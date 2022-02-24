День в истории: Николаевский сквер в Казани, сожжение II тома «Мертвых душ» и первая лотерея

Чем примечательна дата 24 февраля?

Сегодня, 24 февраля, Всемирный день лотереи. В разные годы и столетия в этот день папа римский издал буллу о переходе на григорианский календарь, Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», подписан договор об Илийском крае, впервые установлена телефонная связь между Парижем и Брюсселем, выпустили первую в мире зубную щетку с искусственным волокном, в нашей стране впервые вышла в эфир телепередача «Очевидное — невероятное». Родились русский флотоводец, адмирал Федор Ушаков, немецкий филолог, один из братьев-сказочников Вильгельм Гримм, первый русский хирург, применивший наркоз, Федор Иноземцев, советский лингвист Дитмар Розенталь, французский композитор Мишель Легран, советская певица Майя Кристалинская, основатель Apple Стив Джобс. Умерли создатель первого парохода Роберт Фултон, российский математик, ректор Казанского университета Николай Лобачевский, русский эколог, микробиолог Сергей Виноградский, советский политический и военный деятель Николай Булганин. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Сквер на месте Ленинского садика и поэт Сагит Рамиев

24 февраля 1880 года в семье плотовщика в деревне Акман Оренбургской губернии родился татарский поэт Сагит Рамиев. Сначала он учился в русской школе в Оренбурге, затем — в медресе «Хусаиния». Некоторое время работал учителем. В 1906 году переехал в Казань, где стал работать редактором газеты «Таң йолдызы» («Утренняя звезда»). В отдельных номерах газеты опубликовал переводы революционных песен на татарский язык. Рамиев стал известен прежде всего как автор лирических стихов романтического направления. Среди его работ — стихотворение в прозе «Таң вакыты», лирические стихи «Ты», «Она», «Бер кеше», пьесы «Низамлы мәдрәсә» («Образцовое медресе»), «Яшә, Зөбәйдә, яшим мин» («Живи, Зубайда, живу и я»). Также он занимался переводами на татарский стихов Фридриха Шиллера, произведений Льва Толстого, Николая Некрасова, Демьяна Бедного и других русских писателей. Умер поэт после продолжительной болезни 16 марта 1926 года.

Фото literatmuzey.ru

24 февраля 1889 года в Казани на Николаевской площади начали сажать деревья. Кроме того, здесь планировали поставить 50 скамеек для отдыха жителей. Так началось благоустройство рыночной территории, которая теперь называется Ленинский сад. Начиная с конца XVIII века, на этом месте находилась Кузнечная площадь. В центре нее было маленькое озеро, вокруг — кузницы и другие хозяйственные постройки. В 1842 году в Казани произошел крупный пожар, в результате чего площадь выгорела. Затем остатки всех зданий снесли, озеро засыпали, территорию выровняли и организовали площадь, которую назвали Николаевской в честь правившего тогда императора Николая I. Изначально эта территория была местом проведения торговых ярмарок и увеселительных мероприятий. Но в 1890 году в Казани должна была пройти Всероссийская научно-промышленная выставка. Николаевскую площадь сделали местом ее проведения. Поэтому на ней возвели здания по проекту известного казанского архитектора Генриха Руша, где разместили выставочные павильоны. После ее окончания все строения разобрали, а на их месте разбили сад. В 1894 году в нем был установлен оригинальный фонтан, подаренный городу Обществом казанского водоснабжения. Он стоит здесь и сегодня.

24 февраля 1918 года при Казанском совете рабочих и солдатских депутатов был создан комиссариат по мусульманским делам. Его первым председателем стал Мирсаид Султан-Галиев. Комиссариат был самым важным и активным из областных и подчинялся Центральному мусульманскому комиссариату. Тот занимался всеми сторонами жизни российских мусульман, как того требовала структура организации. Она включала в себя такие секторы, как занятость, сельское хозяйство, промышленность, образование, прессу, финансы, суд, армию, международную пропаганду. Султан-Галиев отмечал важное значение работы комиссариата в первые месяцы революции. Как он писал, изначально организация играла роль революционной штаб-квартиры татарского движения. Она помогала местным советам и представляла власть, будучи одновременно политическим и административным органом.



Фото: archive.gov.tatarstan.ru (М.Х. Султан-Галиев внизу, в центре)

Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», вышла в эфир передача «Очевидное — невероятное»

24 февраля 1852 года Николай Васильевич Гоголь сжег второй том своей поэмы «Мертвые души». Сюжет подсказал ему Александр Пушкин. Изначально произведение было задумано как трехтомник. Первый том был издан в 1842 году. Над вторым писатель работал 10 лет. До сих пор точно неизвестно, почему он сжег почти готовую рукопись. Есть несколько версий. По одной — Гоголь сознательно сжег произведение, которым был недоволен. По другой — по ошибке уничтожил беловик вместо предназначенных для сожжения черновиков. Месяцем ранее умерла жена его друга Хомякова, которую он считал достойнейшей женщиной. С тех пор Гоголь постоянно думал о смерти, жаловался на упадок сил. С точки зрения современной психиатрии у писателя мог быть психоневроз. Возможно, это подтолкнуло его уничтожить произведение. Однако черновые рукописи четырех глав второго тома были обнаружены при вскрытии бумаг писателя, опечатанных после его смерти. Третий том не был начат, о нем остались только отдельные сведения.

24 февраля 1881 года между Россией и Китаем был подписан Петербургский договор об Илийском крае и торговле в Монголии и Западном Китае. На этом событии присутствовали дипломатический агент Цинской империи в России, министр в Великобритании и Франции Цзэн Цзицзэ с цинской стороны и товарищ министра иностранных дел, управляющий азиатским департаментом Николай Гирс и посол Российской империи в Китае Евгений Бюцов с российской стороны. Договор был посвящен определению границ между Российской империей и маньчжурской империей Цин, которая добивалась сохранения контроля над Илийским краем. Это была историческая территория на севере современного Синьцзян-Уйгурского автономного района в Китае. В 1871—1881 годах она находилась в составе Туркестанского военного округа Российской империи, оказавшись тут в результате введения русских войск в регион в ходе уйгуро-дунганского восстания против властей империи Цин. По условиям Петербургского договора порядка 80% Илийского края передали империи Цин. Но при этом около 23 тысяч кв. километров территории осталось у России. Сегодня это территория большей части Уйгурского, Райымбекского и Панфиловского районов Алматинской области Казахстана.

Фото wikipedia.org

24 февраля 1973 года на советском телевидении впервые вышла в эфир передача «Очевидное — невероятное». Бессменным ведущим был советский и российский физик, профессор Сергей Петрович Капица. В передаче обсуждались самые актуальные проблемы науки и техники, изобретения, освещались философские, культурные и психологические проблемы научно-технического прогресса, делались прогнозы на будущее. Информация тщательно проверялась профессионалами в своих областях. Передача сразу стала очень популярной. С 1994 года она выходила нерегулярно и на разных телеканалах. Связано это было с тем, что Капица прекратил работу на Первом канале после требований руководства поощрять лженауку. Однако в 2008 году Сергей Петрович получил специальный приз ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. В 2012 году после смерти Капицы передача была закрыта окончательно.

Переход на григорианский календарь и выпуск первой в мире зубной щетки с искусственным волокном

24 февраля 1466 года в бельгийском городе Брюгге состоялась первая из известных лотерей. Организатором стала вдова фламандского живописца Яна ван Эйка, устроив ее в 25-ю годовщину смерти мужа. Принять участие в ней и получить денежное вознаграждение мог любой желающий, кто приобрел лотерейный билет. Вырученные деньги предназначались городским беднякам. Позднее в Бельгии проводили всевозможные лотереи, благодаря которым были построены часовни, богадельни, водные каналы и портовые сооружения. По мнению историков и лингвистов, слово «лотерея» произошло от франкского hlot, что означало «жребий». Потом оно сократилось и превратилось в английское lot, что значит «доля». В русском языке слово появилось в начале XVIII века, когда в Россию пришла лотерея.

Введение григорианского календаря. Барельеф на могиле папы Григория XIII в Соборе Святого Петра в Риме. Фото wikipedia.org

24 февраля 1582 года папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый, астрономически более верный григорианский календарь. Прежний, «юлианский», был введен еще в 45 году до нашей эры Юлием Цезарем. Поводом к его принятию стало постепенное смещение по отношению к юлианскому календарю дня весеннего равноденствия, по которому определялась дата Пасхи, и рассогласование пасхальных полнолуний с астрономическими. Из-за неточности старого календаря важнейший для определения пасхальной даты день весеннего равноденствия с 21 марта переместился на 11 марта. До Григория XIII проект пытались осуществить папы Павел III и Пий IV, но им это не удалось. Первыми на новый календарь перешли только католические страны: Италия, Испания, Португалия и Франция. Многие немецкие княжества — с 1583 года, Великобритания — в 1752 году, Россия — в 1918 году, Югославия и Греция — в 1925 году, Вьетнам — в 1967 году.

24 февраля 1938 года американской компанией Oral-B была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. Первые щетки с щетиной дикого кабана появились в Германии в XVIII веке. Они показались местным аристократам слишком жесткими. Поэтому вместо кабаньей щетины использовали лошадиную, барсучью и других животных. Такие щетки плохо сохли, а внутри натуральной щетины имелась полость, в которой могли размножаться бактерии. Поэтому с изобретением нейлона произошла настоящая революция в стоматологическом деле. В январе 2003 года жители США назвали зубную щетку самым главным изобретением в списке тех, без которых нельзя прожить.