На пустынном полуострове прошла однодневная выставка «Тише воды, ниже травы»
Независимые художники ушли на Волгу
На полуострове Вороний куст, что на косе за пляжем «Локомотив», прошла однодневная коллективная выставка «Тише воды, ниже травы». Таким образом, указывают авторы, они обратились к практике художников 70-х — проведению акций в «ничьих», удаленных местах. Подробности — в материале «Реального времени».
«Это форма активизма»
Выставку организовала художественная самоорганизация «Галерея 6,57». Ранее она проводила офлайн- и онлайн-лектории, дискуссии, ридинг-группы, квартирные выставки, а 12 сентября ее силами (при поддержке Министерства молодежи) в арт-пространстве Werk прошел фестиваль новых искусств «433».
Организаторы разместили в сетях карту и указания, как места, кроме того, дважды до места проведения выставки людей водил проводник.
В выставке участвовали Максим Малыгин, Луиза Низамова, Аврора Родина, Лия Сафина, Дима Смородин, Татьяна Черногузова, Дима Шленкин, Анастасия Юсыпей.
Лично мне, с точки зрения организации, гораздо интереснее работать в таких местах, чем в белых стенах галереи. Стерильность музейных и галерейных пространств мне менее интересна, чем вот такой диалог.
Выставка в некотором смысле представляет собой форму активизма. Пока она готовилась, мы с ребятами-соорганизаторами очень хорошо здесь прибрались. Для меня ближе искусство взаимодействия, реляционная эстетика, мне кажется, организация выставки в таком месте порождает новые творческие связи. Конечно, так можно сказать о любой выставке. Но когда она организуется в таком сложном месте, все друг другу начинают помогать, выручать. В этом плане такого рода проекты мне ближе, чем проекты в официальных пространствах.
Отметим, что ранее Низамова работала в Казанском Кремле и Галерее современного искусства. Сейчас основное ее место работы — культурный центр «Московский»: «Я могла бы ежедневно проводить там выставки, но хочется здесь». Низамова сейчас учится на реставратора: «Надоело читать лекции, хочется делать что-то настоящее».
Идея появилась около трех недель назад, художники ходили на локацию в поисках вдохновения. Обустройство началось в 9 утра. Выставка открылась в три часа дня, в пять уже стемнело, а редкий, но постоянный поток людей не ослабевал.
«Раньше здесь была дорога»
Идти при этом далековато: от здания почты у вокзала, через мост, к пляжу «Локомотив», мимо яхт-клуба, мимо заброшенного дебаркадера, в котором явно кто-то живет, и еще километра два по косе. Место это вновь вернулось в массовое сознание, когда в прошлом году начала мелеть Волга. Тогда сюда стали приходить, чтобы посмотреть древнюю мостовую, соединявшую Адмиралтейскую и Мокрую слободу и исчезнувшую в 1956 году, когда было построено Куйбышевское водохранилище. По сути, это место, где раньше и текла река.
Тогда история закончилась тем, что дорогу начали разбирать на камни, и было решено присвоить ей статус объекта культурного наследия. Ранее же здесь проводились танцевальные трансовые марафоны.
Какого-то облагораживания пространства не происходит, и возникает вопрос, насколько оно необходимо, хотя место и находится рядом с железнодорожным вокзалом, а значит, легкодоступно для туристов. Возможно, в этом и суть полуострова — сопротивляться всякому вторжению официального.
Среди других объектов — бумажные пропеллеры «В этом городе всегда ветер» (работа Низамовой) и слово «Рефлексия» в воде (объект Татьяны Черногузовой). Надпись «Это все мое, родное» — свет через прорези в картонке падает на полотнище. Повешенный древний бюст. На берегу на матрасе лежит набитый листьями пододеяльник, свернутый в форме человека («Что такое осень» Димы Смородина). За исключением того, что дело происходит на берегу, все соответствует открытию — играет электронная музыка, проводится экскурсия, зрители активно фотографируют. На улице — четыре градуса, из источников света — фонарики и проекторы, работающие от трансформатора.
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