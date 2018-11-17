«Люди — это вторая нефть». Бюджеты Удмуртии пополнять за счет повышения налогов и отмены льгот

Таким образом в республике и городе пытаются решить проблему наполнения казны

Пополнять бюджет в Удмуртии решили в том числе за счет повышения налоговых ставок и отмены ряда льгот. Сначала о подобных планах объявили в правительстве региона, но фактически акты еще не утверждены. На этой неделе за повышение ставок проголосовали депутаты Городской думы Ижевска. Меры называют вынужденными, хотя большого прихода в казну они не обеспечат. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Суммы хоть и не значительные, но значимые для бюджета»

15 ноября на сессии Городской думы Ижевска депутаты одобрили изменения, касающиеся налогов, доход от которых идет в городской бюджет.

Так, налог на имущество физических лиц в Ижевске вырастет сразу на 10% с 0,1 до 0,11%. Это касается жилых домов, квартир, комнат, объектов незавершенного строительства, если это строится жилой объект, гаражей, машино-мест, хозпостроек на дачах и огородах, если площадь не превышает 50 кв. м.

При переходе учета ставки налога с инвентаризационной на кадастровую стоимость по значительной части квартир — порядка 43% — размер платы уменьшился. Этим решением власти, похоже, хотят эти выпавшие доходы восполнить. В пояснительной записке отмечается, что все это позволит бюджету города получить дополнительно 13 млн рублей, но начисление налога будет производиться в 2020 году. При этом предлагается ежегодно поднимать ставку налога на 10%.

Там же говорится, что максимальная ставка в 3% сейчас установлена в Кирове, Самаре и Ульяновске, в ряде городов ставка зафиксирована от 1 до 3%.

Перемены ждут и предпринимателей. Ставка единого налога на вмененный доход для предпринимателей в Ижевске останется на прежнем уровне — 7,5%, при этом увеличится на размер инфляции — 4,2% — значение, учитывающее ассортимент товаров. Отмечается, что в целом это позволит бюджету города получить дополнительно 15 млн рублей.

«Это вынужденная мера, как кто-то сказал из депутатов, что это фискальная мера. Она действительно фискальная. Мы будем эти меры предпринимать, но взвешивая на веса», — прокомментировал Олег Бекмеметьев



В 2017 году доля поступлений по ЕНВД в объеме доходов бюджета Ижевска составила 7,6%, или 353 млн рублей, что на 3,2% меньше, чем в 2016-м. За 8 месяцев 2018 года в городскую казну поступило по этому налогу 244 млн рублей, что меньше на 7,2% показателей прошлого года. Снижение объясняется увеличением суммы страховых взносов предпринимателями на обязательное пенсионное страхование, а также предоставленным правом уменьшить размер платы по ЕНВД в случае приобретения контрольно-кассовой техники.

— В абсолютных цифрах суммы хоть и не значительные, но значимые для бюджета, если говорить о налоге на имущество, то это порядка 13—15 млн рублей, но надо понимать при этом, что сейчас каждая копеечка это на нашей курочке по зернышку. Это вынужденная мера, как кто-то сказал из депутатов, что это фискальная мера. Она действительно фискальная. Мы будем эти меры предпринимать, но взвешивая на весах, — прокомментировал решения глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Согласно отчету об исполнении бюджета Ижевска за 9 месяцев 2018 года, налоговые и неналоговые доходы исполнены на 68% — 3,4 млрд рублей. Поступление налога на имущество физических лиц в этом году ожидается на уровне 208 млн рублей, исполнение находится на уровне 23%, но, как известно, основные платежи вносятся в конце года.

По ЕНВД доход ожидается в этом году на уровне 386 млн рублей, за 9 месяцев поступило пока 247 млн рублей.

Очевидно, что повышение ставок не сильно отразится на наполняемости бюджета, а скорее компенсирует инфляцию. При этом на той же сессии были приняты изменения в бюджет на 2018 год, по которым дефицит увеличен до 532 млн рублей. Город рассчитывает на помощь республики и намерен активизировать работу с крупными налогоплательщиками.

На той же сессии были приняты изменения в бюджет на 2018 год, по которым дефицит увеличен до 532 млн рублей

Налоги для республики

Однако «по зернышку» растут и затраты граждан и предпринимателей в целом на обязательные платежи и налоги. Как известно, с 1 января 2019 года жители республики начнут платить за вывоз мусора.

Кроме того, свои изменения по налогам ранее подготовило правительство Удмуртии. Был опубликован законопроект относительно повышения транспортного налога и отмены по нему ряда льгот. Кроме того, в том же документе говорится об отмене льгот по налогу на имущество организаций. Это в частности коснется сельхозпредприятий, гаражных кооперативов, садоводов и т. д. Также правительство предлагает расширить перечень объектов, по которым расчет ставки будет производиться исходя из кадастровой стоимости.

Как рассказал председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по бюджету, налогам и финансам Юрий Тюрин, в первоначальном поступившем к депутатам документе говорилось, что эти изменения дадут бюджету дополнительно порядка 400 млн рублей по налогу на имущество организаций и 360 млн рублей по транспортному налогу. При этом он признал, что начало года будет для жителей региона сложным, но значительного роста налогов депутаты не допустят.

«Мы говорим об отмене льгот невостребованных либо неэффективных»

По транспортному налогу первый заместитель председателя правительства Александр Свинин отметил, что нынешние ставки не менялись давно и сейчас одни из самых низких среди регионов. При этом транспортный налог идет на формирование дорожного фонда, т. е. на ремонт дорог.

В то же время, по его словам, уже подготовлены соответствующие поправки в законопроект от главы республики, по которым будут установлены льготы для самых незащищенных категорий граждан.

Александр Свинин: «Льгота дается для того, чтобы стимулировать предпринимательскую деятельность, чтобы потом быстрее и больше получать доходов в бюджет, но если льгота этому принципу не отвечает, значит это не льгота, а благотворительность». Фото udmurt.ru



— Касательно налоговой политики в республике мы, конечно, смотрим на то, чтобы меры, которые мы вводим, не ухудшали положение действующего бизнеса и не ставили нас как субъект РФ в неконкурентное положение по сравнению с другими регионами, в том числе соседними. Наши проекты изменений по налоговым ставкам ситуацию не ухудшают. Мы говорим об отмене льгот невостребованных либо неэффективных. Льгота дается для того, чтобы стимулировать предпринимательскую деятельность, чтобы потом быстрее и больше получать доходов в бюджет, но если льгота этому принципу не отвечает, значит это не льгота, а благотворительность. Ею ни в одном субъекте РФ не занимаются. Просто раньше эта работа у нас не велась, а сейчас ведется, — пояснил Александр Свинин.

При этом, по его словам, правительство готово рассмотреть введение других льгот по налогам для бизнеса, но при условии, что они также будут иметь эффект для бюджета региона.