«Вы говорите, «складирование снега не выше 1 метра». А куда его девать?»

Участники публичных слушаний выступили резко против инициатив администрации Ижевска по вывозу снега из дворов за дополнительную плату

Обильные снегопады этой зимой в Ижевске впервые побудили городские власти искать ответ на вопрос, кто и за чей счет должен вывозить горы снега с придомовой территории. Содержать ее должны жители, а значит, они либо должны дополнительно скидываться и вывозить то, что весной все равно растает, либо расходовать на это средства из тех, что собирают на содержание. Изменения в правилах благоустройства вызвали жаркие дебаты на публичных слушаниях в администрации города — их участники возмущались возможной перспективой, что жильцов заставят обслуживать и прилегающие территории, которые фактически являются муниципальной землей. К чему пришли участники слушаний и в чем, по словам главы города Олега Бекмеметьева, они неправильно поняли предлагаемые новшества — в материале «Реального времени».

«Если будут махать булавой, как янычары, договориться не получится»

Публичные слушания 25 марта, на которых обсуждались изменения в правила благоустройства, вызвали чрезвычайно живой интерес со стороны горожан. Зал заседаний в администрации Ижевска с трудом вместил всех пожелавших принять участие в дискуссии, которая в последнее время обрела широкий резонанс среди жилищных активистов. Обильные снегопады в Удмуртии заставили власти обратить внимание не только на работу городских служб, но и на ситуацию во дворах, за которые отвечают управляющие компании и ТСЖ. Ранее уже озвучивалось, что именно к работе УК больше всего претензий в части уборки снега. Обязанности по его вывозу с придомовой территории у УК нет, не имеют права заниматься этим и муниципальные службы, так как дворы — собственность жителей домов.

Тем не менее власти решили этот вопрос отрегулировать. В первоначальной версии изменений в правила благоустройства значился запрет на такое складирование снега на придомовой территории, чтобы навалы были выше 1 метра. Однако, как рассказала начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Ольга Удалова, с учетом поступивших ранее предложений было решено дополнить, что складировать снег нельзя на детских площадках, не допускается повреждение живых насаждений, снежные горы не должны образовываться на проезжей части и пешеходных дорожках, а также доставать до окон первых этажей домов. Кроме того, необходимо обеспечить отвод талых вод.

Александр Шерминский: «Обеспечить отвод талых вод» — ко мне на Кирова, 107, талые воды идут с Пушкинской. Мне надо весь снег вывезти с Пушкинской и Кирова?". Фото day.org.ru

— Вы говорите, «складирование снега не выше 1 метра». А куда его девать, скажите нам? — возмутился председатель правления ТСЖ «Кирова-107» Александр Шерминский. — «Обеспечить отвод талых вод» — ко мне на Кирова, 107, талые воды идут с Пушкинской. Мне надо весь снег вывезти с Пушкинской и Кирова? <…> Я ранее вам говорил, что можно договориться с каждым собственником, мы пошли бы навстречу, но если будут махать булавой, как янычары, не получится договориться. Надо создавать рабочие группы.

«Не лучше ли на эти деньги отремонтировать дорожку или проложить тротуар»

Ольга Удалова пояснила, что в случае принятия изменений в правила благоустройства жители многоквартирного дома должны сами определить место для складирования снега. Однако несколько участников слушаний отметили, что далеко не в каждом дворе есть такое место, а значит снег должен вывозиться. Жители должны сами решить, за счет каких средств — на текущий ремонт или содержание — либо вводить дополнительную строку, пояснила юрист управления благоустройства. На это один из выступавших ответил, что лучше эти деньги они потратят на детскую площадку, чем на вывоз снега, который весной все равно растает.

— Наше предложение было: если вы хотите, чтобы с вашей земли вывозился снег, вы можете это решение принять, и мы это внесем в правила, поэтому пригласили вас посоветоваться, но заставлять мы не имеем права, — прокомментировал прозвучавшие реплики глава Ижевска Олег Бекмеметьев. — Простой пример: двор 2 000 кв. м, высота снега этой зимой почти 70 см, умножаем, получаем объем снега, умножаем на 167 рублей за вывоз кубометра снега. Чтобы весь этот снег, который выпал на наши дворы, вывезти, нужно каждому двору заплатить 250 тысяч рублей. Не лучше ли на эти деньги отремонтировать дорожку или проложить тротуар, — согласился мэр, при этом он отметил, что направлять на вывоз снега средства, предусмотренные на текущий ремонт и содержание, тоже нельзя.

Единственный выход, если жильцы хотят вывезти со своей территории снег, состоит в том, чтобы скидываться дополнительно. При этом получается, что если внести обозначенные требования к складированию снега в правила благоустройства, дворы, в которых просто нет подходящей площадки, будут вынуждены вывозить снег и нести дополнительные расходы.

— Важно в тех ситуациях, когда собственникам во дворе не хватает места для складирования своего снега, предусмотреть механизм финансирования этих работ и альтернативные варианты, чтобы их можно было применить, — отметил председатель общественной организации «Объединение советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

В представленном администрацией варианте не было ничего сказано о том, за счет чего должен осуществляться вывоз снега, если складировать его уже нельзя



«Если у кого-то прибыло, то у кого-то обязательно убудет»

В представленном администрацией варианте не было ничего сказано о том, за счет чего должен осуществляться вывоз снега, если складировать его уже нельзя. У многих участников слушаний возникло ощущение, что городские власти плохо проработали вопрос. В первую очередь на это обратили внимание жители частного сектора.

— В частном секторе чистка дорог осуществляется складированием этого снега с дорог на придомовые территории. Как разделить ответственность по вывозу снега между собственником домовладения и муниципалитетом, который складирует снег с дороги на нашу придомовую территорию? Пусть он не вывозится, но почему мы должны этот сугроб не выше 1 метра содержать? — посетовала жительница Восточного поселка Елена, и ее вопрос зал поддержал аплодисментами.

Дело в том, что одновременно планировалось внести изменения в правила благоустройства и касающиеся прилегающей к многоквартирным домам и организациям территории. Ранее принятый республиканский закон позволяет обязать содержать прилегающую территорию соответствующих физических и юридических лиц. Правда, Удалова сразу оговорилась, что вопрос отправлен на доработку.

— С одной точки зрения, это говорит о возникновении дополнительной нагрузки на физических и юридических лиц, но если посмотреть с другой стороны, в прилегающие территории входят пешеходные коммуникации, в том числе тротуары, аллеи, дорожки, тропинки, клумбы. Рассмотрев опыт таких городов, как Казань, Екатеринбург, Тюмень, можно сделать вывод, что участие юридических и физических лиц в содержании прилегающей территории, которая расположена за границами отведенной территории по закону, имеет положительный результат для внешнего эстетического облика города, а также снижает нагрузку на бюджет муниципального образования, — подчеркнула Ольга Удалова.

Энтузиазм чиновницы совсем не поддержали участники слушаний, воспринявшие эту инициативу как желание города переложить ответственность за часть муниципальных земель на бизнес и собственников многоквартирных домов



В проекте изменений предусматривалось определение площади этих прилегающих территорий. Однако энтузиазм чиновницы совсем не поддержали участники слушаний, воспринявшие эту инициативу как желание города переложить ответственность за часть муниципальных земель на бизнес и собственников многоквартирных домов.

— Вы так мимоходом сказали «снижает нагрузку на бюджет». Правильно, но освобождает карманы собственника. Если у кого-то прибыло, то у кого-то обязательно убудет, — подметил Шерминский.

«Этого нигде не написано, но, видимо, так прочли уважаемые горожане»

Житель микрорайона Татарбазар отметил, что, по решению Верховного суда, никто не может навязать людям требование содержать территорию, если она не находится в его собственности. Более того, в частном секторе есть одиноко проживающие пожилые люди, которые физически не могут обслуживать прилегающую к их дому территорию. В то же время многие жители частных домов действительно все же благоустраивают газон и чистят дорожку перед своим забором, однако вменять им это в обязанность неправильно, считает участник слушаний.

— Почему горожане услышали, что мы хотим перевести муниципальные земли на их финансирование? Этого нигде не написано, но, видимо, так прочли уважаемые горожане. Это недопустимо и однозначно этого нет и не будет, — сказал позднее журналистам Олег Бекмеметьев.

Он пояснил, что речь идет о торговых и офисных помещениях в многоквартирных домах, а также об отдельно стоящих зданиях, которые, по мнению администрации, должны участвовать «копеечкой» в благоустройстве прилегающей территории. Если имелось в виду действительно желание обязать заниматься этим вопросом юрлица, не совсем понятно, почему в своем выступлении Ольга Удалова упоминала и физические лица.

Олег Бекмеметьев объявил, что изменения в правила благоустройства не будут выноситься на ближайшую сессию городской думы в этот четверг, а все собранные во время обсуждения предложения учтут при подготовке итогового текста изменений

Так или иначе, в конце публичных слушаний Олег Бекмеметьев объявил, что изменения в правила благоустройства не будут выноситься на ближайшую сессию городской думы в этот четверг, а все собранные во время обсуждения предложения учтут при подготовке итогового текста изменений и вновь вынесут на слушания. Это касается и других пунктов проекта поправок, включая вопрос с площадками под контейнеры для ТКО и специальных территорий для выгула и дрессировки собак. Кроме того, мэр поддержал возобновление работы общественного совета по ЖКХ, который давно не функционирует, чтобы острые вопросы обсуждать с участием активистов и только хорошо проработанными выносить на общественные слушания.