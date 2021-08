Почему мы боимся генно-модифицированных продуктов и кто на них зарабатывает?

Никола Патрон: Масло из соевых бобов, генетически измененных для производства «высокоолеинового» масла без трансжиров и с меньшим содержанием насыщенных жиров, уже продается в Соединенных Штатах. Ожидается, что в ближайшем будущем появятся и другие продукты, в том числе картофель с низким содержанием акриламида и не темнеющие грибы.



Работа, которую я выполняю, может привести к созданию аналогичных продуктов. В нашей лаборатории мы пытаемся понять, как растения контролируют изменение генов (как и почему это происходит) и как они производят определенные химические вещества. Мы стремимся определять варианты генов, которые помогают культурам быстрее расти. Или те гены, которые кодируют выработку натуральных соединений, полезных для сельского хозяйства (например, естественные инсектициды — прим. ред.). Или те, благодаря которым растения продуцируют противораковые соединения, используемые в химиотерапии. Мы также работаем над улучшением биотехнологии растений: например, помогаем подтверждать то, что редактирование генома можно использовать для развития полезных свойств ячменя, капусты и картофеля, удалив всего несколько «букв» ДНК.



Так в чем же разница между генной модификацией и редактированием генов? За время работы над этой темой я встречала множество определений.



Никола Патрон: Нет общепринятого определения того, что такое генетическая модификация, и это вызывает проблемы. Можно утверждать, что генетика всего, чем манипулировали люди, каким-то образом изменилась. Мы меняли геномы растений на протяжении тысячелетий. Процесс одомашнивания и селекции сельскохозяйственных культур внес существенные изменения в последовательность и структуру их геномов.



С 1980-х годов у нас появилась возможность использовать технологии рекомбинантной ДНК для вставки последовательностей ДНК в геномы растений, чтобы придать им полезные свойства: например, устойчивость к насекомым-вредителям. Это может быть последовательность ДНК от другой особи того же вида, от близкородственного вида или от более отдаленного родственного вида. Такие культуры стали называть генетически модифицированными организмами (ГМО). Впервые они появились в 1990-х годах, и сейчас их выращивают примерно на 10% сельскохозяйственных земель во всем мире в 29 странах.



Результаты редактирования генов сильно отличаются от результатов генной модификации. Технологии редактирования генома позволяют вам вносить точечные изменения в ДНК, которая уже есть в организме. Вы можете удалить что-то, изменить или удалить только одну конкретную «букву» кода ДНК, или перекодировать более длинный фрагмент последовательности нуклеотидов. Можно вставлять в имеющуюся последовательность фрагменты ДНК, но не случайным образом, как это происходит в случае старых технологий генной модификации, а в определенное место генома.



В широком смысле генетическая модификация стала означать, что в геном организма вставлены один или несколько генов, тогда как редактирование генома стало означать небольшие и специфические изменения в существующей ДНК.



Кэтрин Прайс: Вы только что очень понятно объяснили научный процесс. И я думаю, что это, может быть, то, чего нам не хватает в публичных дебатах, на которых зачастую громче всего звучит мнение о том, что эти технологии противоестественны или опасны.



В предыдущей работе я проанализировала, как журналисты создают новости о генетике. Журналисты часто сравнивают перестройку и изменения генов с созданием Франкенштейна и идеей безудержного занятия наукой. Это в свою очередь может вызвать мысль о том, что научный прогресс вмешивается в природу, приводя к непредсказуемым и этически неправильным результатам.



В 2015 году, например, доминировали заголовки про ужасные ГМ-продукты. Были и люди, которые с энтузиазмом воспринимали это открытие, но в целом общество считало его применение рискованным. Часть проблемы, думаю, заключалась в том, что ученые недостаточно старались объяснить технические детали и риски и что к озабоченности общественности не прислушивались. Я думаю, что иногда мы относимся к людям как к глупцам. Но если наука не считает нужным объясняться и с общественностью не консультируется, что они должны думать?



Сейчас в Великобритании снова разгорелись дебаты о редактировании генов. Когда Борис Джонсон пришел к власти, он сказал, что хочет дать возможность выращивать генетически измененные и генетически модифицированные культуры. По этому вопросу идут правительственные консультации. Предлагаемые изменения, еще не объявленные официально, определяют генно-редактируемые организмы как «обладающие генетическими изменениями, которые могли быть внесены путем традиционного разведения».



Но изменилось ли общее мнение с 2015 года? Не факт. Есть и другие опасения: о том, что ослабление правил заставит Великобританию использовать промышленные методы ведения сельского хозяйства. И нет никакого реального представления о том, как культуры с отредактированным геном или ГМ-культуры впишутся в широкую продовольственную систему. Сельское хозяйство не работает изолированно, в этой системе все взаимосвязано.



Никола Патрон: Я полностью согласен с тем, что в прошлом общения было недостаточно. Людям важно понимать, что все методы селекции сельскохозяйственных культур включают перестройки и изменения генов. Риски использования новых селекционных технологий не выше, чем у старых, продукты которых, кстати, гораздо меньше проверяли. По большей части, одомашнивание и селекция растений позволили удалить из них токсины и сделать их более питательными и более урожайными (только продолжалась эта селекция столетиями — прим. ред.).



We already grow and eat #GM crops. Broccoli/Cabbage etc. engineered from wild mustard @MarkHDurkan #frankenfood pic.twitter.com/u1ydDHBnWz