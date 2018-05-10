Ратникова Римма Атласовна
Общая информация
Родилась 1 мая 1955 года д. Юлтимерово Лениногорского района ТАССР.
Образование:
1977 год — Казанский государственный университет ( специальность «журналист»)
Трудовая деятельность:
В 1977 — 1985 гг. — сотрудник редакции газеты «Комсомолец Татарии».
В 1985 — 1989 гг. — заместитель заведующего отделом Ленинского РК КПСС г. Казани, инструктор Казанского горкома КПСС.
В 1989 — 1998 гг. — главный редактор газеты «Комсомолец Татарии», «Молодежь Татарстана».
В 1998 — 2004 гг. — генеральный директор информационного агентства «Татар-информ».
С 1995 г. — председатель Союза журналистов РТ.
С 2004 г. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.
В 2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва.
С 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С 2017 г. — представитель Государственного Совета РТ в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
Награждена медалью «В память 1000-летия Казани».
Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Заслуженный работник культуры Республики Татарстан.
Входит в состав Координационного совета по делам соотечественников при Президенте Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Декабристов, 179 (Дом журналистов)
- Телефон: (843) 555-85-11
- Email: dom-jur@mail.ru
- Сайт: www.sj-rt.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018