О чем кричит «Молчание»

Художница Катерина Конюхова поднимает тему того, о чем молчит наше общество

Фото: Ринат Назметдинов

6 августа в Галерее современного искусства ГМИИ РТ открылась выставка «Молчание» молодой казанской художницы Катерины Конюховой. Интересно, что сама автор называет это проектом, ведь, кроме ее живописных работ, экспозиция включает скульптурную группу авторства ее коллег по творческому цеху, которая и дала название всей идее. О чем задумались истуканы и что больше не желает замалчивать автор проекта, какие проблемы может обнажить абстрактный минимализм и всегда ли молчание — золото — в репортаже «Реального времени».

Печальные итоги карантина

«Молчание» не первая персональная выставка Катерины Конюховой, но сама она считает ее одной из самых социально значимых. За спиной художницы пять персональных и 15 групповых экспозиций, но именно с помощью этого проекта она хотела обозначить те проблемы, о которых не принято говорить. Например, домашнее насилие, которое отображено в образе внешне благополучного затуманенного города, но «замаранного» пятнами крови на серии картин «Дома разрешается».

— Проект я задумала года два назад, но наиболее плодотворно работала над ним в период самоизоляции, в прошлом году. Как раз когда люди оказались запертыми в четырех стенах, в России был зафиксирован всплеск домашнего насилия. Но мы не видим, как это начинается, как происходит. Перед глазами предстает только конечный результат. Это не только кровь на фоне города — это пожар, огонь, финишная точка, когда ничего уже нельзя исправить. Я не могу молчать об этом, потому что считаю: в России стоило бы плотнее заняться вопросом домашнего насилия, особенно после декриминализации подобных деяний. Меня волнуют многие проблемы общества, и, как активный человек, я не могу просто пройти мимо них, мне надо заострить на них внимание, рассказать и показать, — уверена художница.

И безмолвие нуждается в пояснениях

Катерина Конюхова окончила архитектурный факультет КГАСУ, недолго работала по специальности, но потом поняла, что живопись займет все ее время и мысли. Сначала она увлеклась геометрическим абстракционизмом: особенно по душе ей пришлись круги и окружности. Потом художница определилась со стилем — абстрактный минимализм, за которым кроется философское видение мира. Сегодня Катерина — свободный художник, куратор многих выставок и автор телеграм-канала о событиях в сфере изобразительного искусства в Казани.

Каждая картина сопровождается подробным описанием. Пусть на выставке царит молчание, и именно оно побуждает зрителя к бурному диалогу, обсуждениям. Каждый видит свое, но интересно услышать о том, что тревожит тебя, с колокольни другого человека. Так, например, на триптихе «Видимое невидимое» кто-то увидит цветные мишени, кто-то — кольца жизни деревьев, а кто-то — потоки бесконечности. На самом деле на картинах видно то, о чем молчать нельзя.

Зависимости и комплексы

Интересно поразмыслить и над серией «Состояние — подстраивающееся»:

— Чистые цветные потоки как жизнь одного и образы пиявок, которыми дополнен его путь. Отношения могут основываться на различных моделях, начиная со схемы «хищник — жертва» и заканчивая взаимовыгодным партнерством. Но неизменно лишь одно — минимум один из партнеров не может жить без другого. Биоморфные образы сильных стеблей, уверенно прокладывающих путь к солнцу, и темных, тяжелых, присосавшихся к ним пиявок, выбравших иную стратегию существования, репрезентуют взаимоотношения между людьми, — комментирует Катерина Конюхова.

О картине «Натяжение_золото» художница рассказала, что навеяна она требованиями к идеальному человеку, которыми пестрит «Инстаграм» и прочие соцсети:

— Ты должен быть идеальным, говорят они нам, и люди затягивают себя этими золотыми нитями, пока не начинают задыхаться в них, в желании постоянно соответствовать.

Стоит ли ждать, когда золото польется из ушей, если уже сегодня во всем мире набрало силу движение бодипозитива: «Мое тело — мое дело»?

Кресты запретные

«Кресты прикрывающие» — два полотна символизируют крестики, которыми на изображениях принято прикрывать интимные места, в частности, женскую грудь. Где граница между красотой и пошлостью? Что прикрыть, а что достойно внимания? На создание этой работы художницу сподвиг недавний скандал в «Эрмитаже», когда некие представители общественности потребовали убрать из доступных всем залов картины с обнаженной натурой. Или хотя бы прикрыть «неудобные» места подобными крестами. Нелепость, но факт. Стоит вспомнить фразу Адели из «Приключений принца Флоризеля»: «Мораль — одежонка, которую берут напрокат все, кому не лень, а сами в это время воруют, лгут…»

Всего на выставке можно увидеть 21 картину и одно полотно, которое Катерина Конюхова написала уже в ГСИ, непосредственно перед выставкой. И здесь снова изображены кресты:

— Только не трогайте, краска еще не высохла. Эти шесть красных крестов как ряд табуированных проблем. Если говорить о них, кресты как бы стираются. Если человек не готов озвучить проблему, она так и останется ярким и жестким отпечатком на душе, — считает художница.

«Истуканы особенно заинтересовали детей»

Название всему проекту дала группа керамических истуканов высотой в человеческий рост, стилизованных под каменные статуи. Их создали четыре художницы из Казани, Москвы и Самары — Анастасия Морозова, Дина Терентьева, Татьяна Силантьева и Алла Медова.

— Мы делали эту группу к выставке в Москве еще в 2019 году. Причем все мы находились в разных городах, но, объединившись онлайн, создали проект, работали одновременно и в едином стиле. Обратите внимание, это керамика, но стилизована она под камень. Сверху глазурь, словно вулканическая пена, застывшая на боках фигур. У истуканов есть глаза, но нет рта — вот символ безмолвия, невысказанных слов, которые словно вытекли из них, да так и застыли. Пока нашу работу видел только московский зритель на двух выставках, посвященных керамике, теперь мы привезли их в Казань. Интересно, что первыми на них обращают внимание дети: они сразу понимают, что это люди и удивляются, почему же безо рта. Бегали между ними, пока взрослые фотографировались, опершись на истуканов. Здесь, правда, побегать не получиться, потому что мы решили поставить статуи на основание из земли. Так мы хотим показать, что они словно выросли из почвы, и, может быть, копни глубже, у них есть корни, — рассказала корреспонденту «Реального времени» Анастасия Морозова.

Помолчать с незнакомцами

Еще один соавтор проекта — музыкант-мультиинструменталист и саунд-дизайнер Закария Туктаров. Его звуковой ряд сопровождает видео-арт, созданный при поддержке программы развития креативных индустрий RE’ACTOR. Специально для выставки снято видео на берегу реки: на песке стоит группа людей, видно, что каждый молчит по-своему. Видео демонстрируется в специально отведенной зоне с экраном, перед которым поставлено несколько стульчиков — можно присоединиться к молчанию незнакомцев, прежде чем вновь вернуться к картинам и истуканами.

Выставка необычная, действительно минималистичная по количеству предметов. Но из нее можно почерпнуть бесконечно много мыслей и инсайтов.

Выставка продлится до 6 сентября.

1 / 26 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов