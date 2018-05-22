Казанский пороховой завод направит 4,9 млн рублей на обучение сотрудников промышленной безопасности
ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» объявило тендер на организацию и проведение семинара для своих работников на тему «Повышение безопасности опасных производственных объектов химических производств и объектов спецхимии на всех стадиях жизненного цикла (ЖЦ) объекта: проектирование, строительство, эксплуатация, вывод из эксплуатации. Подготовка персонала на опасных производственных объектах». На эти цели из бюджета предприятия выделят 4,9 млн рублей.
Как сообщается на сайте госзакупок, обучающий семинар будет проходить с 22 июня по 2 июля в одном из гостиничных комплексов Казани. В нем примут участие 240 человек.
В рамках семинара будут проведены теоретические и практические занятия, тестирование участников семинара, а также круглый стол.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 июня. Рассмотрение заявок намечено на 9 июня.
Первый замгендиректора Казанского порохового завода Ильдус Самитов официально заявил, что предприятие переедет из столицы Татарстана. Однако пока конкретные сроки переноса завода неизвестны.Промышленность Татарстан
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