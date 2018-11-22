Инициатива наказуема рублем. Жители Удмуртии скинутся деньгами на свои проекты

«Мне показалось это интересным, надо внедрять». В бюджете республики на 2019 год планируют предусмотреть 60 млн рублей на предложения граждан

В Удмуртии со следующего года намерены внедрять элементы инициативного бюджетирования, когда часть средств республиканского бюджета направляется на реализацию проектов, подготовленных гражданами. При этом в их претворение в жизнь должны в свою очередь вложиться и сами жители. Эта норма должна прийти на смену отмененной ранее практике реализации наказов избирателей депутатами, которая финансовое участие граждан не предполагала. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы хотели бы слышать мнение жителей»

Жителей Удмуртии власти хотят активнее вовлекать в распределение бюджетных средств, пока речь идет о 60 млн рублей на 2019 год. В Ижевске прошел семинар, организованный Центром инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Минфина России, на котором членам правительства, депутатам и главам муниципалитетов рассказали, как именно можно это сделать.

Такая практика, по словам руководителя центра Владимира Вагина, сейчас существует уже в двух третях регионов России. В 2017 году по инициативному бюджетированию было реализовано 14 тысяч проектов на 14 млрд рублей. Удмуртия намерена подключиться к этой практике уже со следующего года. Как рассказал вице-премьер УР Анатолий Строков, необходимые поправки внесут в проект бюджета на 2019 год ко второму чтению.

— Инициативное бюджетирование — это тема, посвященная так называемому народному бюджету. У нас очень много инициатив на местах, которые остаются без внимания. Мы хотели бы слышать мнение жителей УР и хотели бы вкладывать бюджетные средства в те программы, направления, которые были бы интересны жителям. Конечно, нельзя весь бюджет сделать таковым, потому что есть обязательные выплаты, но должна быть часть средств, которая распределялась бы по муниципальным образованиям, поселениям, микрорайонам именно с учетом мнений жителей, — пояснил Строков.

Проекты могут касаться вопросов благоустройства территорий, ремонта дорог, решения проблем в коммунальном хозяйстве и других сферах. Фото udmurt.ru



По его словам, 60 млн рублей будут распределяться между проектами, подготовленными инициативными группами, на конкурсной основе. Механизм определения победителей еще предстоит разработать, отталкиваться будут от существующего опыта других регионов. При этом предполагается участие граждан не только идеями, но и собственными средствами — через софинансирование или самообложение, также, возможно, при получении ими гранта.

Проекты могут касаться вопросов благоустройства территорий, ремонта дорог, решения проблем в коммунальном хозяйстве и других сферах.

«Дело здесь не в деньгах»

Владимир Вагин отметил, что непосредственное участие граждан в реализации проектов, в том числе финансовое, повышает ответственность самих жителей по отношению к обретенным новым благам, их сопричастность.

— Мы расцениваем участие граждан в форме софинансирования как способ вовлечения граждан в создание этой самой сопричастности. Дело здесь не в деньгах. Министерство финансов, финансовые органы, кто этим занимается, не переоценивают значимость этих денег. Это не такие большие деньги. Главное, что здесь появляется, и здесь нет никакого давления на людей, они сами принимают решение о том, что они готовы софинансировать. Они понимают, что софинансирование позволит им гораздо быстрее решить проблему, которая их волнует. Плюс к тому на 1 рубль, вложенный гражданами, они получают 9 рублей от государства, — пояснил Вагин.

Юрий Тюрин отметил, что подобную схему работы с гражданами в республике надо как можно быстрее внедрять. Фото udmgossovet.ru

«Если сами люди не участвуют в чем-то, появляются такие иждивенческие настроения»

Присутствовавший на семинаре председатель постоянной комиссии Госсовета УР по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин сказал «Реальному времени», что подобную схему работы с гражданами в республике надо как можно быстрее внедрять.

— Мне показалось это реально интересным. Это решение вопроса потребительского отношения людей к тому, что делает власть, возможность услышать их инициативы, их понимание проблем, это качественное построение диалога власти с жителями, — отметил депутат.

При этом, по его мнению, возможность софинансирования инициатив со стороны самих граждан «вещь не плохая», так как в этом случае они бережнее относятся к отремонтированному двору или новой детской площадке.

— Если сами люди не участвуют в чем-то, в проекте, в организации мероприятия, появляются такие иждивенческие настроения, что власть должна… Вот они сделали и сделали, а сломал кто-то другой, да и сломал. К примеру, ты не участвовал в построении ледяной горки, сломано — и сломано, тебя не волнует это. Участие людей в проектах позволяет им чувствовать себя хозяевами на своей земле, в поселках, в городах, участвовать в улучшении этого, — сказал Тюрин.

По мнению Тюрина, возможность софинансирования инициатив со стороны самих граждан «вещь не плохая», так как в этом случае они бережнее относятся к отремонтированному двору или новой детской площадке. Фото udmurt.ru



Между тем депутат Госсовета от КПРФ Владимир Бодров к инициативному бюджетированию относится отрицательно. По его мнению, в последнее время на граждан и так возрастает финансовая нагрузка, реальные доходы населения в Удмуртии не растут.

— Получается так, если что-то захотели люди, они ищут варианты софинансирования, вплоть до того, что сами вложатся. Все социально-экономические тенденции последнего времени в Удмуртии говорят, что люди живут беднее и беднее. А здесь предлагается дополнительно вкладывать свои средства и искать в местных бюджетах. Это очередная хорошая инициатива, но малореализуемая, — прокомментировал Бодров.

Вместо наказов

Обозначенная сумма в 60 млн рублей определена не просто так. Как отметил Анатолий Строков, по сути это те деньги, которые ранее должны были выделяться на наказы избирателей депутатам Госсовета Удмуртии.

Ранее в Удмуртии работал закон о наказах избирателей, по которому депутаты Госсовета Удмуртии собирали в своих округах пожелания людей, советовались с руководителями муниципалитетов по поводу самых насущных нужд. На реализацию наказов из республиканского бюджета на каждого депутата предусматривалось по 1 млн рублей. Средства напрямую поступали из республиканской казны в муниципалитет. Однако в прошлом году этот закон отменили по требованию Минфина РФ. В этой норме усмотрели нарушение принципа разграничения полномочий региона и муниципалитетов.

Депутаты поначалу отменять закон не хотели, ведь отремонтированные крыши в школах и замененные окна в детских садах на «депутатские» деньги куда нагляднее демонстрировали работу народных избранников в их округах, чем принимаемые ими законы. Однако, хотя и со скрипом, инициатива правительства Удмуртии была поддержана. При этом депутатам обещали предложить другие возможные механизмы. В Городской думе Ижевска практика работы с наказами избирателей продолжается.

Бодров в свою очередь обращает внимание на то, что при наказах избирателей сумма распределялась равномерно по всем округам. С инициативным бюджетированием такой привязки уже не будет. Фото day.org.ru

Юрий Тюрин, который имел опыт работы и депутатом Гордумы Ижевска, считает, что предлагаемая схема инициативного бюджетирования жестче закрепляет необходимость участия граждан в определении наиболее важных направлений поддержки.

— У нас не был прописан порядок обсуждения с гражданами. Не все депутаты слушали людей при выполнении наказов, порой имели здесь свои интересы, отталкивались от сугубо субъективного понимания. Что касается инициативного бюджетирования — здесь процедура жестко закреплена и должна соблюдаться, — отмечает Тюрин.

Бодров в свою очередь обращает внимание на то, что при наказах избирателей сумма распределялась равномерно по всем округам. С инициативным бюджетированием такой привязки уже не будет. Деньги получат самые инициативные группы граждан, способные в свою очередь самостоятельно вложиться. Фактическое удаление из этих взаимоотношений депутатов он считает неправильным. Депутаты проводят приемы граждан, слушают их проблемы и раньше имели возможность какие-то из них решить за счет денег на наказы. При этом никакого софинансирования от людей не требовалось.