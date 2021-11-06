Сказ про брата-татарина и брата-башкира
В театре Камала поставили грустную комедию о дружбе народов
В театре Камала поставили свою версию «Простой истории» Линча — про татарского дедушку, который на мотоблоке (а потом на тракторе) едет к родному брату, 20 лет назад решившему, что он башкир. Напомним, что Всероссийская перепись населения завершается 14 ноября.
Как поссорились братья из-за родословной
Автор пьесы «Сәфәр» («Путешествие», согласно афише — «Дорога») — тележурналист Альберт Шакиров, автор передачи на ТНВ «Юлчы» («Путник»), рассказывающей о памятных для истории татар местах. Еще он написал сценарий недавно стартовавшего сериала «Бер-бер хәл». Режиссер Рамиль Гараев ставил в театре Камала «Ишеклэр» Энже Гиззатовой и «Душу подушки» Олжаса Жанайдарова, а также моноспекталь «Я — мать» по Мустаю Кариму.
Вместе они собрали текст для постановки, который представили первой премьерой в сезоне. Во многом она повторяет сюжет «Простой истории» Дэвида Линча. В фильме 1999 года Элвин Стрейт живет в Айове вместе с дочерью Розой. Дочь страдает врожденной заторможенностью. Он уже десять лет враждует с братом Лайлом, Но узнав, что тот пережил инсульт, едет к нему на старой газонокосилке.
У камаловцев главного героя зовут Сафаргали (так сказать, путешественник по призванию), играет его Ильдус Ахметзянов. У него есть дочь Кафия (Гульчачак Хамадинурова), ведущая себя как ребенок. Он и сам перенес инсульт — спектакль начинается с того, что герой перестает передвигать шкаф и садится в инвалидную коляску. Шкаф этот, конечно, олицетворяет собой и воплощение пословицы про скелетов в шкафу, но, в первую очередь, как называет его одна из второстепенных героинь, — «шифоньер».
У Сафаргали есть ворчливая соседка Мадхия (Алсу Каюмова), захаживающий к ней председатель Фаргат (всегда аутентичный в подобных ролях Алмаз Сабирзянов), местный дурачок Рубис (Фанис Сафин), иногда пьющий мулла Вадут (Минвали Габдуллин).
А еще у него есть брат Муллагали (Азгар Шакиров), большой ученый, который 20 лет назад вычитал в родословной, что его предки — башкиры. Теперь он относит себя к башкирскому народу и живет в селе Актау Баймакского района. А потому братья не общаются.
Сафаргали, видимо, обитает где-то в районе родного села Шакирова Кышлай (Кшклово) — оттуда как раз примерно 980 км до Актау.
Общепринятый посыл и трогательная концовка
Тему национальностей камаловцы в последний раз прямолинейно поднимали в спектакле по пьесе Зульфата Хакима «Искән җилләр көенә», где Ильдар Хайруллин, к примеру, играл персонажа по имени Петро. Ну а тут основная коллизия прямо-таки попала в тему переписи, которая будет длится до 14 ноября (даже удивительно, что в конце зрителям не показали QR-код, ведущий на «Госуслуги»).
Основной посыл здесь традиционный — зачем ссориться? Все же одинаковые, мы же братья. Правда, один раз Сафаргали на пути попадется механизатор, который заявит, что он башкир, потому что он живет в Башкортостане. И позовет героя в баню — мол, ты будешь париться по-татарски, я по-башкирски, а веник мне все равно продал кряшен!
Итак, брат Муллагали теперь тоже нездоров, так что Сафаргали забывает обиды, садится на мотоблок, ставит туда шкаф с вещами и едет — до первой же аварии.
И вот здесь вскрывается любопытная сюжетная линия, связанная с полицейским Азатом (Ильнур Закиров), который постоянно вынужден брать у всех расписки, что они не агитируют, не привлекались, не были замечены. Потому что идут постоянные проверки. Максимум, что получает нарушитель — штраф в 1000 рублей...
Сафаргали покупает себе китайский трактор и в итоге таки доберется до брата, чтобы просто его обнять. И это, конечно, трогательно.
Деревья, которые всегда были большими
Гараев не заставляет актеров кривляться сверх меры: перед нами текстовая комедия, которая к середине первого акта начинает заряжать негромким юмором и зрителей. Юмор, отметим, практически не касается национальных тем. Музыка Йусуфа Бикчантаева звучит, в основном, во время смены декораций.
Многие события в спектакле не показываются, но рассказываются, причем по несколько раз — видимо, чтобы до зрителей точно дошел важный смысл этих перипетий. Однако само желание увидеть концовку, смены обстановки из степенной в дорожную и обратно, помогает довольно спокойно досмотреть до конца, хотя бы потому, что герои говорят на одни и те же темы, а не начинают философствовать на отвлеченные.
Главное в сценографии — высокие кроны деревьев и растения-лампочки, из-за чего получается, что герой постоянно выезжает на новую встречу из леса на перекресток. В пути ему встречаются, помимо доброго механизатора, велосипедисты, телевизионщики, пара ребят, стерегущие лошадей. Они необходимы, чтобы сменять тон постановки, снимать героя на видео (а значит, связывать его с домочадцами). А еще они введены в действие, чтобы герой рассказывал о своих переживаниях не только зрителям (в спектакле довольно много монологов). Например, им он сообщает подробности своей жизни в прошлом и о том, почему при Иване Грозном у татар не было ружей.
Герои, в целом, раскрываются через подобные признания. Однако некоторые сюжетные линии остаются неразрешенными. Например, когда Сафаргали уже близок к концу путешествия, остальные тоже решают отправиться за ним — но итога мы не видим. Нам радостно за председателя с Мадхией, но что сталось с непосредственной Кафией, с щедрым Рубисом? Что происходило все это время с Муллагали, ведь мы видим его на сцене всего несколько минут? А самое главное — герой доехал до Актау, но поедет ли он назад?
Но, что характерно, когда Муллагали и Сафаргали встретятся, им нечего будет сказать друг другу. Ну а что тут скажешь?
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым