Казанский пороховой завод направит 4,9 млн рублей на обучение сотрудников промышленной безопасности

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» объявило тендер на организацию и проведение семинара для своих работников на тему «Повышение безопасности опасных производственных объектов химических производств и объектов спецхимии на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) объекта: проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации. Подготовка персонала на опасных производственных объектах». На эти цели из бюджета предприятия выделят 4,9 млн рублей.

Как сообщается на сайте госзакупок, обучающий семинар будет проходить с 22 июня по 2 июля в одном из гостиничных комплексов Казани. В нем примут участие 240 человек.

В рамках семинара будут проведены теоретические и практические занятия, тестирование участников семинара, а также круглый стол.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня. Рассмотрение заявок намечено на 9 июня.

Первый замгендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов официально заявил, что предприятие переедет из столицы Татарстана. Однако пока конкретные сроки переноса завода неизвестны.