Ирина Винер-Усманова вышла на «тропу войны»

Провинившуюся Кузьмину сняли с выборов. Это справедливое решение или месть?

Фото: Дмитрий Резнов

В художественной гимнастике разгорается скандал международного масштаба. Российская федерация художественной гимнастики отозвала кандидатуру Натальи Кузьминой с заявки на пост главы технического комитета, за которую она ранее боролась, в том числе с помощью судебных решений. В «Реальном времени» — личное мнение нашего колумниста по этому поводу.

Россия продолжает бороться за справедливость в гимнастике

На прошедшей неделе с выборов на пост главы технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) сняли россиянку Наталью Кузьмину. Это было сделано по просьбе российской Федерации художественной гимнастики, которая, собственно, ранее и выдвигала Кузьмину на этот пост. Выборный конгресс пройдет с 5 по 7 ноября, после окончания чемпионата мира в Японии, назначенного на 27—31 октября.

Так российская сторона отреагировала на олимпийское поражение Дины Авериной в личном зачете. Ее, по мнению руководства нашей федерации и тренеров, засудили на гимнастическом помосте в Токио. Кузьмина как глава технического комитета не вмешивалась в судейский процесс, чем и вызвала неудовольствие российской стороны. Кто прав?

Еще до восхождения Ирины Винер, тогда еще не носившей двойную фамилию, Кузьмина по сути, была главным человеком в союзной сборной. Она работала главным тренером сборной СССР, где выступали россиянки Галина Белоглазова(Энден) и Оксана Костина, белоруска Марина Лобач, украинки Оксана Скалдина, Александра Тимошенко. Годы работы Кузьминой в сборной — это 1985—1992 гг., и после Олимпиады в Барселоне она переехала в Японию, где живет по сей день. Достойной художественной гимнастики в Японии, в отличие от спортивной, нет и не было, но Кузьмина нашла возможность остаться в любимом виде спорта, начав судить соревнования.

Затем ее назначили представителем от России в техническом комитете Европейского гимнастического союза, где она занималась, по сути, уже чиновничьей работой в международной федерации. Но после практически 20 лет работы Кузьмина едва ее не лишилась, когда международная Федерация гимнастики инициировала скандал с обвинением судей в мошенничестве и коррупции. Это было в 2013 году, и после этого в отставку ушла президент технического комитета Мария Шишковска из Польши. В итоге уже на Международную федерацию подало в суд руководство российской Федерации художественной гимнастики.

Еще до восхождения Ирины Винер, тогда еще не носившей двойную фамилию, Кузьмина по сути, была главным человеком в союзной сборной. Фото: Федор Успенский/sport-express.ru

Винер-Усманова и Бруно Гранди



Для понимания, как и в федерациях водных видов и конькобежного спорта, международная Федерация гимнастики объединяет несколько спортивных дисциплин (там еще есть акробатика, аэробика и прыжки на батуте). И вот с предыдущим президентом международной Федерации Бруно Гранди из Италии россияне находились на принципиально разных позициях. К примеру, Ирина Винер-Усманова в эксклюзивном интервью автору этой статьи говорила: «Президент международной Федерации гимнастики не любит наш вид спорта. Потому что он считает, что художественная гимнастика — не тот вид, где может разыгрываться много медалей на олимпийских стартах. Он нам не дает ходу. В МОК по вопросу расширения программы Олимпийских игр просто не обращаются. Надеемся, что после Олимпиады в Бразилии руководство Федерации поменяется, и тогда можно будет инициировать включение в программы игр соревнований в отдельных видах».

Произнесена эта тирада была в Казани, где в 2014 году проходил финал Кубка мира. Но в печать она в итоге не прошла, поскольку автора попросили снять публикацию. Повторимся, что на тот момент российская Федерация только что выиграла судебный иск у международной Федерации гимнастики по отстранению от исполнения обязанностей шестерых членов технического комитета вместе с россиянкой Кузьминой. И Винер-Усманова, в частности, говорила, что судебное разбирательство выиграно, МОК восстановил в правах членов техкома и даже заставит раскошелиться руководство FIG на выплату неустойки.

Тогда еще как раз случился «Крым-наш!», и Украина в первый раз продемонстрировала политическую составляющую в спорте, не прислав в Казань своих гимнасток. В итоге российская сторона решила не усугублять положение нападками на президента в прессе. Хотя отметим, что художественная гимнастика до сих пор предстает обделенной на олимпийских стартах, и, если в спортивной гимнастике разыгрывается 14 комплектов наград, включая все снаряды, то «художницы» борются только за два комплекта. Хотя на том же чемпионате мира в Японии будет разыграно девять комплектов, включая личные соревнования в предметах (булавы, лента, мяч, обруч, скакалка). А у международной Федерации гимнастики уже новый президент — Моринари Ватанабэ из Японии. И он тоже не заинтересован в расширении олимпийской программы у художниц.

Занявшись конспирологией, можно предположить, что раздувание конфликта в 2014 году приостановил супруг Винер-Усмановой Алишер Усманов, который выступал за мирное решение споров. Кстати, он, как президент международной Федерации фехтования, сумел протолкнуть в олимпийскую программу старты по всем видам оружия: в Токио-2020 разыгрывалось 12 комплектов наград по сравнению с десятью в Рио-2016.

С предыдущим президентом международной Федерации Бруно Гранди из Италии россияне находились на принципиально разных позициях. Фото: ursa-tm.ru

Нынешний скандал — это отсылка к событиям в Солт-Лейк-Сити

Но вернемся к Винер-Усмановой, Кузьминой и золотой олимпийской медали, которая украсила грудь Линой Ашрам из Израиля, а не Дины Авериной. Сейчас скандал вышел за пределы спортивного помоста, в курсе даже президент России Владимир Путин, который тоже высказывал недоумение по поводу позиции «нашего» человека в техкоме. Да, именно нашего, хотя очевидцы отмечают, что после восстановления в должности (и более того, повышения, поскольку Кузьмина после 2014 года возглавила технический комитет) она вела себя подчеркнуто независимо. Хотя, напомним, что это Россия выдвинула ее на должность, а потом инициировала судебный процесс, заплатив за его проведение. Тут, конечно, и вопрос к руководству нашей Федерации художественной гимнастики: почему мы столько лет лоббировали, по сути, эмигрантку? Сейчас идут разговоры о замене Кузьминой на двукратную олимпийскую чемпионку Евгению Канаеву. А ведь она уже девять лет как покинула помост, и можно было гораздо раньше выдвигать ее на работу в международные организации. У России была возможность отозвать «нашего- не нашего» руководителя техкома, а не высказывать ей упреки в спину, как делается сейчас.

То, что спорт вне политики, — это сказка для наивных. Еще задолго до «Крым-наш!» происходили олимпийские бойкоты, спортивные скандалы «Косово — це Србия», и не только. Член совета учредителей ВАДА Игорь Жданов из Украины официально высказывался, что будет бороться «за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы». Прямо сейчас ВАДА, кстати, задумалось о полной отмене запрета на марихуану, хотя еще восемь лет назад увеличило в десять раз порог содержания следов каннабиса в крови. Усилиями подобных ждановых мы переходим в другой мир спорта, где мельдоний — зло, а марихуана — разрешенное для применения вещество.



И да, это итог 30-летнего молчания России на международной спортивной арене, нашего постоянного соглашательства с новыми тенденциями. Недавно ушел из жизни бывший президент МОК Жан-Жак Рогге. Вспомним, что именно под его руководством начали переписывать спортивные правила, когда в фигурном катании вручали две золотые медали — заслужившим золото Бережной и Сихарулидзе и отсудившим его канадцам Сале и Пелетье. И мы проглатывали это, втайне завидуя твердости Китая, где страна и спортсмены Шэнь Сэе и Чжао Хунбо проявили принципиальную позицию и не вышли на повторное и позорное награждение. Россия помалкивала, когда гнобили ее легкую атлетику, и по итогу вместе с женщинами начали соревноваться дяди-тети, а ситуация развилась до того, что на Олимпиаде дебютировал первый трансгендер. Ситуация с Кузьминой, хотя ее уже не «отыграешь», дает понять, что мы уже зашли за край, когда у представителей некогда великой спортивной державы, вслед за флагом и гимном, можно безнаказанно отбирать еще и победы.



Джаудат Абдуллин