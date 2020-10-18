На пустынном полуострове прошла однодневная выставка «Тише воды, ниже травы»

Независимые художники ушли на Волгу

Фото: Марат Алиакберов / vk.com/tisheexh

На полуострове Вороний куст, что на косе за пляжем «Локомотив», прошла однодневная коллективная выставка «Тише воды, ниже травы». Таким образом, указывают авторы, они обратились к практике художников 70-х — проведению акций в «ничьих», удаленных местах. Подробности — в материале «Реального времени».

«Это форма активизма»



Выставку организовала художественная самоорганизация «Галерея 6,57». Ранее она проводила офлайн- и онлайн-лектории, дискуссии, ридинг-группы, квартирные выставки, а 12 сентября ее силами (при поддержке Министерства молодежи) в арт-пространстве Werk прошел фестиваль новых искусств «433».

Организаторы разместили в сетях карту и указания, как места, кроме того, дважды до места проведения выставки людей водил проводник.

В выставке участвовали Максим Малыгин, Луиза Низамова, Аврора Родина, Лия Сафина, Дима Смородин, Татьяна Черногузова, Дима Шленкин, Анастасия Юсыпей.

— Место, в котором мы ее проводим, само по себе диктует много смыслов, имеет богатый контекст и богатую историю, рождает много ассоциаций, — говорит один из организаторов Луиза Низамова. — У него есть действительно большой потенциал, используя который можно сделать что-то по-настоящему интересное. Здесь много пространства, с этим местом связано множество историй, здесь много ветра, воды, для художников это, мне кажется, интересный способ попробовать взаимодействие с ним. Я бы назвала эту выставку сайт-специфичной, то есть проектом, созданным для определенного места. Практически все работы сделаны специально для нее.

Лично мне, с точки зрения организации, гораздо интереснее работать в таких местах, чем в белых стенах галереи. Стерильность музейных и галерейных пространств мне менее интересна, чем вот такой диалог.



Выставка в некотором смысле представляет собой форму активизма. Пока она готовилась, мы с ребятами-соорганизаторами очень хорошо здесь прибрались. Для меня ближе искусство взаимодействия, реляционная эстетика, мне кажется, организация выставки в таком месте порождает новые творческие связи. Конечно, так можно сказать о любой выставке. Но когда она организуется в таком сложном месте, все друг другу начинают помогать, выручать. В этом плане такого рода проекты мне ближе, чем проекты в официальных пространствах.

Идея появилась около трех недель назад, художники ходили на локацию в поисках вдохновения. Фото: Марат Алиакберов / vk.com/tisheexh

Отметим, что ранее Низамова работала в Казанском Кремле и Галерее современного искусства. Сейчас основное ее место работы — культурный центр «Московский»: «Я могла бы ежедневно проводить там выставки, но хочется здесь». Низамова сейчас учится на реставратора: «Надоело читать лекции, хочется делать что-то настоящее».

Идея появилась около трех недель назад, художники ходили на локацию в поисках вдохновения. Обустройство началось в 9 утра. Выставка открылась в три часа дня, в пять уже стемнело, а редкий, но постоянный поток людей не ослабевал.

Выставка открылась в три часа дня, в пять уже стемнело, а редкий, но постоянный поток людей не ослабевал. Фото: Марат Алиакберов / vk.com/tisheexh

«Раньше здесь была дорога»

Идти при этом далековато: от здания почты у вокзала, через мост, к пляжу «Локомотив», мимо яхт-клуба, мимо заброшенного дебаркадера, в котором явно кто-то живет, и еще километра два по косе. Место это вновь вернулось в массовое сознание, когда в прошлом году начала мелеть Волга. Тогда сюда стали приходить, чтобы посмотреть древнюю мостовую, соединявшую Адмиралтейскую и Мокрую слободу и исчезнувшую в 1956 году, когда было построено Куйбышевское водохранилище. По сути, это место, где раньше и текла река.

Тогда история закончилась тем, что дорогу начали разбирать на камни, и было решено присвоить ей статус объекта культурного наследия. Ранее же здесь проводились танцевальные трансовые марафоны.

Когда в прошлом году начала мелеть Волга, сюда стали приходить, чтобы посмотреть древнюю мостовую, соединявшую Адмиралтейскую и Мокрую слободу

Какого-то облагораживания пространства не происходит, и возникает вопрос, насколько оно необходимо, хотя место и находится рядом с железнодорожным вокзалом, а значит, легкодоступно для туристов. Возможно, в этом и суть полуострова — сопротивляться всякому вторжению официального.

Об этом напоминает Лия Сафина, в резюме которой — ДХШ №4, неоконченный КГАСУ и выставка в музее Мазитова, а затем — на московском «Винзаводе». На дереве висит ее инсталляция «Кокон» — пластичные формы, обтянутые капроном, отображающие незаметные трансформации: «Это про место — вроде ничего не меняется, но видишь, что-то происходит».

Среди других объектов — бумажные пропеллеры «В этом городе всегда ветер» (работа Низамовой) и слово «Рефлексия» в воде (объект Татьяны Черногузовой). Надпись «Это все мое, родное» — свет через прорези в картонке падает на полотнище. Повешенный древний бюст. На берегу на матрасе лежит набитый листьями пододеяльник, свернутый в форме человека («Что такое осень» Димы Смородина). За исключением того, что дело происходит на берегу, все соответствует открытию — играет электронная музыка, проводится экскурсия, зрители активно фотографируют. На улице — четыре градуса, из источников света — фонарики и проекторы, работающие от трансформатора.



Среди других объектов — бумажные пропеллеры «В этом городе всегда ветер» (работа Низамовой). Фото: Марат Алиакберов / vk.com/tisheexh