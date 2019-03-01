Звездный час Билялетдинова: 40 лет назад защитник стал лучшим бомбардиром сборной

Мотивирующая история для «Ак Барса»

Cегодня в Казани пройдет третий матч первого раунда Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Авангардом». «Барсам» необходимо выигрывать, чего бы это ни стоило — иначе команда окажется в катастрофической ситуации. Напомним, с 0—3 в серии плей-офф в истории КХЛ выбирался только питерский СКА, обыгравший в 2015 году ЦСКА. «Реальное время» предлагает вспомнить о главной надежде хоккейной Казани — Зинэтуле Билялетдинове, который, будучи игроком, в нужный момент всегда умел «рвать жилы». Например, почти 40 лет назад он в интересах сборной СССР стал главным бомбардиром в официальных матчах с командами заокеанской Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА).

Первое противостояние Билла с командами ВХА

Нынешнего наставника «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова помнят по игровой карьере как жесткого защитника сборной СССР и московского «Динамо». Но был один турнир, на котором Билл показал себя блистательным бомбардиром. За 10 матчей он набрал 12 очков, забив восемь шайб, и опередил второго бомбардира на 4 очка. Мы вспоминаем об этом уникальном турнире, результаты которого шли в зачет чемпионата ВХА.

Впервые вторая сборная СССР сыграла с командами ВХА в сезон 1976/1977 годов, и это стало неким ответным визитом. Дело в том, что вначале в Москву на традиционный декабрьский «Приз Известий» приехала команда «Виннипег Джетс», финишировавшая в Москве четвертой из пяти участниц турнира. А спустя неделю в Канаду на матчи с командами ВХА отправилась вторая сборная СССР.

Советские хоккеисты уступили «Нью-Инглэнд Уэйлерс», после чего выиграли шесть матчей, под занавес был разгромлен «Квебек Нордикс» — 1:6.

Билялетдинову был всего 21, но он уже тогда прекрасно проявил себя в противостоянии с заокеанскими командами, проведя все восемь матчей суперсерии в паре со своим многолетним партнером Василием Первухиным. Зинэтула тогда не забил, но набрал 4 очка, помогая партнерам голевыми передачами.

Имя хоккеиста поначалу с большим трудом воспринималось представителями СМИ как заокеанскими, так и нашими, что приводило к грандиозной путанице. В «Советском спорте» его называли БЕлялетдинов. Канадцы в программке написали «ЗЕнАтулла БЕлялетдинов». На что советские журналисты ответили эпическим «Александр БЕлялетдинов».

Через год Билялетдинов с партнерами отправился на матчи суперсерии во второй раз. На этот раз турне было куда более значимым — по регламенту суперсерии результаты восьми из десяти матчей шли в зачет чемпионата ВХА. Возможно, таким образом руководство лиги пыталось поднять интерес к своему продукту. Вторая сборная СССР выступила успешно: пять побед, одна ничья и четыре поражения, правда, два победных матча считались выставочными, то есть товарищескими, а в официальном зачете серии наши уступили: 3—14.

Программка Суперсерии. Фото ice-hockey-stat.com



Дебют уфимца Гимаева в сборной СССР

Второй сборной СССР руководил Борис Майоров, пригласивший нескольких будущих звезд. На общем фоне должен был выделиться 26-летний армеец Александр Волчков, чемпион мира 1973 года. Но нападающий Волчков в итоге стал только вторым бомбардиром сборной, поскольку его затмил 22-летний защитник Билялетдинов из московского «Динамо». Кроме него из «Динамо» в сборную были приглашены молодой голкипер Сергей Бабарико, плюс форварды Владимир Голубович, Владимир Семенов и Михаил Шостак.

Пятерых хоккеистов делегировал в сборную столичный «Спартак» — защитников Сергея Короткова и Василия Спиридонова, нападающих Валерия Брагина, Алексея Костылева и Сергея Подгорцева. Квартет сборников представлял ЦСКА: защитники Алексей Волченков и Сергей Гимаев, форварды Волчков и Владимир Попов.

Через год в ЦСКА окажется и форвард Ирек Гимаев, присоединившись к своему земляку-однофамильцу Сергею, но в том турне Ирек представлял «Салават Юлаев», выступавший на тот момент в первой лиге. Это был редкий случай, когда в сборную страны вызвали хоккеиста из второй по рангу лиги чемпионата СССР. Зато Ирек стал первым игроком «СЮ», которого вызвали в состав сборной страны.

По три хоккеиста той сборной представляли «Крылья Советов» — защитник Владимир Локотко, форварды Игорь Ромашин и Виктор Тюменев, и блистательно вернувшееся в высшую лигу рижское «Динамо»: голкипер Михаил Василенок, защитник Вячеслав Назаров и форвард Анатолий Емельяненко.

Звезда воскресенского «Химика» Владимир Лаврентьев и защитник из челябинского «Трактора» Николай Макаров, более известный как старший брат легенды мирового хоккея Сергея Макарова, представляли свои клубы в одиночестве.

Интересная особенность комплектования той сборной заключалась в том, что столичные клубы представляла в основном молодежь (за исключением Волчкова), а провинция делегировала опытных хоккеистов, среди которых молодостью выделялся 20-летний Гимаев.

В составе московского «Динамо». Фото dynamo-history ru



Первый блин сборной и дубль Билялетдинова

Стартовая игра за океаном получилась такой, что ее не стыдно вспоминать только Билялетдинову. Сборники уступили «Нью-Инглэнд Уэйлерс» — 2:7, и оба гола забил как раз будущий наставник «Ак Барса». Сборная вышла на лед, едва прилетев на место встречи, команда выглядела несыгранной и уставшей после долгого перелета. Тем более что «китобои» располагали такими заметными хоккеистами, как 37-летний канадец Дейв Кеон, но главной фигурой команды был великий Горди Хоу, который накануне своего 50-летия выходил на лед вместе с сыновьями Марком и Марти Хоу. Марк Хоу забил последний гол в этой встрече, а в ассистентах числился его отец.

«Нью-Инглэнд» пару лет спустя переедет в Хартфорд, превратившись в середнячка НХЛ. Заокеанский разгром второй сборной от команды ВХА мог бы вызвать негатив в отношении наших хоккеистов на родине, но буквально через 4 дня первая сборная СССР была разгромлена дома чехословаками в матче турнира «Приз Известий» — 3:8. Это перевело внимание критиков на домашний позор.

Следующий матч вторая сборная СССР выиграла у «Цинциннати Стингерс» — 5:4. Победа пришла только в самой концовке, когда удалось дважды реализовать численное преимущество: проигрывая 3:4, дожали хозяев, причем победный гол пришелся на долю Ирека Гимаева.

В составе «Цинциннати» выделялись лидер американской сборной Робби Фторек и голкипер Майк Лиут, а сама команда также была неплохо знакома советским любителям хоккея, поскольку осенью того года принимала участие в дебютном международном турнире на призы газеты «Руде Право» в Чехословакии, где дважды была разгромлена национальной сборной Советского Союза.

В составе сборной СССР. Фото pinterest ru



Проиграли «Виннипег… шведс»

В том составе «Цинциннати» играл Барри Мелроуз, известный в будущем хоккеист, еще более известный ныне как тренер и эксперт ESPN. Но в «Стингерс» 21-летний Мелроуз не пользовался авторитетом, то и дело отправляясь отбывать чужой штраф — то за игру в шесть человек, то за удаление второго голкипера Мишеля Диона.

В следующем матче суперсерии снова отличился Билялетдинов, сравнявший счет в игре, в которой наша сборная обыграла «Индианаполис Рейсерс» — 4:3. Через полгода в составе этой команды дебютирует в ВХА 16-летний Уэйн Гретцки.

В четвертом матче серии сборная СССР уступила «Виннипег Джетс» — 4:6. Ранее «реактивщики» приезжали на турнир «Приз Известий» под флагом неофициальной сборной Канады. Называть их канадцами мешал состав команды — ее впору было бы переименовывать в «Виннипег Шведс». В составе в том году было семь (!) шведов, шестеро из которых выступали годом ранее на первом розыгрыше Кубка Канады, а Кент Нильссон перебрался в Виннипег сразу после драфта. Ворота команды защищал финн Маркус Матссон. Интернационал дополнял канадо-итальянец Майк Амодео. Хотя суперзвездами «Джетс» считались канадцы — это и великий 38-летний Бобби Халл, и хорошо знакомый советским болельщикам Фрэнк Хакк.

В пятой игре серии сборная опять уступила, на этот раз «Эдмонтон Ойлерс» — 2:5. Хет-трик в игре сделал швед Юха Видинг. После поражения от «нефтяников», престиж советского хоккея надо было спасать, поскольку по ходу серии мы уже уступали — 2:3.

Колдун Бабарико

Роль спасителя взвалил на себя Билялетдинов. Его дубль помог обыграть «Хьюстон Аэрос» — 6:2. Среди лидеров команды из Хьюстона был Пол Попил, который родился в Дании, в 8 лет с родителями переехал в Канаду, а затем стал американским гражданином.

Дальше был обидный разгром советской сборной от «Бирмингем Буллз» — 1:6, в котором играл беженец из Чехословакии Вацлав Недоманский. Помимо него лидерами «Бирмингема» были 40-летний Френк Маховлич и печально известный по суперсерии-1972 Пол Хендерсон. Парадокс этого матча заключался в том, что «быки» считались наиболее драчливой командой ВХА, аналогом знаменитых «разбойников с большой дороги» из «Филадельфии Флайерс». Каждый домашний матч «Буллс» начинался с обращения священника, после чего хоккеисты не чурались ввязываться в драки по поводу и без. Но статданные этого матча говорят о том, что по штрафу американцы были паиньками: 24—42. Три советских хоккеиста — Гимаев, Емельяненко и Шостак получили по 12 минут (10+2), поскольку каждый отсидел по десятке дисциплинарного штрафа.

Эта игра стала третьей и последней для опытного голкипера рижского «Динамо» Михаила Василенка. У него что-то не заладилось в турне, поскольку играл Василенок только в проигранных матчах, пропустив семь голов от «Нью-Инглэнда» и по шесть от «Виннипега» и «Бирмингема». Зато Суперсерия стала звездным часом для 21-голкипера Сергея Бабарико, которого трижды признавали лучшим игроком в матчах, даря вырезанные из дерева фигурки бобра и медведя. Сейчас Бабарико превратился в одного из самых противоречивых персонажей российского хоккея — его называют то колдуном, то шаманом, то экстрасенсом.

Программка суперсерии. Фото ice-hockey-stat.com



Спаситель Билялетдинов

В следующем матча снова дубль Билялетдинова помог сборной обыграть «Хьюстон» — 7:3. Штрафное время в этой игре просто поражает: 76:8. Больше всего нервничал лидер «Хьюстона» Андре Лакруа, заработавший 28 минут штрафа (20+8). Также «отличился» Джон Тонелли, один из немногих, кто вначале зарекомендовал себя в ВХА, а потом стал звездой НХЛ. Но конкретно в этом матче он схватил 8 минут штрафа. Причем последние 2 минуты — за драку с Билялетдиновым, которую Тонелли начал через 13 секунд после того как покинул скамейку штрафников. Две минуты были даже на счету голкипера Линна Циммермана.

В предпоследней игре серии советская сборная снова обыграла «Индианаполис» — 4:2. Поскольку «Хьюстон» и «Индианаполис» уже были соперниками сборной СССР, эти матчи не вошли в число официальных для команд ВХА, нося характер «выставочных». Не обсчитывались они и статистиками, поэтому три очка Билялетдинова, набранные в этих играх, не фигурируют в истории суперсерии. Официально у Билялетдинова 8 очков (5+2), хотя по факту их 12 (7+5).

Завершилась суперсерия матчем со старыми знакомыми по участию в турнире «Приз Известий» — «Квебек Нордикс». Соперники разошлись миром — 3:3. В «Квебеке» той поры уже взошла звезда Марка Тардифа, признанного лучшим игроком ВХА сезона. Помимо него выделялись голкипер Кен Бродерик, защитники Жан Бернье и великий Жан-Клод Трамбле, которому было уже 48 лет.

Для советских болельщиков, привыкших к тому, что у нас хоккеистов провожали «на пенсию» по достижении 30-летнего возраста, были удивительны голы, пропущенные по ходу суперсерии от 40-летнего Маховлича, 38-летнего Халла, 37-летнего Кеона, а семейство Хоу, во главе с 50-летним Горди, вызывало когнитивный диссонанс.

Из состава второй сборной Ирек Гимаев (4 очка, 1+3) и Виктор Тюменев (6 очков, 4+2) потом играли за национальную сборную страны, став по три раза чемпионами мира, однажды со сборной побеждал Николай Макаров. Но наилучшую карьеру из игроков второй сборной в итоге сделал Билялетдинов — олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира.

