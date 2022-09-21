«Бер тамчы ярату»: сериальная история — залог успеха

Театральные постановки Татарстана: смотрим дома. Часть 23-я

Фото: Габдрахим с молодой супругой/tinchurinteatr.ru

Каждый театр сейчас хоть раз в сезон, но ставит инсценировку. Объясняется это тем, что пьесы современных драматургов не поражают режиссеров, так что им приходится браться за проверенный материал, но прозаиков. Набира Гиматдинова в этом случае — вариант уникальный: она современный автор, три книги которой переложили для сцены в Тинчуринском театре. Сегодня смотрим «Бер тамчы ярату» («Одна капля любви»), постановка 2006 года.

Тандем Гиматдинова-Халяф

Спектакль впервые показали 28 апреля. Инсценировку к ней написала Таслима Халяф, она же Таслима Файзуллина. Она родом из деревни Дюсяново Бишбулякского района Башкортостана, училась в Уфимском государственном училище искусств, работала в Салаватском драматическом театре, но в 1977-м ушла в Республиканский передвижной театр (теперь это Тинчуринский). Также она с 1997 года преподавала в институте культуры и в театральном училище вместе с И. Хайруллиным.

Сначала Таслима апа переложила «Сихерче» («Колдунью»), потом «Одну каплю любви». В спектакле Файзуллина играет Рабигу, женщину, которая возвращается в родную деревню в тысячу дворов, чтобы увидеть, как от поселения осталось два человека, сумасшедший Зиннат (Алмаз Фатхуллин) и мать некогда любимого Габдрахима Самирия (Альфия Хасанова). Но тут возвращается и сам Габдрахим (Зуфар Харисов) с молодой беременной женой (в этой роли здесь занята позже уехавшая в Турцию Айгуль Галиуллина). Спектакль поставил главный режиссер Рашид Загидуллин, за нехитрые декорации отвечал Роман Моров, за трепетную музыку Чингиз Абызов, который также в театре отвечает за фото и видео.

Свои героини

Кто-то сказал, что секрет текстов Гиматдиновой в том, что их можно описать в трёх предложениях, что это понятная история, в которой читательница найдёт себя. А главные героини у неё — люди ищущие, преодолевающие, раскованные. Иногда больше злые, чем добрые, иногда наоборот. Свои, словом. На сцене книги эти порой превращаются в длинные монологи и ходьбу на месте, но зрителя устраивает такое движение.

У Гиматдинова одновременно необычная и типична судьба для писателя. родом из деревни Караса Аксубаевского района. Работала прядильщицей в Иваново, в Казани была строителем–маляром, а уже потом пошла на вечернее отделение журналистики Казанского университета. Первые рассказы напечатала еще в 1974-м, то есть в 18 лет. Первый сборник — в 1981-м.



Фото: tinchurinteatr.ru

При этом она не пропала с приходом 90-х, а продолжила карьеру успешного автора, тиражи которой распродаются, а книги в библиотеках не залёживаются. В театре также ставили её повесть «Бүре каны» («Волчья кровь») — в Нижнекамске. На ТНВ был снят пятисерийный фильм «Не уходи!». Произведения ее многократно становились победителями конкурса от Министерства культуры и Национальной библиотеки — «Книга года». В том числе — и «Колдунья» с «Одной капли любви».

Последняя инсценировку Гиматдиновой Файзуллина сделала в 2004-м, с ней победила на конкурсе «Новая татарская пьеса». Поставили её после смерти автора, Файзуллина ушла из жизни в 2018 году. Причем режиссером стал актёр Зуфар Харисов, то есть — Габдрахим.

