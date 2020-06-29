Два воспитанника российской «фигурки» усилили сборную Белоруссии. Следующая на выход Медведева?

Соседи всегда подбирали все, что неплохо каталось

Пандемия, приостановление тренировочных процессов и закрытие границ поставили на паузу такой важный аспект развития фигурного катания, как переходы из сборной одной страны в другую. Но катки открылись, жизнь потихоньку зашевелилась, и первой парой сезона-2020, поменявшей свое спортивное гражданство, стали российские парники Богдана Лукашевич и Александр Степанов, которые со следующего сезона будут выступать за Белоруссию. «Реальное время» вспоминает о тех, кем российское фигурное катание помогло своим соседям.

Белорусы укрепили свою сборную



Основа сборной Белоруссии теперь практически полностью будет состоять из экс-россиян. Среди них воспитанник казанской школы Константин Милюков, одиночница Виктория Сафонова, теперь парное катание «закроют» Лукашевич и Степанов, а, по словам тренера команды Олега Васильева, «еще три пары находятся в процессе перехода или скатывания». Сам Олег Кимович, олимпийский чемпион Сараево-1984 в паре с Еленой Валовой, назначен главным тренером белорусской сборной, и это, безусловно, тоже усиление.

Уроженец Ленинграда Васильев, конечно, выбирал пару Лукашевич-Степанов не только по схожести фамилии партнерши с фамилией президента Белоруссии. Тем более что сама Богдана ранее не имела отношения к этой стране, родившись в 1996 году в Набережных Челнах, откуда она переехала в 2008 году в город Орел, где открылась ледовая арена. Туда был приглашен на работу из Армении тренер Андрей (Андраник) Ханян, и, уже поработав с ним, Лукашевич перебралась в Санкт-Петербург, где перешла в парное катание. Не надо, кстати, забывать, что тренер экс-казанца Милюкова — уроженец Одессы, армянин Вазген Азроян. В фигурном катании все очень сильно переплетено со времен Советского Союза…

Возросший интерес белорусов к сотрудничеству с российским фигурным катанием оправдан. Катков в республике много, благодаря любви Батьки к хоккею, а спортивного выхлопа мало. То блестящее выступление на Олимпиаде 2002 года, где белорусы заняли четвертое место благодаря тогдашнему тренеру «Нефтехимика» Владимиру Крикунову и голу другого «нефтехимика» Владимира Копатя в ворота сборной Швеции, так и осталось единственной яркой вспышкой. А в фигурном катании, в отличие от хоккея, сейчас пять дисциплин, и за участие в командном турнире можно побороться «прямо сейчас».

Теперь парное катание «закроют» Лукашевич и Степанов. Фото youtube.com

Берут пример с Азербайджана

В этом плане есть пример Азербайджана, который всегда был ориентирован на «иностранного производителя». Правда, зачастую там прибегали к очень странным приглашениям. К примеру, там была танцевальная пара Нина Холлоуэй — Филипп Харисов, при том, что уроженец Ижевска Харисов ранее представлял… Армению, отношения с которой у Азербайджана трудно назвать добрососедскими.

Сейчас лучшими одиночниками Азербайджана являются участники Гран-при Владимир Литвинцев и 16-летняя москвичка Екатерина Рябова. Есть еще Ким Черемски, мама которой, Ольга Леоненко была легкоатлеткой, а отец, Алексей Черемcкий, выступал за сборную Израиля по шпаге. Поэтому родилась она в Израиле, а тренировалась в США у Змиевской (у кого же еще), выступала за Украину, а потом за Азербайджан (куда же еще). В недавнем прошлом страну представляли одиночница Дарья Тимошенко, сильный танцевальный дуэт Юлия Злобина и Алексей Ситников, должна была выступать пара Федор Соколов — Екатерина Сосинова, заявившаяся на ЧЕ-2007. Но не получила необходимых документов. Сказать «салям алейкум» не получилось, после чего они сказали «шалом», эмигрировав в Израиль и начав выступать за местную сборную.

Ранее Азербайджан всегда был ориентирован на Россию. Самый известный россиянин в его сборной — Игорь Пашкевич, который приехал в нее в ранге призера чемпионата Европы. Парница Инга Родионова стала «азербайджанкой» после того, как выиграла… чемпионат Италии. Затем ей нашли партнера, с которым она стартовала за Азербайджан, а заканчивала карьеру в паре с казахстанцем Андреем Крюковым.

Из россиян за Азербайджан выступали также Ангелина Екатеринина и Филипп Тарасов, сын Юлии Быстровой и Александра Тарасова (серебряных призеров зимней Универсиады 1985 года). Танцор Игорь Луканин был приглашен, чтобы кататься с американкой Дженни Дален. Ранее Дален была партнершей «латыша» Разгуляевса на ЧМ-1997. А сам Луканин был партнером Ксении Сметаненко, представляя вместе с ней Германию. После чего дороги партнеров разошлись кардинально — Луканин в Азербайджан, а Сметаненко в Армению, за которую начала танцевать с экс-украинцем Самвелом Гезаляном — после того, как его покинула Татьяна Навка. Привет поклонникам «Дома-2»! Обратите внимание на фигурное катание, тут интереснее…

Из стран бывшего Союза лучше всех обстоят дела у Казахстана. Бронзовый призер Олимпиад и чемпионата мира Денис Тен, земля ему пухом, серебряный призер последнего ЧМ Элизабет Турсынбаева. Фото instagram.com/elizabetkz

Казахстан начинал едва ли не с нуля

Из стран бывшего Союза лучше всех обстоят дела у Казахстана. Бронзовый призер Олимпиад и чемпионата мира Денис Тен, земля ему пухом, серебряный призер последнего ЧМ Элизабет Турсынбаева… Из молодого поколения можно отметить Рахата Бралина, которого ранее тренировала казанский наставник Ксения Иванова, танцевальный дуэт Анна Шнайдер — Федор Варламов, ранее бывший партнером Дианы Дэвис, дочери Этери Тутберидзе…

При этом Казахстан практически не был обозначен на карте фигурного катания СССР. Полноценное развитие началось с развалом Союза, когда в Казахстан начали приглашать тех, кто не проходил в состав сборной России. Среди них была и любопытная пара Екатерина Гвоздкова — Тимур Аласханов, первый фигурист чеченского происхождения.

А вот Узбекистан не может похвастать серьезными достижениями после того, как ушел из спорта одиночник Миша Ге. Который на самом деле был китайцем, родившимся в Москве и не имевшим близкого отношения к местной школе фигурного катания. Хотя на момент развала СССР у Узбекистана были два одиночника — Татьяна Малинина, ставшая четвертой на чемпионате мира и победительницей Гран-при, опередив Марию Бутырскую и Ирину Слуцкую, что для «солнечного Узбекистана» было сверхдостижением в фигурном катании, плюс Роман Скорняков. Выступая за одну страну, они поженились и переехали в Америку, где работают тренерами.

В золотой середине те, кто готов приглашать легионеров

Латвию до недавней поры в танцах представляли Ольга Якушина и Андрей Невский, но дуэт распался, зато появилась новая пара, семейная. Невский стал мужем нашей красавицы Анны Погорилой. В парном катании Латвию какое-то время представляли Екатерина Прибылова — Егор Адмиралов, но экс-россияне выступили на ЮЧМ настолько слабо, что заняли последнее место, уступив даже Гонконгу и Японии (партнером в японской паре был также представитель российской школы парного катания).

Латвию до недавней поры в танцах представляли Ольга Якушина и Андрей Невский, но дуэт распался, зато появилась новая пара, семейная. Невский стал мужем нашей красавицы Анны Погорилой. Фото instagram.com

Лидером в постсоветское время можно назвать человека странной судьбы. Юрий Разгуляев выступал в танцах за сборную СССР, став последним в ее составе чемпионом мира по юниорам 1991 года. Он победил с Аликой Стергиаду из Узбекистана и после развала СССР начал танцевать с ней за Латвию. А через год, в 1993-м, уже за Узбекистан. От перемены мест сумма не изменилась, в обоих случаях пара финишировала на 10-м месте на чемпионатах мира. Даже выступала на Олимпиаде-1994. После чего распалась, и Разгуляев катался за Японию, снова Латвию, после чего осел в Канаде, за которую выступает его сын Дмитрий Разгуляев.

В парном катании страна также была на виду благодаря паре Елены Бережной и Олега Шляхова. Седьмое и пятое места на чемпионате Европы, но не все было ладно в этой паре, если Бережная вернулась в Россию, получив на одной из тренировок страшную травму головы.

Сильнейшими фигуристами Латвии в советское время были одиночники: вице-чемпион мира по юниорам Константин Костин и Альма Лепина (Лаце), которую тренировал дуэт Олега и Марики Нугумановых. Любителям фигурного катания эта фамилия знакома по питерской фигуристке Елизавете Нугумановой, их внучке. Кстати, этим летом в интервью одному из ютуб-каналов Елизавета обозначила свою позицию насчет переходов, сказав: «Я катаюсь и буду кататься только за Россию. Я не знаю, насколько это сложно… Это очень круто, если ты уже отобрался даже на чемпионат России: ты в топ-16 российских девочек. Немногие могут это сделать. Поэтому я не хочу менять гражданство и кататься за другие федерации».

Нугуманова была 14-й на последнем чемпионате России, при этом на чемпионате Европы-2020 она поднялась бы с этим катанием на восьмое место. Но вот такой у татарочки с латвийскими корнями патриотизм. Хотя другой участнице того же чемпионата России — Евгении Медведевой, возможно, пора начинать процедуру смены гражданства. В сборной России ей определенно ничего не светит, и федерации стоит задуматься о затратах на зарубежные тренировки для спортсменки из третьего состава. Тем более что в нынешней ситуации с пандемией все тренировочные сборы за границей будут максимально сокращаться. Евгения определенно смогла бы укрепить состав сборной Канады, где она тренируется, — с женской одиночкой там сейчас плохо как никогда.

В феврале об уходе из спорта заявили российские парники Наталья Забияко и Александр Энберт.Фото yuga.ru

Спасибо, Забияко, гуд бай Энберт!

Интересно, что проблемы с приглашением в сборную экс-россиян есть и в Литве. Там «наших» вообще нет, впрочем, у Литвы есть столь редкие для стран бывшего СССР медали чемпионатов мира и Европы. Принесла их танцевальная пара экс-москвички Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса, сформированная еще во времена СССР. Повторить этот финт пытались с питерцем Никитой Ермолаевым, катавшимся с Годой Буткуте, но не сложилось.

В феврале об уходе из спорта заявили российские парники Наталья Забияко и Александр Энберт. Что дает нам все основания сказать пару слов о фигурном катании… Эстонии, которая и провела юниорский чемпионат мира. Да, один из представителей дуэта Забияко-Энберт родом из Эстонии, и это, как ни странно, Наталья Забияко.

Она начинала и закончила кататься с россиянами, которых можно отнести к не совсем типичным. Вначале это был Александр Забоев, попавший в Прибалтику транзитом через Чехию. Они выступали на чемпионатах мира и Европы, но Эстония не дала Забоеву гражданство, что не позволило ребятам стартовать на Олимпиаде в Сочи. Дуэт распался, Забияко пригласили в Россию, где она, в свою очередь, «транзитом» через Юрия Ларионова встала в пару с Энбертом. Помимо Забияко, был еще одиночник Юрий Куракин, выступавший за Австрию и Болгарию.

А исторически лучшей фигуристкой Эстонии была Ольга Воложинская, которая, переехав в Москву, поменяла еще и одиночное катание на танцы, и стала в пару с Александром Свининым. Также Эстония известна своими тренерами, переехавшими из России, откуда же еще? Во-первых, это семейная пара из Свердловска Юлия и Ардо Ренник, бывшие призеры чемпионата СССР 1979 года в парном катании. Затем супруги переехали на родину Ардо. Во-вторых, туда же перебралась москвичка Анна Кондрашова, 4-кратный бронзовый призер чемпионатов Европы. Она вышла замуж за одного из сильнейших двоеборцев СССР эстонца Аллара Леванди.

