Сказ про брата-татарина и брата-башкира

В театре Камала поставили грустную комедию о дружбе народов

Фото: Максим Платонов

В театре Камала поставили свою версию «Простой истории» Линча — про татарского дедушку, который на мотоблоке (а потом на тракторе) едет к родному брату, 20 лет назад решившему, что он башкир. Напомним, что Всероссийская перепись населения завершается 14 ноября.

Как поссорились братья из-за родословной

Автор пьесы «Сәфәр» («Путешествие», согласно афише — «Дорога») — тележурналист Альберт Шакиров, автор передачи на ТНВ «Юлчы» («Путник»), рассказывающей о памятных для истории татар местах. Еще он написал сценарий недавно стартовавшего сериала «Бер-бер хәл». Режиссер Рамиль Гараев ставил в театре Камала «Ишеклэр» Энже Гиззатовой и «Душу подушки» Олжаса Жанайдарова, а также моноспекталь «Я — мать» по Мустаю Кариму.

Вместе они собрали текст для постановки, который представили первой премьерой в сезоне. Во многом она повторяет сюжет «Простой истории» Дэвида Линча. В фильме 1999 года Элвин Стрейт живет в Айове вместе с дочерью Розой. Дочь страдает врожденной заторможенностью. Он уже десять лет враждует с братом Лайлом, Но узнав, что тот пережил инсульт, едет к нему на старой газонокосилке.

У камаловцев главного героя зовут Сафаргали (так сказать, путешественник по призванию), играет его Ильдус Ахметзянов. У него есть дочь Кафия (Гульчачак Хамадинурова), ведущая себя как ребенок. Он и сам перенес инсульт — спектакль начинается с того, что герой перестает передвигать шкаф и садится в инвалидную коляску. Шкаф этот, конечно, олицетворяет собой и воплощение пословицы про скелетов в шкафу, но, в первую очередь, как называет его одна из второстепенных героинь, — «шифоньер».

У Сафаргали есть ворчливая соседка Мадхия (Алсу Каюмова), захаживающий к ней председатель Фаргат (всегда аутентичный в подобных ролях Алмаз Сабирзянов), местный дурачок Рубис (Фанис Сафин), иногда пьющий мулла Вадут (Минвали Габдуллин).

А еще у него есть брат Муллагали (Азгар Шакиров), большой ученый, который 20 лет назад вычитал в родословной, что его предки — башкиры. Теперь он относит себя к башкирскому народу и живет в селе Актау Баймакского района. А потому братья не общаются.

Сафаргали, видимо, обитает где-то в районе родного села Шакирова Кышлай (Кшклово) — оттуда как раз примерно 980 км до Актау.

Общепринятый посыл и трогательная концовка

Тему национальностей камаловцы в последний раз прямолинейно поднимали в спектакле по пьесе Зульфата Хакима «Искән җилләр көенә», где Ильдар Хайруллин, к примеру, играл персонажа по имени Петро. Ну а тут основная коллизия прямо-таки попала в тему переписи, которая будет длится до 14 ноября (даже удивительно, что в конце зрителям не показали QR-код, ведущий на «Госуслуги»).

Основной посыл здесь традиционный — зачем ссориться? Все же одинаковые, мы же братья. Правда, один раз Сафаргали на пути попадется механизатор, который заявит, что он башкир, потому что он живет в Башкортостане. И позовет героя в баню — мол, ты будешь париться по-татарски, я по-башкирски, а веник мне все равно продал кряшен!

Итак, брат Муллагали теперь тоже нездоров, так что Сафаргали забывает обиды, садится на мотоблок, ставит туда шкаф с вещами и едет — до первой же аварии.

И вот здесь вскрывается любопытная сюжетная линия, связанная с полицейским Азатом (Ильнур Закиров), который постоянно вынужден брать у всех расписки, что они не агитируют, не привлекались, не были замечены. Потому что идут постоянные проверки. Максимум, что получает нарушитель — штраф в 1000 рублей...

Сафаргали покупает себе китайский трактор и в итоге таки доберется до брата, чтобы просто его обнять. И это, конечно, трогательно.



Деревья, которые всегда были большими

Гараев не заставляет актеров кривляться сверх меры: перед нами текстовая комедия, которая к середине первого акта начинает заряжать негромким юмором и зрителей. Юмор, отметим, практически не касается национальных тем. Музыка Йусуфа Бикчантаева звучит, в основном, во время смены декораций.

Многие события в спектакле не показываются, но рассказываются, причем по несколько раз — видимо, чтобы до зрителей точно дошел важный смысл этих перипетий. Однако само желание увидеть концовку, смены обстановки из степенной в дорожную и обратно, помогает довольно спокойно досмотреть до конца, хотя бы потому, что герои говорят на одни и те же темы, а не начинают философствовать на отвлеченные.

Главное в сценографии — высокие кроны деревьев и растения-лампочки, из-за чего получается, что герой постоянно выезжает на новую встречу из леса на перекресток. В пути ему встречаются, помимо доброго механизатора, велосипедисты, телевизионщики, пара ребят, стерегущие лошадей. Они необходимы, чтобы сменять тон постановки, снимать героя на видео (а значит, связывать его с домочадцами). А еще они введены в действие, чтобы герой рассказывал о своих переживаниях не только зрителям (в спектакле довольно много монологов). Например, им он сообщает подробности своей жизни в прошлом и о том, почему при Иване Грозном у татар не было ружей.

Герои, в целом, раскрываются через подобные признания. Однако некоторые сюжетные линии остаются неразрешенными. Например, когда Сафаргали уже близок к концу путешествия, остальные тоже решают отправиться за ним — но итога мы не видим. Нам радостно за председателя с Мадхией, но что сталось с непосредственной Кафией, с щедрым Рубисом? Что происходило все это время с Муллагали, ведь мы видим его на сцене всего несколько минут? А самое главное — герой доехал до Актау, но поедет ли он назад?

Но, что характерно, когда Муллагали и Сафаргали встретятся, им нечего будет сказать друг другу. Ну а что тут скажешь?

1 / 34 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов