День в истории: запретили наказывать крестьян телесно, а робот Федор не состыковался с МКС

Чем примечательна дата 24 августа?

Сегодня, 24 августа, были уничтожены города Помпеи и Геркуланум во время извержения вулкана Везувия. 24 августа случилась Варфоломеевская ночь, в Москве основали Первый медицинский институт, был арестован писатель Фатхи Бурнаш, в Казань произошел пожар, для крестьян отменили телесные наказания, «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» потерпел фиаско, появилась операционная система Windows 95. Родились: поэт и журналист Альбина Абсалямова, князь Лев Голицын, комик Стивен Фрай. Умерли: адмирал Иван Крузенштерн, физик Льюис Эссен, писатель Сергей Довлатов. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Казань в огне

24 августа 1842 года в Казани вспыхнул очередной крупный пожар, бушевавший более суток. Огнем была уничтожена центральная часть города — 1 309 домов и девять церквей. Российский император Николай I повелел выделить на восстановление Казани миллионную ссуду, сам царь отправил погорельцам 50 тысяч рублей, члены царской семьи — 16 тысяч. Кроме того пожертвования поступали в Казань со всей страны — от жителей Москвы, Петербурга и других городов.

Фото: beznenmiras.ru

24 августа 1940 года был арестован татарский писатель, драматург, поэт, переводчик и театральный деятель Фатхи Бурнаш, создатель и редактор татарских газет и изданий, в том числе журнала «Чаян» («Скорпион»), директор театра имени Камала. При аресте ему предъявили обвинение, что он «не боролся с антисоветской идеологией в Татиздате», имел «связь с султангалеевщиной», якобы был «участником контрреволюционной организации». Верховный суд ТАССР приговорил писателя к 10 годам лишения свободы и к 5 годам — поражения в правах. 24 марта того же года Бурнаша перевели в Безымянлаг Саратовской области, где судили вторично. Решением Особого совещания НКВД от 15 июля 1942 года за антисоветскую агитацию в условиях военного времени его приговорили к смерти и расстреляли 1 августа того же года в Самаре.

24 августа 1981 года родилась Альбина Абсалямова, внучка автора романа «Белые цветы» Габдрахмана Абсалямова. Кандидат экономических наук, после окончания КГФЭИ работает в газетах и журналах, при этом с детства печатает стихи в СМИ, выпускает сбоорники. Лауреат премии «Триумф». Работала главным редактором журнала «Идель», сейчас возглавляет редакцию журнала «Казань».



Фото: vk.com/fpdrt

24 августа 2021 года «Реальное время» писало, что долгожданное завершение строительства проблемных домов ЖК «МЧС» в Казани избавило от проблем не всех покупателей недвижимости в долгостроях. Несколько казанцев, купивших в общей сложности почти 1 тысячу квадратных метров коммерческих площадей в комплексе, могли утратить права на эти помещения: правообладателем этого имущества мог стать Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ, который выиграл судебную тяжбу по изъятию коммерческой недвижимости в двух инстанциях.



Основание «Сеченовки»

24 августа 1758 года был основан Первый Московский медицинский институт, сегодня — Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Родоначальником университета стал медицинский факультет Императорского Московского университета, открытого в 1755 году по предложению русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. За свою более чем 250-летнюю историю он множество раз переименовывался, менял свой статус и учебные здания. Девиз вуза — Primus inter pares — «первый среди равных». Студенты и преподавательский состав активно участвовали в помощи больным во время вспышки чумы в Москве в 1771 году, в Отечественную войну 1812 года. В 1941 году более половины студенческого и преподавательского состава института в первый же день войны ушло на фронт. Несколько человек получили звание Героя Советского Союза, а многие студенты защищали Москву в составе дивизий московского ополчения. Несмотря на все это, в военные годы вуз подготовил 2 632 врача. За заслуги перед страной, героям-медикам на народные средства был воздвигнут памятник, который располагается на территории института.



Фото: wikipedia.org

24 августа 1904 года указом императора Николая II в России были отменены телесные наказания для крестьян, малолетних ремесленников и корабельных служителей. Высочайший манифест, даровавший крестьянам полное освобождение от розог, обнародовали по случаю рождения наследника цесаревича Алексея. Таким образом, спустя почти полвека после отмены крепостного права, крестьян практически уравняли с другими сословиями — по крайней мере, в области наказаний. Это решение понравилось не всем, в 1912 году заговорили о возвращении розог и плетей в связи с участившимися случаями хулиганства в деревнях. Однако Николай II возвращаться к старым порядкам не стал.



24 августа 2019 года корабль «Союз МС-14» с человекоподобным российским роботом «Федором» на борту не смог вовремя состыковаться с Международной космической станцией (МКС). Ракета-носитель «Союз-2.1а» c кораблем «Союз МС-14» стартовала с Байконура утром 22 августа. Это был первый пуск новой ракеты, которая должна была заменить «Союзы-ФГ». Кроме того, это был первый, более чем за 30 лет, пуск пилотируемого корабля без экипажа — на борту находился человекоподобный робот «Федор». 26 августа кораблю удалось состыковаться с МКС. 7 сентября «Федор» вернулся на Землю.

Фото: wikipedia.org

Устроили Варфоломеевскую ночь

24 августа 1572 года в Париже католики устроили массовую расправу над протестантами-гугенотами, эти события вошли в историю как Варфоломеевская ночь. Ее организовали вдовствующая королева Франции Екатерина Медичи и Генрих де Гиз, герцог Лотарингский, организатор и руководитель многочисленной и влиятельной партии — Католической лиги. Событие произошло несколько дней спустя после свадьбы лидера гугенотов — короля Генриха Наваррского и принцессы-католички Маргариты Валуа. Их союз должен был символизировать укрепление мира между французами разных конфессий. Но на деле брак стал удобной возможностью для уничтожения Католической лигой множества своих политических противников. На церемонию бракосочетания в Париж приехали дворяне-протестанты, сопровождавшие короля Генриха на брачной церемонии. Чтобы убийцы в темноте не ошиблись в поисках жертв, всем парижским католикам было велено нацепить на шляпы белые кресты. Через несколько часов после удара колокола на колокольне аббатства Сен-Жермен, который стал сигналом к началу резни, в Париже было убито более 10 тысяч человек. Волна террора перекинулась в провинциальные города и села, где зверские убийства протестантов длились несколько недель.

24 августа 1995 года основатели Microsoft Билл Гейтс и Стив Балмер презентовали операционную систему Windows 95. Именно в ней впервые появились элементы графического интерфейса: меню и кнопка «Пуск», рабочий стол, панель задач, а также «Проводник», заменивший «Диспетчер файлов». Также Windows поддерживала длинные имена файлов (до 256 символов), позволяла запускать 32-битные программы, а также поддерживала запуск старых 16-битных. Новая ОС пользовалась огромным успехом: за первые 5 недель Microsoft продала 7 млн копий Windows 95. Поддержка Windows 95 была прекращена 31 декабря 2001 года.

