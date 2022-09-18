День в истории: Поддубный в Казани, выпуск последнего ЗИЛа и депрессия в экономике

Какие события в мировой истории происходили 18 сентября?

18 сентября в России отмечают День работников леса, День рождения Советской гвардии, День чеченской женщины и День кубанской семьи, в США — Дни чизбургера, первой любви, женской дружбы и День благодарности жене, в Казахстане — День матери. Также это Всемирный день бамбука, Международный день равной оплаты труда и Международный день электронной книги. 18 сентября любители театра объединились в общественный кружок, на арену цирка в «последней гастроли» вышел русский богатырь Иван Поддубный. Петр I под Архангельском начал строить первый торговый фрегат, в СССР приняли закон об обязательной военной службе, с конвейера сошел последний грузовой ЗИЛ. Еще среди событий — начало «долгой депрессии», создание ЦРУ и полет в космос первой туристки. 18 сентября на свет родились общественный деятель эпохи Возрождения Чезаре Борджиа, физик Жан Фуко, актриса Грета Гарбо, летчик Виктор Талалихин, писатель Гариф Ахунов. Не стало в этот день политика и реформатора Петра Столыпина, актрисы и главного голоса многих мультфильмов Клары Румяновой, оперного певца Зураба Соткилавы. Об этих и других событиях в мировой истории — в обзоре «Реального времени».

Любители театра объединились в кружок, а в Казани последний раз побывал Поддубный

18 сентября 1878 года в Казани появился первый кружок любителей драматических искусств. В то время в частных домах нередко ставились самодеятельные спектакли, а казанские студенты и учителя устраивали театральные представления в медресе и семинариях. Позже кружок любителей театрального искусства расширил свои границы и объединил ценителей музыки и пения и с 1895 года стал называться Обществом любителей изящных искусств. Участниками и организаторами различных мероприятий в рамках его работы была профессура Казанского университета — знаменитый кардиолог и терапевт Алексей Казем-Бек, историк и писатель Николай Загоскин, поэт Николай Боратынский — младший сын друга Пушкина и тоже поэта Евгения Боратынского, а также музыкант Леодора Панаева.

18 сентября 1927 года знаменитый русский богатырь Иван Поддубный, совершая турне по России, устроил в Казанском цирке свою «прощальную гастроль». Родился борец и циркач на Полтавщине в 1871 году в обычной крестьянской семье, которая славилась недюжинной физической силой. В юности пел в церковном хоре и боролся со взрослыми на поясах. В 22 года он устроился портовым грузчиком в Севастополе, а в свободное время занимался тяжелой атлетикой. Увлечение цирком однажды привело силача на его арену. Так началась его работа в цирке — он 6 лет гастролировал по миру с труппой Энрико Труцци. Кроме цирковых выступлений Поддубный участвовал в различных соревнованиях среди борцов, в том числе и международных, в которых всегда одерживал победу. Богатырь, которого называли «чемпионом чемпионов», получил мировую известность. Умер человек-легенда в 1949 году в Ейске. В честь него проводятся чемпионаты, а в Казани именем Поддубного назвали одну из улиц в жилом массиве Новое Юдино.

Фото: Елена Сунгатова/art16.ru

18 сентября 1925 года в деревне Учили Арского района в семье коммуниста и организатора первого в республике колхоза родился известный татарский писатель Гариф Ахунов. Он учился в сельской школе, работал в колхозе и учился в Арском педучилище. Окончив в 1952 году КГУ, начал работать в журнале «Совет эдэбияты», затем был избран ответственным секретарем Альметьевского отделения Союза писателей Татарии. Ахунов был главой журнала «Казан утлары» и руководил республиканским Союзом писателей, одновременно являясь секретарем Союза писателей РСФСР. Его первое произведение — рассказ «Галям задает вопрос» — было напечатано в 1951 году в альманахе «Пути роста». В 1973 году за роман «Клад», рассказывающий о татарстанских нефтедобытчиках, Гарифа Ахунова удостоили Государственной премии им. Тукая. Позже на основе этого произведения ставили спектакли, радиопостановки, а на Свердловской киностудии сняли художественный фильм. Еще один фильм, состоящий из 6 серий, был снят по роману Гафурова «Дочь Волги». В нем речь идет об истории татарского народа с начала XX века по 1978-й год.

18 сентября 2021 года «Реальное время» писало и показывало, как в Казани проходил очередной массовый забег «Кросс наций». Его участниками стали сотни любителей бега — профессиональные спортсмены и ветераны спорта, дети, школьники, студенты, а также люди с ограниченными возможностями здоровья. Перед ними стояла задача преодолеть три дистанции на выбор — в один, два и три километра. Сам забег традиционно прошел по набережной реки Казанки и по территории нового экстрим-парка «Урам».

Первый торговый корабль царя Петра и последний ЗИЛ

18 сентября 1693 года Петр I заложил первое судно на верфи в Соломбале под Архангельском — им стал торговый фрегат с 24 пушками на борту, получивший имя «Святой Апостол Павел». Строительством корабля руководили приглашенные царем мастера-судостроители из Голландии Никлас Вилим и Ян Ранс. Кстати, орудия для фрегата на заводе в Олонце отливал сам Петр I. Также своими руками он выточил такелажные блоки судна. Он же участвовал в спуске корабля на воду реки Двина в мае следующего года. «Святой Апостол Павел» получил право на заграничную торговлю — «проездную грамоту», на которую отправлялся под трехцветным флагом. С 1702 года на Соломбальской верфи начали строить военные корабли для Беломорской флотилии. Мастерами верфи были построены три фрегата — два 12-пушечных и один, на борту которого разместились 26 пушечных орудий. За 23 года на этой верфи было построено почти 130 кораблей различных типов. Начиная с XIX века объемы строительства здесь стали сокращаться, и в марте 1862 года Соломбальские судостроительные верфи вовсе прекратили свою работу.

18 сентября 1925 года в СССР был принят «Закон об обязательной военной службе». В документе говорилось, что «оборонять Союз ССР с оружием в руках» — «почетная обязанность» для трудящихся. При этом форма прохождения службы определялась жребием. Этот принцип просуществовал до 1930 года. От армейской службы не освобождался ни один из призывников, но предлагалось три варианта ее прохождения — в кадровом составе частей Красной Армии, в составе территориально-милиционных дивизий или же вневойсковое обучение с периодическими сборами. От участия в жеребьевке освобождали выпускников вузов и ряда других учебных заведений. Их зачисляли в кадровый состав красноармейских частей только на строевые должности. Срок службы тоже был разным: в пехоте и артиллерии — 2 года, в воздушном флоте — 3, в морском флоте — 4 года. Новый закон «О всеобщей воинской обязанности», который действовал почти 30 лет, в Союзе приняли в сентябре 1939 года. Он установил, что отбывать военную службу обязаны все граждане СССР без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения, а также сроки призывной кампании — с 15 сентября по 15 октября.

Фото: Олег Тихонов

18 сентября 2016 года с конвейера завода ЗИЛ сошел последний за его 100-летнюю историю грузовик — это был капотный ЗИЛ-43276Т. Его оснастили дизельным двигателем экологического класса Евро-4, выпущенном на московском заводе, и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Никаких особых торжеств по поводу производства последнего грузовика на заводе не проводили — рабочие, собиравшие его, просто сделали общую фотографию на фоне машины. Кстати, покупателем этого грузовика стал трамвайный парк Казани. Московский завод ЗИЛ был основан в 1916 году и считался старейшим в стране производителем грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники и машин представительского класса для руководства СССР. После закрытия завода все корпуса были снесены, а на их территории началось строительство нового жилого района Москвы. От прежних мощностей сохранили всего один производственный цех — по выпуску легковых авто представительского класса.

Трамвай в Роттердаме, «долгая депрессия» и первая женщина-турист в космосе

18 сентября 1905 года в Роттердаме была запущена первая электрическая трамвайная линия №1, которая проходила почти через весь город. Ток для питания линии подавали с временного генератора. Через полгода трамваи в городе курсировали уже по пяти таким линиям. Общественный транспорт во втором по величине городе Нидерландов начал развиваться в середине XIX века. Сначала это были трамваи на лошадиной тяге, затем — на паровых двигателях. Сегодня трамвайная сеть Роттердама состоит из девяти обычных и трех сезонных трамвайных линий — исторический туристический, который курсирует только летом, футбольный задействуют во время проведения крупных матчей и мероприятий, а третий и вовсе работает только во время ежегодного фестиваля Дуня.

18 сентября 1873 года на мировых фондовых биржах произошло обвальное падение цен на акции. Это событие положило начало экономической депрессии в Европе и США, продлившейся шесть лет и получившей название «Долгая депрессия». Все началось с фондовой биржи Вены, где 9 мая 1873 года из-за паники, устроенной спекулянтами, которые стали массово продавать имевшиеся на руках акции, что обесценило их стоимости в несколько десятков раз. Летом паника перекинулась на биржевые площадки других европейских стран. К сентябрю 1873 года кризис добрался до США: сначала обанкротилась железнодорожная компания Northern Pacific, следом ее конкуренты, далее рухнули кредитовавшие их банки и промышленные предприятия, которые обеспечивали железнодорожные компании оборудованием. За месяц резервы банков Нью-Йорка сократились с $50 млн до $17 млн, на 10 дней была закрыта и нью-йоркская фондовая биржа. Экономическая депрессия уничтожила в США ряд крупных страховых компаний. Началась инфляция, которую обуздало только принятие в 1874 году закона о возобновлении денежной массы, поддержавший доллар золотом. Помимо Штатов депрессия и паника охватили и другие индустриальные страны — сократились объемы международной торговли, началась массовая безработица, падение национальных валют. Положительным следствием «долгой депрессии» стала структурная перестройка национальных экономик.

Фото: wikipedia.org

18 сентября 1947 года в США было создано Центральное разведывательное управление. Предпосылками для его формирования стал Закон о национальной безопасности, подписанный президентом Гарри Трумэном, а основной функцией ЦРУ стали внешняя и контрразведка, которые прежде вели агенты ФБР. Первым главой ЦРУ назначили контр-адмирала Роскоу Хилленкоттера. В 2018 году независимое агентство правительства США впервые возглавила женщина — Джина Хаспел. С начала создания и по сегодняшний день в ЦРУ сменилось 34 руководителя.

18 сентября 2006 года с космодрома Байконур на Международную космическую станцию отправилась первая космическая туристка — американка иранского происхождения Ануше Ансари. На борту космического корабля «Союз ТМА-9» находились российский космонавт Михаил Тюрин и астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Женщина-туристка пробыла на орбите на день больше других своих предшественников. Перед полетом в космос она несколько месяцев проходила подготовку в ЦПК имени Ю. Гагарина. При этом для полета женщины — непрофессионального космонавта пришлось срочно переоборудовать некоторые системы жизнеобеспечения космического корабля.