орнаменте случиться и желтый тюльпан, и даже голубой. А уж в форме цветка татарские мастера себя вообще не сковывали: они могут быть вытянутыми вверх (как на логотипе Универсиады, о котором мы еще поговорим), растянутыми в ширину, ориентированными в любом направлении.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня чаще всего татарский тюльпан представлен в виде остроконечного трилистника с различной степенью изгиба. Пятилистник мы видим уже гораздо реже.



В узоре тюльпан может выступать в роли главного и даже порой единственного элемента, а может быть включенным в «букетную» композицию, соседствуя с геометрическими мотивами и другими цветами. Например, с гвоздикой — вторым по популярности цветком в татарском орнаментальном «брендбуке».

Всевышний, возрождение, расцвет: что означает тюльпан?

Интересно, как трансформировалась и продолжает трансформироваться символичность тюльпана с течением времени. Если почитать разнообразные источники, то возникает масса смыслов. Кроме того, что тюльпан — «цветок Всевышнего», у него есть еще масса толкований.

Например, символ возрождения — и это понятно. Ведь ранней весной, когда начинает цвести степь (где издревле жили предки современных татар), безжизненное бурое пространство до самого горизонта вдруг заливается морем алых цветов. За полторы тысячи лет в этом смысле в природе мало что изменилось, так что возрождение налицо. А в свою очередь, через весеннее пробуждение природы тюльпан стал олицетворять возрождение Татарстана и на гербе республики (как мы помним, он находится в верхней части герба, как раз над барсом).

Фото: wikipedia.org

Еще одно светское толкование — стремление к высоким достижениям (цветок ведь тянется к солнцу). Этот смысл «накачивали» в тюльпан перед Универсиадой, ведь он стал символом Летних игр в Казани. Так что в официальном брендбуке Универсиады было написано: «Пятицветный логотип, разработанный на основе силуэта цветка, символизирует новые достижения и устремленность к цели». Кстати, цветок оказался на редкость удачной идеей логотипа, ведь в него идеально удалось вписать букву U (это обязательное требование брендбука FISU).

И в логотипах, и в архитектуре

Еще в советское время татарский орнаментальный тюльпан с удовольствием разбирали создатели различной айдентики. Он красовался на упаковках конфет, им продолжали украшать ичиги и национальный костюм для конкурсов художественной самодеятельности. Советские графические художники знали свое дело и не могли пропустить такой простой и такой сильный элемент дизайна.

Архитекторы тоже вдохновлялись цветком — в Набережных Челнах в конце шестидесятых был даже построен магазин «Цветы», который сверху выглядел как раскрытый тюльпан (а если напрячь фантазию, то слегка напоминал даже Сиднейскую оперу, только очень маленькую). Это был яркий образчик оригинальной архитектурной мысли, образного решения. К сожалению, новое время принесло новые ценности, бедный «Тюльпан» переквалифицировали сначала в кинотеатр, потом и вовсе в сауну, а в 2017 году разобрали. Теперь на его месте стоит одноименный ЖК, который вряд ли когда-то станут приводить в пример как образец уникальной архитектуры.

Фото: tubatay.com

Современные дизайнеры тоже продолжают «кормиться» на тюльпане, включая его в самые разнообразные логотипы. Из того, что на слуху, можно вспомнить сеть ресторанов быстрого питания «Тубетей», в логотипе которого есть тюльпан. Новая айдентика хоккейного клуба «Ак Барс» тоже не обошлась без тюльпана, причем здесь дизайнеры ухитрились вписать в силуэт цветка морду барса. Получилась своеобразная квинтэссенция татарского герба (только хризантемы не хватает). Красный тюльпан — одна из основных частей логотипа выставочного центра «Казань Экспо». Подобных примеров в Татарстане десятки.

Долой с пьедестала или пусть растет?

Но есть и те, кто протестуют против «тюльпановой лихорадки» в национальной айдентике. Так, Ильдар Аюпов, основатель агентства «Теория», в одной из своих лекций осуждал современные проекты на основе классических орнаментов — по его мнению, они все однотипны, уникальности в них нет. А после того, как его агентство вынуждено было разработать очередной дизайн с использованием обязательного тюльпана, у него даже появилась идея провести конкурс «Новый татарский орнамент». Конкурс провели, и его победители представили интересные орнаментальные мотивы, в которых угадывается «татарскость», — и никакого тюльпана!

Работа с конкурса «Новый татарский орнамент». Фото: new.tatar

Впрочем, доктор искусствоведения Гузель Валеева-Сулейманова, продолжившая дело своего отца (того самого Фуада Валеева), идею эту осудила, указав на то, что узоры развивались веками, и их можно не заменить, а только варьировать или по-новому интерпретировать. А замена мотива, по ее мнению, уже не будет татарским орнаментом, а будет уже авторской работой.

Но как ни ломались бы копья вокруг «ретроградности», «попсовости» и повального засилья тюльпана, он сегодня силен как никогда. И продолжает развиваться, причудливо вплетаясь в разные декоры и символизируя все новые и новые смыслы.

