Список персон

Абдульзянов Артур Рашидович

Промышленность, Общественные организации, Производства
Абдульзянов Артур Рашидович Фото: gossov.tatarstan.ru

Общая информация

Генеральный директор производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета РТ

Родился 2 ноября 1968 года.

Образование:

Казанский инженерно-строительный институт (специальность «Производство строительных изделий и конструкций»)

курсы по президентской программе «Подготовка управленческих кадров для народного хозяйства РФ».

Трудовая деятельность:

Генеральный директор производственного объединения «Зарница».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Председатель Федерации автошкол РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, г.Казань, ул.Рахимова, 8, строение2
  • Телефон: (843) 258-58-49
  • Email: auto016@yandex.ru
  • Сайт: www.auto016.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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